快訊

自來水破管！基隆5區無預警停水、降壓　共計影響6萬戶

「管爺」回來了！管中閔批林智堅學倫案：台大是可以隨便指控汙衊嗎

2/17【早晨財經速解讀】Fed放鷹傳升2碼 美股崩跌 00878除息規模破1600億

本周日進入「雨水」 冥王星暴衝 命理師：6星座等著走好運

聯合新聞網／ 文／國際天星風水命理專家邱彥龍
圖／ingimage
圖／ingimage

2月19日(本周日)節令進入「雨水」，氣溫忽冷忽熱，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，這段時間冥王星開始暴衝，原本不確定的事情將轉為明朗化，不論是事業或團體、政府機關，法規跟任務得以掌控落實，但在溝通社交，還有行銷以及交通方面狀況容易多變，會有關關難過關關過的感受，邱彥龍老師提點，只要堅持信念無所畏懼的去做，終究會成功。

邱彥龍老師並引用《易林·屯之艮》卦曰：『年常蒙慶，今歲受福。三夫採葩，出必有得』來說明「雨水」節令這段期間(2/19-3/6)的大運，凡計畫許久的事情或者新的人事地物，會有成果與定論，只要有所行動，能忙、能奔波，三人的聯盟成功在望、可得後彩，就怕貪圖一時享樂錯過了大好時機。

邱彥龍老師強調，「雨水」期間事業、財富擴張會來的相當快，以迅雷不及掩耳的速度在進行，貴人與好運相繼到來，尤其是水瓶、雙魚、牡羊、雙子、射手、處女6個星座，努力即將收穫來臨，請把握搶錢的好時機。

雨水 星座

延伸閱讀

遇水則發！周日節氣雨水到「這生肖」獨享福氣、財源大開

先不用減肥！ 2023「太瘦不好」的4大生肖：第一名沒肉留不住福氣

工作運爆棚！3「星座＋生肖」組合自帶職場之神眷顧

12星座「最不在乎錢」排行榜！雙魚愛情至上、這星座「開心就好」

相關新聞

12星座「最不在乎錢」排行榜！雙魚愛情至上、這星座「開心就好」

每個人對於金錢的觀念不同，有人覺得錢夠花就好，也有人斤斤計較一分一毫。日本網站「占TV」近來就排行12星座的人，羅列哪些星座對錢的態度最隨便。

生日藏密碼！ 9號天真、2號敏感.、5號愛自由..你是幾號人？

出生日可以算出你的生日數，也可以看出一個人基本性格與個性特質，不同的數字也蘊藏不同的吸引力能量密碼。

本周日進入「雨水」 冥王星暴衝 命理師：6星座等著走好運

2月19日(本周日)節令進入「雨水」，氣溫忽冷忽熱，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，這段時間冥王星開始暴衝，原本不確定的事情將轉為明朗化，不論是事業或團體、政府機關，法規跟任務得以掌控落實，但在溝通社交，還有行銷以及交通方面狀況容易多變，會有關關難過關關過的感受，邱彥龍老師提點，只要堅持信念無所畏懼的去做，終究會成功。

工作運爆棚！3「星座＋生肖」組合自帶職場之神眷顧

在競爭的職場上，有人波濤洶湧、爭鋒相對，有人平淡無奇、周而復始，在新的一年中，你是否想要出類拔萃，嶄露頭角，替自己開創一番新氣象呢？現在讓我們來看看，哪三個「星座＋生肖」組合，能夠得到職場之神的眷顧，在工作上獲得大好運。

每日星座運勢／牡羊單身者桃花當頭 精心打扮一番

2023-02-17牡羊座短評：有愛情滋養，身心愉悅。【整體運★★★★☆】單身者今天桃花當頭，出門約會記得先把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦！在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切勿病急亂投醫

遇水則發！周日節氣雨水到「這生肖」獨享福氣、財源大開

新一波的冷氣團降臨，此時最適合用上「春寒料峭」這句形容詞了。然而，度過了這個冷氣團之後，東北風就會逐漸增強，我們也即將迎接今年的第二個節氣——雨水（陽暦2023年2月19日），讓它那充滿生機的甘霖賜福給大地。那麼，你的福運是否也會被雨水喚醒呢？就跟著科技紫微網一起來看看吧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦