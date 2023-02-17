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犯太歲5生肖注意！「頭牙」招財轉運 專家：做2事能否極泰來

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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下周二(21日)農曆2月2日，俗稱土地公的「頭牙」，也就是土地公的「生日」，民俗專家廖大乙表示，今年為19年1次的「黑兔雙春閏二月」，也是各方面都較為劇烈一年，對於犯沖的鼠、牛、兔、馬、雞等5種生肖，卻是轉運的絕佳時機，千萬要把握。

根據「自由時報」報導，廖大乙指出，今年癸卯年是特別的「黑兔雙春閏二月」，生肖屬兔、雞、龍、鼠、馬之人都被認為「犯太歲」，這五類人在生活上可能會比較不順心，可以把握「頭牙」這改變磁場、轉運良機。

廖大乙表示，祭拜土地公前一定要先自我「懺悔」，可以向自己信奉的神請求赦免，再努力反省奮發向上，接著再祈求神明庇佑達成願望，另外則是「發心」做善事，像是這次土耳其、敘利亞大地震，可以多捐款或是物資，若沒有多餘的錢，也可以多說好話，或是敬老尊賢，可望有更多福報。

廖大乙也說，除了做上述兩件事之外，祭拜土地公的供品主要以麻糬、花生、米酒為主，象徵黏錢、好事發生且長長久久，並提醒民眾準備「帶殼花生」，在剝殼食用的時候，有一層「壞運去、好運來」的開運意義。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

土地公 捐款 生日 地震

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