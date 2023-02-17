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不易出軌！3生肖組合「結婚後更恩愛」還能有錢財湧入

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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婚姻是人生的一個轉折點，同樣是另一種生活的開始，要維持婚姻關係的前提是，兩人都要對另一半忠誠，「搜狐網」列出了「結婚後越恩愛」的3對生肖組合，除了婚姻美滿外，還能有錢又長壽。

馬年+猴年夫妻

馬年出生的人和猴年出生的人結婚成家，他們默契十足、感情深厚，看似有點磨擦，實際上則是越吵越親近，愛情的甜蜜早日轉化成親情的安定，今生都不易改變，猴年出生汗馬年出生也是最了解彼此的，就這樣兩人齊心協力，茁壯成長，婚後生活幸福美滿，不僅有愛情，還有錢財能花。

豬年+羊年夫妻

豬年出生的人和羊年出生的人生活心安理得，很少爭吵，如果是一對夫妻，可說是神仙眷侶，一切都很平安順利，羊年出生的人很貼心，豬年出生的人則是很浪漫幽默，兩人在一起久了也不容易變心，最後一起為這個家打拚，過著好日子。

鼠年+蛇年夫妻

鼠年和蛇年出生的人，有時候看似不相容，有時候又很有默契，鼠年和蛇年出生的人都很善於把握自己的心，能夠很快地了解另一半的性格，因此婚後兩人的生活會越來越好，老公很體貼家庭，老婆也很樂於付出，生活能過的和樂，也不用擔心錢財問題。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

婚姻 結婚 生肖運勢

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