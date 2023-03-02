每日星座運勢／雙魚多閱讀激發靈感 讓你收穫不少
2023-03-02
牡羊座
短評：要主動創造機會。
【整體運★★★☆☆】
上班族因雜事困擾使得自己心浮氣躁，工作效率降低，有加班的可能；與人交流時，記得保持自信的微笑；單身者在熱鬧的派對中易邂逅心儀對象，若想好好發展，帶他離開喧囂，找個有情調的地方繼續你們的故事吧。
【愛情運★★★☆☆】
情緒的好壞直接影響感情生活，心情愉快時感情甜蜜，心情不好時吵架不斷。
【事業運★★☆☆☆】
與個性不合的同事相處較多，讓你感覺有些彆扭。其實只要拋開成見，敞開心扉與對方溝通，你們的相處將會變得很愉快。
【財富運★★★☆☆】
把物質看淡一點，心情會更好。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：4:00-6:00pm 羽絨白
開運方位：東南方向
金牛座
短評：愛情能有斬獲，自己爭取勝算更大。
【整體運★★★★☆】
不要錯過與異性單獨相處的機會，將真實的一面展現出來，成功的機率頗高。沒有太大的購買慾，就算進入商場也能守得住錢財。工作中容易與人起爭執，退一步海闊天空，對方也不會得理不饒人。
【愛情運★★★★☆】
今天你的直率坦白能打動對方，偶爾顯露的缺點反而會讓對方看到你的真實、你的可愛。懂得維護彼此心靈的默契，更能增添幾分勝算。
【事業運★★☆☆☆】
情緒比較暴躁，做事衝動，魯莽的行為會給工作帶來諸多不便，影響到同事之間的相處。記住，凡事應三思而後行！
【財富運★★★★★】
財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象；想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00pm 蜜瓜黃
開運方位：東南方向
雙子座
短評：適合與人合作的一天。
【整體運★★★★☆】
「三個臭皮匠，勝過諸葛亮！」工作上的疑難雜症，經過眾人商量後，就能得出確實可行的方案。「早起的鳥兒有蟲吃！」投資上要有新發現必須多看多聽，多收集可靠的情報，創造有利條件，才能在決策上減少失誤。
【愛情運★★★☆☆】
伴侶之間易感受到來自對方的濃濃愛意，為對方著想、付出，有機會獲得更多的愛。
【事業運★★★★☆】
忙忙碌碌，累歸累，卻覺得充實。同時，一直想要超越你的勁敵也在蠢蠢欲動，不可掉以輕心，快用工作效率去打敗對方。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，談判、交易都易成功。業務工作者把握機會，可有豐厚進帳。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：6:00-8:00pm 珠貝白
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。
【整體運★★★☆☆】
網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。
【愛情運★★☆☆☆】
情緒不穩定，伴侶之間易產生爭端。切忌碎碎念，否則惹怒伴侶難以收場。
【事業運★★★★★】
今日事業運很好唷！不過呢，適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！
【財富運★★☆☆☆】
今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有大動作！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：3:00-4:00pm 硃砂紅
開運方位：正南方向
獅子座
短評：別人的成功經驗成為你急功近利的誘因。
【整體運★★☆☆☆】
今天對感情的期待過高，因此在現實相處的過程中，你會感到些許失落。在身邊資訊的影響下，你期望透過投資獲得大且快速的回報，但大的投資，也將意味著更高的風險。工作非常努力，雖然不能馬上看到成效，但仍有小小的滿足感。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者對另一半缺乏耐性，對方的一些行為讓你難以忍受，時有爭吵。
【事業運★★★☆☆】
重點應放在職場人際關係上，晚輩有困難時不妨伸出援手，為自己聚集人氣。
【財富運★★☆☆☆】
多留心錢財往來，易有糾紛。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-11:00pm 杜鵑粉
開運方位：正北方向
處女座
短評：悲觀失望的情緒佔據了思想。
【整體運★☆☆☆☆】
遠離人群找一個安靜的地方，想哭就哭，想笑就笑，把所有不愉快的情緒發洩出來，釋放了心中的壓抑感，才能重新給自己一個合理的定位。花錢要有所節制，不然花費太大，以免會給日後的生活造成困擾。
【愛情運★☆☆☆☆】
適合獨處、不適合約會，更別妄想情話綿綿，省得談情說愛不成卻惹來口角爭執。
【事業運★★☆☆☆】
成中有敗，忙中有錯，一切宜謹慎為之。雜事多時更要心平氣和，正是考驗耐力與定力的日子。
【財富運★★☆☆☆】
宜憑個人才藝賺錢。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：6:00-7:00am 香吉士黃
開運方位：東北方向
天秤座
短評：情緒較為安定，能靜心思考問題。
【整體運★★★☆☆】
單身者向心動的對象發出愛的信號，對方若即若離，沒有明顯的回應。或許對方正在觀察你，堅持自己的信念才有希望水到渠成。遲遲不動手做事，瞻前顧後反而有礙工作進展，不可因猶豫而錯過表現的機會。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者與異性約會別太心急，應經得起時間的考驗耐心等待，花言巧語可能會弄巧成拙。
【事業運★★★☆☆】
易受外界不同聲音的干擾，老是臨時變更計劃，會讓事情變得更複雜難理。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，有機會收到禮物。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-7:00pm 玳瑁棕
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：處理好人際關係是今天的重點。
【整體運★★☆☆☆】
上午運勢不錯，有機會得到長輩的關照，獲得不錯的商機。下午運勢微跌，少參與他人的爭論，一不小心會讓你陷入是非當中。工作上應低調行事，對上司的要求盡量順從，提意見時注意方式與方法。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者常有人主動給你介紹異性朋友，若不想被此糾纏，找個清靜的地方獨自享受寧靜！
【事業運★★☆☆☆】
運勢不是很理想，工作熱情情有所退減，事業上的表現很平淡。
【財富運★★★☆☆】
開源能力不強，操勞奔波中生財。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-7:00am 桐花白
開運方位：東北方向
射手座
短評：小心言語過激惹來糾紛。
【整體運★★☆☆☆】
公眾場合少說話，眾人談論的八卦話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，否則易引起家人的不滿，聽家人埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。
【愛情運★☆☆☆☆】
對愛情信心不足，動力不強，有桃花主動靠近也會產生退縮心理。
【事業運★★☆☆☆】
顯得衝動易怒，易因工作上的事務而與他人惡語相向，職場人際關係易變得緊張。
【財富運★★☆☆☆】
外出少帶錢，以免為錢傷神。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：11:00-12:00am 芙蓉晶粉
開運方位：東南方向
摩羯座
短評：別讓愛你的人等得心越來越慌。
【整體運★★★☆☆】
感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。
【愛情運★★☆☆☆】
愛情還沒有到來，切忌匆匆投入一段戀情，多花些時間了解對方，增強互動。
【事業運★★★☆☆】
放下盤旋在腦中的各種雜念，認真做好現在才是正道。
【財富運★★★★☆】
偏財運不錯，可小賭玩樂一番！
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-6:00pm 白鋼銀
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：需要抉擇的時候，就應該當機立斷。
【整體運★★★★☆】
衡量一下到底什麼人對你最重要，異性關係處理不好的話，可是會降低今天的運勢哦；上班一族不妨多參加主題派對，會有意想不到的好情報上手；能夠讓身體自由地舒展，就是合適的休閒活動。
【愛情運★★★☆☆】
情侶之間頗為甜蜜，有說不完的情話，有利表達愛意；單身者有機會被表白，若心動可大方接受。
【事業運★★★★☆】
運勢旺盛，有機會得到成功人士的指點，靈感不斷，對工作特別有利。
【財富運★★★☆☆】
適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，這樣就能夠管理好當日的金錢。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：3:00-5:00pm 硃砂紅
開運方位：西南方向
雙魚座
短評：靈感不斷，有利創作。
【整體運★★★★★】
說話有說服力，易得到他人賞識，名聲可望彰顯。有時間不妨多閱讀，可激發靈感，讓你收穫不少。文職、策劃工作者易有靈感，特別是晚上文思泉湧，易有不錯的創作出爐。
【愛情運★★★★★】
愛情旺旺日。今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！
【事業運★★★★☆】
一切都很正常，實力會真實展露出來。
【財富運★★★★☆】
財運不錯的一天，只要積極地開拓，就能有收穫，對商務、業務、開發工作者影響較大。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-11:00am 祖母綠
開運方位：正東方向
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