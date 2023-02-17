本周日進入「雨水」 冥王星暴衝 命理師：6星座等著走好運

2月19日(本周日)節令進入「雨水」，氣溫忽冷忽熱，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，這段時間冥王星開始暴衝，原本不確定的事情將轉為明朗化，不論是事業或團體、政府機關，法規跟任務得以掌控落實，但在溝通社交，還有行銷以及交通方面狀況容易多變，會有關關難過關關過的感受，邱彥龍老師提點，只要堅持信念無所畏懼的去做，終究會成功。

邱彥龍老師並引用《易林·屯之艮》卦曰：『年常蒙慶，今歲受福。三夫採葩，出必有得』來說明「雨水」節令這段期間(2/19-3/6)的大運，凡計畫許久的事情或者新的人事地物，會有成果與定論，只要有所行動，能忙、能奔波，三人的聯盟成功在望、可得後彩，就怕貪圖一時享樂錯過了大好時機。

邱彥龍老師強調，「雨水」期間事業、財富擴張會來的相當快，以迅雷不及掩耳的速度在進行，貴人與好運相繼到來，尤其是水瓶、雙魚、牡羊、雙子、射手、處女6個星座，努力即將收穫來臨，請把握搶錢的好時機。