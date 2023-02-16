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獨／劉文正詐死？三線索直指他還活著真相

遇水則發！周日節氣雨水到「這生肖」獨享福氣、財源大開

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雨水前後否極泰來，尤其這個生肖特別好運(圖片來源：Shutterstock)
雨水前後否極泰來，尤其這個生肖特別好運(圖片來源：Shutterstock)

新一波的冷氣團降臨，此時最適合用上「春寒料峭」這句形容詞了。然而，度過了這個冷氣團之後，東北風就會逐漸增強，我們也即將迎接今年的第二個節氣——雨水（陽暦2023年2月19日），讓它那充滿生機的甘霖賜福給大地。那麼，你的福運是否也會被雨水喚醒呢？就跟著科技紫微網一起來看看吧。

一、萬物添新

近代詩人海子的作品裡有句話：「活在這珍貴的人間，泥土高濺，撲打面頰。活在這珍貴的人間，人類和植物一樣幸福，愛情和雨水一樣幸福。」

在民間，雨水有祥瑞之意，它飽含生的希望，雨水的清洗會讓平靜的生活增添幾許詩意，也預示著讓你在陽光雨露中活成最美的模樣。

祥雲布甘露，細雨盡飛舞，草木都從地下冒出，是能量迸發、生機開始的日子，因此雨水也代表著生命力，代表著新生。

二、春捂防寒

俗話說:「麥澆芽，菜澆花」，那麼在雨水前後，我們人類又應該注意些什麼？如何好好保養人體這個「植物」呢？

雨水之後，氣溫仍低，然而空氣中水分增加，使得寒中帶濕，這種溼寒對人體的內臟和關節影響很大。所以，雨水養生最重要的一點便是「春捂」防寒。其實它的方式很簡單，只要在生活中做到以下三點，就能幫你平安度過：

一、切勿過早脫去外衣。

二、年老體弱者勿用冷水。

三、洗頭之後應及時吹乾頭髮。

另外，溼氣最傷脾胃，所以如果這段時間食慾不振，脹氣泛酸，需調理脾胃。應少食酸味，可多吃四神湯，或山藥、銀耳、紅棗、薑類料理，有助調和胃氣，發散溼寒。

三、接福接壽

節氣雨水的一個重要習俗就是接壽。

這個習俗主要是由女婿送禮給岳父岳母過節。送的禮品則通常是兩把籐椅，上面纏著一丈二尺長的紅帶，稱為「接壽」，意思是祝岳父岳母「呷百二」。

如果是新婚女婿送禮，岳父岳母還要回贈雨傘，意思是讓女婿出門奔波時能遮風擋雨，也有祝願女婿人生旅途順利平安的意思。

四、得福生肖

今年的雨水節氣前後，有一個生肖易獨享福運，那就是生肖雞。

屬雞者在這段時間裡財源大開，運彩、樂透統統都可以買來試試手氣，股票、外匯等投資該出手時就出手，就連玩個遊戲也能幸運刷出高級裝備賣個好價錢呢！這麼好的獨有財運，是不是很讓人羨慕呢？

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雨水 節氣 生肖運勢

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