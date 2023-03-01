每日星座運勢／牡羊會議不宜開玩笑 投資需要謹慎

2023-03-01

牡羊座

短評：今天心情不錯，應保持良好的狀態。

【整體運★★★★☆】

工作上的事情完成得比較順利，例行會議多注意發言，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因自己的失誤而陷入僵局。

【愛情運★★★☆☆】

單身者戀愛慾望強烈，但是難有機會遇到合適的對象。有伴侶者溝通不良，雙方都需冷靜。

【事業運★★★★☆】

雖說不是萬事大吉，但也算得心應手了，做什麼都比較順利，跟同事之間的相處也頗為愉快。

【財富運★★★☆☆】

財運佳，有機會得到貴人相助，急需資金周轉者只要開口就能獲得援助。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 琥珀橙

開運方位：東北方向

金牛座

短評：易有口舌之爭的一天。

【整體運★★★☆☆】

愛情運較弱，容易誤解對方話語的意思，或者答非所問，因誤會而與戀人發生口角。工作上，固執己見，易因與同事意見不合而產生矛盾。多收集消息，易有所啟發，從中獲得賺錢訊息。

【愛情運★★☆☆☆】

有機會結識活潑開朗、具幽默感的異性朋友，但不適合表白，易遭到拒絕。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，求職者有機會獲得不錯的訊息，只要主動尋找，就能有不錯的機遇。

【財富運★★★☆☆】

賭運不佳，有時連打個牌都可能輸到荷包空空。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 睡蓮紫

開運方位：西北方向

雙子座

短評：對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進帳。

【整體運★★★☆☆】

工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹，結識不錯的異性朋友。

【愛情運★★★☆☆】

與朋友聚會的同時，也別冷落了另一半，把他介紹給重要的朋友認識吧！

【事業運★★☆☆☆】

顯得憂心焦慮，老擔心自己做得不夠好，不在意眼前得失才能減輕心理負擔。

【財富運★★★★☆】

只要你今天的表現夠討喜，夠惹人喜歡，暗財運就特別旺。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 燻鮭紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：財運低落，小心理財。

【整體運★★☆☆☆】

距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買欲，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半的關係密切，偶爾會有意見不和，但很快就能達成共識。

【事業運★★☆☆☆】

學會變通是你今天的重要課題，太固執只會讓你的工作受阻，無法順利進行。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢困擾較多的一天，不宜接手與金錢有關的事務。要小心因粗心大意而發生金錢損失。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 竹葉青

開運方位：正西方向

獅子座

短評：粗心大意易出錯。

【整體運★☆☆☆☆】

今日在約會前要多花心思在形象打扮上，搭配得宜才能給對方留下深刻印象；凡事不要過分強出頭，小心樹大招風，有利安靜做自己的事；不易賺大錢，花錢卻大手大腳，難有存款。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情運低迷，不宜聚眾交友、談感情，有利安靜下來跟自己相處，愛湊熱鬧者易招惹感情是非。

【事業運★☆☆☆☆】

今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大打折扣，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機率很高喔！

【財富運★★☆☆☆】

過度操勞，為錢忙碌會使身體吃不消！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 琥珀橙

開運方位：東南方向

處女座

短評：虛心求教方能幫你度過難關。

【整體運★★☆☆☆】

金錢觀念比較重的今天還是少參加活動的好，不然容易給人斤斤計較、吝嗇的印象；從未有過的無力感在事業上表現得尤為明顯，請教有經驗的同仁顯然是最為有效的方法；已婚者在柴米油鹽中領悟愛情的真諦。

【愛情運★★★☆☆】

遇到喜歡的對象應主動一些，觀察、等待太久會讓你錯過良緣唷！

【事業運★☆☆☆☆】

今日做事有撈過界、多管閒事的傾向，先做好份內事，別人的事也別插手管太多才好。

【財富運★☆☆☆☆】

今日錢財問題頗多，應控制花錢慾望，合理分配，做好儲蓄規劃。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 桐花白

開運方位：正西方向

天秤座

短評：運勢頗旺的一天。

【整體運★★★★★】

有長相不錯的異性主動向你搭訕，讓你欣喜若狂；財運佳，不妨到牌桌上贏些零用錢，頗有勝算；嫻熟的技能不僅讓你按時完成手頭上的工作，還有時間把之前累積的案子一併完成。

【愛情運★★★☆☆】

渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！

【事業運★★★★★】

事業運極佳，今日的勇氣、膽識十足，非常有利於推動新企劃。

【財富運★★★★★】

今天進財機會頗多，當然，也易把錢花在新奇玩意上，挖掘到不少稀奇之物。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-3:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：挑戰高難度易有進步。

【整體運★★★★☆】

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的興趣，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借錢給別人，小心遭人算計。

【愛情運★★★☆☆】

外表上看似很灑脫，內心卻有一點寂寞、孤單的心境。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合運用小技巧來達成工作目標，可是最好要聽命行事，一意孤行只會讓完成的部分被上司要求不斷的修修改改。

【財富運★★★☆☆】

出手大方、慷慨的一天，荷包有錢卻不容易留住，適合請客來經營人際關係。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 夕陽橙

開運方位：東北方向

射手座

短評：在曖昧的氣氛中，感情升溫。

【整體運★★★★☆】

今天在工作中似乎缺少了方向感，制定一個確實可行的目標，相信成效會很容易看到。單身者會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都將成就你將來的幸福。財運不佳，理性分析市場才會有轉機。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運不錯，有機會偷閒跟異性朋友喝喝咖啡、聊聊人生。要小心戀人吃醋唷！

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，辛苦難免，只要肯耕耘，自可獲得好名聲，多少能增加成就感！

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，多半是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 香吉士黃

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：別輕易愛，愛了就別輕易放手。

【整體運★★★☆☆】

感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你越深就被你傷的越重，即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。

【愛情運★★☆☆☆】

憂樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。單身者有機會跟朋友傾訴，獲得情感安慰。

【事業運★★★★☆】

有機會受到上司賞識，但重任在肩，壓力隨之而來，需把握重點。

【財富運★★★☆☆】

好逸惡勞會成為財神避而遠之的對象。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 玫瑰紅

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：你的視聽會受外界因素干擾。

【整體運★★☆☆☆】

感情失意者會因他人的無心之語而引起傷感，甩開束縛自己的精神枷鎖，才能更好地迎來愛情的春天。工作的積極性受到不良情緒影響，無法進入正常的狀態。找好友傾訴一番，朋友的安慰與鼓勵能讓你看到希望，心理會輕鬆許多。

【愛情運★★☆☆☆】

出差返回者，別忘了帶一份禮物送給伴侶，表達你濃濃的情意，可讓感情升溫！

【事業運★★☆☆☆】

工作面臨挫折，別一個人獨自撐著，尋求他人的幫助就能很好地解決問題。

【財富運★★★☆☆】

心存不切實際的發財夢，反而會招來厄運。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 葡萄紫

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：普通的一天，以樂觀的情緒面對生活。

【整體運★★★☆☆】

單身者今天在追求幸福的過程中容易產生小誤會，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。工作中的表現不好不壞，今天也沒有什麼創新的激情，倒是會有厭倦的情緒產生。有機會享受新奇的休閒活動，身心放鬆。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾挺多的，要耐住性子、別動怒了。

【事業運★★★☆☆】

特別敏感，害怕自己在職場中被同事排擠，結果把自己整得既疲憊又緊張。

【財富運★★★☆☆】

誤交損友會導致財物的損失。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 香吉士黃

開運方位：正東方向

【延伸閱讀】

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

「這個人」默默喜歡你！未來愛情能開花結果？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】