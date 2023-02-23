玉鐲擋災、貔貅招財...開運小物真能開運？老師喊先做這事

開運小物其實範疇很廣，有各式各樣的開運小物，有玉、水晶、珍珠、硃砂、鹽燈等等，這些是比較常見的開運物品，那其中最常見的開運小物是什麼？其實是阿嬤的「玉鐲子」，以前都會說是嫁妝，或是特別留給小孩的。那玉鐲真的有用嗎？

玉鐲可以儲存能量開運

相信你一定聽過一些故事說，玉鐲在你遇到什麼大事的時候，或是遇到什麼壞事時，會忽然莫名其妙就裂開或者是斷掉了，結果你就因此逃過一劫。

所以感覺玉鐲本身有一個防護罩功能，但是為什麼會有這樣子的一個功能呢？其實我們帶在身上的所有東西，你的能量都會慢慢儲存在這裡面，儲存久了之後，它就會有一點點像是你的一個分身角色。

圖為玉鐲示意圖。記者高彬原攝影／報系資料照

玉這種東西，它本身儲存能量效率很好，所以你會有很多磁場存在玉裡面，如果你家好幾代人都是有帶玉的習慣，這個能量就會跟你們家人很像，因此在你出事的時候，就有可能像是一個小替身玩偶一樣，替你擋這個煞，所以你的玉就裂掉了，它受傷了，但是你本人卻沒有事情，因此這個玉鐲本身的功能，其實是一種能量替代品的狀態，跟一般我們看到的那種水晶不太一樣。

水晶自帶能量，還能拿來算命

那講到「水晶」，有非常多喜歡玄學的朋友，或喜歡身心靈的朋友，會去買很多很多的水晶，因為靠近的時候會感覺很舒服，甚至是精神為之一振。

這是因為水晶本身，它的能量也是比較強的，而且不同的水晶相對就有不同的效果。例如，粉晶可以招桃花，這個是大家常常聽到的，那我們常看到的紫水晶能量也很強，可以招財，這也是我們常看到的水晶洞由來，它越大產生的能量就愈強。所以很多人家的風水局會用水晶洞來做一個風水布局，就是基於它能量的強大。

除此之外，我之前遇過一些水晶的老師，還可以聽到水晶講話。簡單來說，就是水晶會告訴他這個主人的狀況，然後給他一些趨吉避凶的建議，同時水晶還會跟他講說，對方適合不適合它，甚至他還能拿水晶來算命，原因是水晶會說出一些預知未來的內容，所以水晶確實是有能量，並且有一些靈性的表現。

之前有一些通靈的老師可以閉上眼睛，就看到你家的裝潢跟整個擺設。他們是透過水晶看過去，它會是一個非常強大的發光體，而這個發光體非常非常的亮，所以代表水晶是真的有能量的，而這個光芒還能夠驅邪，去除家裡面不乾淨的東西，同時也不敢靠近這個光，因為它太亮了。

神獸請回家要擺對地方，不然可能有反效果

其他比較常見的開運小物，如同我們剛剛講到硃砂、鹽燈之類的也都跟水晶的狀態比較像。還有一種比較常見的就是「神獸」，例如貔貅，很多人都會想說帶著可以招財。

圖為彰化縣清水岩寺吉祥物貔貅。記者林宛諭攝影／報系資料照

但這一種所謂的神獸，在你開光後，的確有可能會有靈住在神獸裡面，而這個神獸也會變成有這樣的特性，但材質要注意，一般來說，如果材質越是容易有生命的，像是石頭、木頭，這種類型更容易把靈存進去，它就會具有神獸的效果，幫你招財，但是這種神獸也要好好照顧，簡少年提醒大家都聽過一句話叫「請神容易送神難」，我常常講不要隨便請神，如果有了就要好好的照顧，然後好好的跟祂相處，甚至照風水局把祂放在一個對的地方，這樣才不會造成一些反效果。

不要本來想發財，結果卻讓你自己倒楣，原因就是因為你沒有好好照顧，這種神獸和神明跟你的連結性都是很強的，所以一定要非常注意，如果有一隻開運的貔貅，要好好打理、照顧祂，才會為你帶來招財的效果。

葫蘆是我常用來化煞和催旺的風水法器

那我們剛剛講到「硃砂」的部分，寫符咒一般一定是用硃砂筆，硃砂本來就有避邪的效果。在古代的時候，硃砂還會入藥來吃，我們寫符咒時，這個硃砂寫完能量就很強，同時間再請天兵天將的效果也會非常的好。

所以一般來說，我們在家裡沒有平安符驅邪的時候，硃砂的確是一個選項，但是硃砂有點貴，而且也不是這麼好買，因此如果大家想要避邪、驅邪等等，簡少年補充：我反而很建議用銅來化煞，例如「銅葫蘆」化煞效果就很好，放在家裡面，就有這個潔淨磁場的效果。

開運小物人人不同，還是建議算過再帶

另外一個東西就是「護身符」，因為去廟裡請的護身符，本身已經是屬於開光的狀態，也是比較容易達到一個避邪的效果，這種避邪其實本身也有一些開運的效果。簡少年解釋，關於五行開運的小物，每個出生年分都有適合帶的裝飾品，很多人都會問是不是缺水、缺火、缺木頭等等，這個本質上來說，帶著的確是有效的，可是其實每一個人還是有細微的差距，同一年出生不代表都缺一樣的東西。

《簡少年現代生活算命書》。圖／時報出版提供

因此，如果你真的想知道要帶什麼東西比較能開運，記得還是找你信任的算命老師，讓他幫你看一下，給你推薦在每年什麼樣的顏色跟什麼樣的開運小物會比較適合，這樣子才能夠比較準確有效，同時每個開運小物，它代表的五行可能都不一樣，從五行來看的時候，發生的事情也都會些微的不同。真的想要開運的話，還是要諮詢專業的老師。

(本文摘錄自《簡少年現代生活算命書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)