鼻子大別當財務？命理師簡少年曝「適合什麼工作」面相會說話

面相不只看得出性格，也能看出工作的契合度。命理老師簡少年在youtube影片「如何找到對你有幫助的人！【命運設計系#79】」分享，資方總說找不到適合的人才，勞方總說遇不到伯樂。但其實一個人適合什麼工作？從面相上就看得出來。

你適合那類工作？看這三關鍵

▎清濁

簡單來說，就是毛髮濃密度，毛髮越淡適合做冷靜類的工作，例如行政、財務、數據類工作，不需要太多創意面需求，而是需要紀律面、規則面的理解，所以如果法律、會計等工作，毛髮越少越好。相反的，毛髮越濃密的人的適合做浪漫類的工作，例如業務要有開創力、行動力，行銷也需要很多浪漫想法，社群小編也需要很多創意點子才能發文。

▎鼻子

鼻子越大的人適合做行銷工作，追逐成績和數據類的，因為他們勇於冒險犯難取得好成績，也能忽視風險，願意投入精力衝衝衝創造成績。相反的，鼻子窄小的人適合做知識、分析層面的工作，鼻子窄的財務會謹慎，記帳清清楚楚，不會有鋌而走險的想法。相反的，如果財務鼻子太大，就容易貪財，慾望太多，可能會鋌而走險犯法。

▎嘴巴

嘴巴越大的人越適合比較激進的工作，嘴巴大的人夢想越大，如果工作需要做夢、畫大餅，嘴最好大一點。如果需要安分守己工作，不需要做夢，只要按部就班好好完成，譬如說會計工作，需要穩穩做事，嘴小會比嘴大好，他們安分守己，比較能穩定把工作完成。

幾歲會發達？三停告訴你

▎上停

從眉峰到美人尖的位置叫「上停」，俗話說「一寸長一寸強」，看上停要看面積。上停代表30歲之前的運勢，也關乎一個人的分析能力、數據能力、讀書能力，上停寬的人，適合貴氣的工作，例如老師、教授、專家。但是這種工作需要專業累積，所以老師建議多讀書會有很大幫助。

中停

眉峰到鼻準的位置叫「中停」，中停面積大，代表三十歲後會發達。一般來說，中停和管理能力、執行能力有較大關係，例如顴骨寬，管理能力會很強。鼻子長也適合衝鋒陷陣的工作，中停不只要大面積，還要越有肉越好，沒有肉會曇花一現，續航力不足。

▎下停

鼻準底端到下巴的位置叫「下停」，下巴寬，面積大代表50歲以後運勢好。下停寬的人包容力和領導力強大，也很穩，他們適合做管理職工作，例如管理很多員工的廠長或是候選人這些都需要下停，下停好會穩定有耐性。

如果你的下停很寬，但是自覺一事無成，不用擔心，只是還沒來。下停寬，以後收入一定高，可能只是慢而已。如果下停很大，但現在還年輕該怎麼做呢？老師建議要找那種需要員工有「很多年資歷」的公司，看看你的同事如果都能在公司待很久，這公司就很適合你。

有這種面相 不適合當上班族

▎額頭有疤

額頭代表對上的關係，對象可能是主管或父母。如果美人尖超尖或是額頭有疤，這樣的人容易上班時和人吵架，容易犯上，和老闆不對盤吵起來，老師建議換個心態，「上班當成來學東西，等學會之後就可以自己出來創業。」老闆也要認知到，額頭有疤的員工是任務型的人才，不是長期栽培的人才，老闆如果看好，甚至可以轉投資他。

▎下巴有疤

這樣的人天生跟屬下處不來，也容易看夥伴不順眼。老師建議他們的工作模式最好是「短期任務型團隊」，雙方合作交出成績，完成任務團隊就解散，這模式最適合。採取這樣的任務模式，可以降低面相上額頭有疤、下巴有疤的問題。

老師表示，面相上「天生我材必有用」是真的，其實有時候不是做不好工作，而是沒把人沒放對位子。老師也提醒，因為現代人常常面試，履歷也寫都會美化，常常發生履歷、個性和面相對不起來的狀況。老師建議透過面相，看出真實的性格，也祝福大家要做自己，找到適合自己性格工作，做喜歡的事情，做到好才能長久。

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