有土斯有財？命理老師打破迷思：收入越低的人越愛買房

無論你的財福線和子田線是前述任何一種情形，找個穩定的儲蓄工具是必然的，但是一般認知的買房子真的是穩定儲蓄的好選擇嗎？許多人覺得買房子是一種好的儲蓄工具，其實一直以來，我對此都持反對意見。

不可否認的，許多人的財富累積是因為買房地產，卻也有許多人是因此而破產。因為華人「有土斯有財」的觀念，沒房子的時候罵房價太高，有能力買的時候，房價再高，還是有一堆人買房子。

事實上，從數據來看，百分之八十的台灣房地產購買者幾乎都是上班族，長達三十年的房屋貸款壓力讓人失去許多機會，可以說是收入越低的人越喜歡買房子，高收入的人反而不那麼喜歡買房。（當然金字塔頂端的高收入者利用買房逃漏稅跟轉移資產等，甚至炒地皮，這不在考慮的範圍內，因為這是財帛宮的範圍。）

我們可以發現，這就是理財觀念的差異。前面提到財帛宮代表的不只是錢財，還代表可以使用的物資以及使用能力，田宅宮代表的是內心的安全感，所以會有儲蓄才有家的概念，其實那個家就是由儲蓄的概念轉化而來，因此除了金字塔頂尖的高收入者之外，絕大多數買房的人是因為希望有個穩定的生活，加上華人文化的洗腦，覺得房子才是穩定的資產，事實上卻非如此。

還未到金字塔頂端卻屬於高收入的一群人，常將房地產視為一種負債，實際上來說也的確是，買了房子其實是欠銀行錢（除非全用現金買），而且一欠就是三十年，在這三十年中，你的工作上不能出任何問題，也不能有收入上的變動，否則房貸的壓力會逼迫你思考該如何解決這龐大債務。換言之，你的人生將因此失去許多追求夢想的機會，少了許多可以讓人生面貌變得不同的機會，相對來說，就可能少了賺更多錢的機會，甚至必須承擔長達三十年的風險。

認真查看各國房市，其實都有被腰斬的紀錄，台灣也許還沒有，但是台灣未來將面臨少子化的危機，房價也不可能樂觀。想想看，一間台北市的房子至少要兩千萬元，用兩千萬元買一支穩定獲利的股票，一年獲利百分之五，大概利息錢就可以讓人在台北市相當好的地段租房，而且比價值兩千萬元的房子還大，更重要的是如果風水不佳、有惡鄰，還可以隨時搬走，有外派機會時可以放心創業、出國發展，遇到疫情，不小心兩年沒有工作，這些人生中的變化都不會因為背負房貸而被綑綁。

更別說子女宮、田宅宮狀況不佳，容易買到風水有問題的房子（所以挑房子的時候絕對不能在運限的田宅宮有煞星，尤其是陀羅星的時候），這類就像是財帛宮強大而子女宮、田宅宮差的人，除了買間自住的房子，以目前金融商品發達，房子就不見得是好選擇了，這也是社會有一群人不想把金錢（人生）綁在房子上的原因。但是如果原本的子女宮、田宅宮狀況不錯，反而是財帛宮狀況差，買房子就是基本的穩定儲蓄，因為這類人對於房子的選擇格外注意，家庭能給予的心靈幫助可以讓他更好的面對人生問題，此時房子就變得很重要。

運限在走，觀念要變 不同年紀的資產規劃

本命的田宅宮代表天生儲備資產的能力，儲備資產的確重要，但房地產並非是是每個人都適合或最完美的儲蓄方式。以台灣來說，未來台灣的國民所得即將四萬元美元以上，躋身已開發國家之列，而全世界已開發國家的房地產都是受到控制的，避免國家資源一直流入無法流動的房地產，而失去社會上資產的流動性（高度開發的國家基本上都會抑制房地產炒作，讓資金進入產業界，活化產業的生產與開發能力，讓國家的產業具有高度世界競爭力），因此，用房地產累積財富在這個年代是需要被多加思考的，更不用說房地產一定會上揚這樣的荒謬看法。

這就像一個人年輕的時候因為生活習慣（年輕人比較多活動）怎麼吃都吃不胖，長達四十年不會胖，難道過了四十歲還是不會胖嗎？事實上，絕大多數的人，包含我，都是在一定年歲之後發胖的，因為年紀增長了，新陳代謝變慢了，生活習慣不同，怎麼可能用過去的看法來眺望未來呢？房屋的需求在降低，這個世界上根本沒有不合成本所以不能降價的情況，否則哪來公司破產的事情呢？這也表示，我們對於資產儲備不能只用本命盤看待，要隨著不同的年紀與環境去轉變。

前面提到的本命盤田宅宮與財帛宮的差異，讓我們面對儲蓄時有個基本態度，但是運勢受到運限的影響，會隨著年紀產生變化，我們會受到環境的改變產生不同的人生態度，會隨著運限而有不同的情況發生，因此前面提到的是整個大方向、大主軸，但是其中的細節要隨著年紀做調整。

投資觀念上有一句經典名言：「年輕的時候人家稱我為賭徒，年紀再大一點人家稱我為金融冒險家，再大一點人家稱我為銀行家，事實上我做的都是同一件事情。」

其實說的就是，當一個人身邊沒有什麼錢的時候，單純儲蓄，一點點慢慢累積是非常慢的，所以看準機會賭一把，讓財富快速翻倍，反正錢不多，也輸不了多少，更何況還可以學得經驗。但是當一個人有了不少的財富時就該趨向保守，絕大多數財富需要安穩的儲蓄，少部分可以做具有風險的投資。這是一個很基本的理財觀念，錢越少的時候越可以投向具風險的投資工具，錢越多的時候就要越趨保守，因為光是足夠的本金就可以累積可觀的財富，而隨著年紀漸長，越來越沒有光陰承擔失去的風險。在這樣的基本觀念下，就需要隨著運限調整儲蓄狀況。掌握這兩個關鍵，就可以依照運限狀況討論該做的理財方向。

在運限盤上的子女宮、田宅宮與財帛宮的配合，需要更高度的技巧。我們曾提到「時間」也是一種賺錢的工具，把金錢放在適當的地方，時間就會幫我們累積財富。既然財富的累積跟時間有這麼大的關係，在看自己的財運時，就不能只看本命盤，也要看運限盤，更重要的是不能只看一個運限盤，也就是說不能只看當下的運勢，還要看未來。至少如果當下逼近於破產，也要看看未來是否有機會東山再起。

如果正處於三十而立，剛要大展拳腳的第三大限（三十歲左右），這時財帛宮狀況不錯，就該依照財帛宮的狀況讓自己好好發揮，即使子女宮、田宅宮狀況不好有煞忌，也不需要擔心，唯一要擔心的是不適合跟他人合夥做生意。如果子女、田宅宮狀況好，更可以撥出百分之三十的收入穩定投資，但是要注意未來至少三個運限的情況，如果未來的財庫狀況都不好，則需要提早儲備。

如果看到這本書的時候已是第四大限，再過兩個大限就將六十多歲，在華人社會通常也要退休了，這時不管子女宮、田宅宮狀況如何，都要儲備一些資源，如果後面第五、第六大限狀況不佳，這些儲備的資源就可以救難，最主要可以避免到老時一無所有。順帶一提，我們常聽說用親人的名義買房子，這個方式是否可行呢？使用這個方法的前提，除了對方是自己完全可以信賴的人，更重要的是買了房子就要真的給予對方，不能只是掛個人頭名義，否則在運限不佳的時候還是會將房子變賣，最後不可能為自己留下一道防線。

簡單來說，我們要在運限的狀態下考慮本命盤，如果以十年運限來說，前面考慮的是一生的整體情況，現在考慮的則是十年的情況。

如果本命盤子女宮、田宅宮不佳，不容易存到錢，運限中就要逼自己想辦法存錢；本命盤子女宮、田宅宮不錯，要注意運限是否也是如此。若只有本命的子女宮、田宅宮好，但運限不佳，表示在運限中一樣存不到錢，這種有存錢的心卻沒有存錢的機會，就像自己想當個好情人卻遇不到對象的可憐境界。這時需要想想，如果自己還年輕，可以用前面在本命盤說到的，雖然財帛宮不佳，卻也可以奮力一搏，子女宮、田宅宮不佳，就更應該把錢花在恰當的地方，讓自己雖然破財但能累積經驗跟能量。

如果已經有點年紀，例如處於第四大限、第五大限，則建議無論如何都該想辦法留住資產，讓可以動用的資金為總收入的三成就好，這樣一來，在運限中還有機

會奮力一搏時才不用害怕。如果後面的運限都很好，子女宮、田宅宮有化祿、祿存，存下來的錢就會逐漸增加；假使不好，也因為逼迫自己存錢而有抵抗破財的能力。

至於如果看到這本書時，你已經處在第六大限，趨向保守將會是唯一選擇，真的想要賺點偏財，投資點股票玩一玩，也建議你應該是提取一點點資本當作娛樂就

好，或者其實可以把這樣的觀念分享給朋友，幫助其他人。

《紫微攻略4財富財運不順，人生怎麼會順！》。圖／時報出版提供

許多前來諮詢命理的人都正處於失業，或是經濟狀況不佳的情況，卻每每都會在這個時候問是否可以投資股票或房地產，其實任何的投資都像聚寶盆，需要有第一顆元寶，也就是第一桶金。從數學的角度來看，當前面沒有一的時候，後面再多個零還是零，所以第一桶金非常重要。可以是一份穩定的收入，逐步提撥一定的金額出來累積資本，最後才是所謂投資理財。

就像前面說的捕獵老虎時，如果手上只有一顆貢丸是不夠的，需要逐步有計畫的累積資本，而累積資本的基本觀念，就是需要了解時間對我們產生的差異影響。可以利用命盤看出人生中主要賺錢的四個基本大限，從二十多歲一路到六十多歲，到底該怎麼規劃資產的累積，避免到頭來做白工。

(本文摘錄自《紫微攻略4財富財運不順，人生怎麼會順！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)