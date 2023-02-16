先不用減肥！ 2023「太瘦不好」的4大生肖：第一名沒肉留不住福氣

剛過完一個很長的春節，這段時間不少人和親朋好友團聚，會先把減肥這件事放一邊，好好的享受美食，但隨著假期過去，該還的債還是得還。命理老師艾菲爾在臉書分享了4個生肖2023年「太瘦不好」，恐怕會影響福氣，最好不要刻意追求紙片人身材，以免健康受影響，好運也能自然降臨。

第四名：生肖猴

生肖猴在2023年的貴人運非常好，從青春校園，到出社會入職場，從愛情運到財運、工作運，碰到什麼困難，多半都都能幸運遇到貴人相、逢凶化吉，順利度過難關。而今年有「死符」、「小耗」星停留，代表健康容易受到耗損，提醒生肖猴如果今年想要避開厄運，那麼在今年必須吃得健康點，別刻意節食減重，多長點肉肉，除了體壯健康，外表才能給人感覺就更大氣丶可靠些，對運勢更有幫助。現在就約約身邊「猴、鼠、龍」的朋友去吃大餐吧！

有點肉肉的好處：面部飽滿，更減齡，女生圓圓的臉型，一般來說比較討人喜歡，比較稚嫩，外表看起來會比實際年齡還小。女生有點肉才好看，如果一心想追求紙片人的身材而過度減重，可能會讓身體吃不消喔。

第三名：生肖虎

生肖虎天生大氣、不拘小節，很少有動壞心思、走歪路的，而老天向來眷顧勇往直前的人，使肖虎在中年事業上升不會過得太差。而2023年有「病符」、「凶神」入宮，代表健康易受影響，容易小感冒不斷、生病的狀況出現，因此今年請生肖虎一定要吃得健康，不可刻意節食減重，多長些肉，不只體壯健康，還能給人大氣、可靠的感覺，運勢也跟著往上飛漲，2023自然能平安渡過。現在就約約身邊「虎丶馬丶狗」的朋友去吃大餐吧！

有點肉肉的好處：親切沒壓力，肉肉的女生讓人覺得很有親切感，相處起來平易近人，比較沒有壓迫感。肉肉女大多屬於樂天派，開心的時候大吃，難過時也靠吃來排解情緒，他們吃美食的時候，眼睛裡彷彿快冒出愛心似的，也讓周圍的人食慾大增。

第二名：生肖雞

生肖雞性格開朗，總是給人一鳴驚人丶精神飽滿的形象，常說給旁人的第一印象會影響運勢，聞雞起舞給人活力滿滿的生肖雞，自然能助長自身好運。而今年有「大耗」星停留，容易使你的心情丶情緒大受影響，連帶運勢也跟著受累。老師要提醒生肖雞，「能吃就是福」，有時吃點美食、精緻甜點、飲料，可以幫助放鬆、愉悅身心，好運自然跟著降臨！如果生肖雞今年還是非得要減重，反而在運勢上會造成反效果。現在就約約身邊「蛇、雞、牛」的朋友去吃大餐吧！

有點肉肉的好處：長點肉才健康，健康定義每個人不同，過瘦過胖都不好，電視裡的超模人人九頭身材，有的是練出來的，但用極端方法維持紙片身材的也不在少數。男生喜歡看起來健康有活力的女生，能和自己開心出遊開心吃飯，享受生活。

第一名：生肖羊

生肖羊天生自帶福運！ 「羊」本身就是吉祥丶福氣的象徵，運氣通常都是還不錯的。唯2023癸卯兔年有「白虎」星停留，代表血光病難，健康容易受影響，如果在此時，生肖羊還折騰自己，把自己搞得一點肉都沒有的話，反而留不住福氣，健康與免疫力也跟著下滑。提醒生肖羊要多囤些寶寶肉，不止助旺自身財運，有些小肚腩，更是像徵有財有庫，令你能興旺家運，家庭自然昌隆。現在就約約身邊「豬、兔、羊」的朋友去吃大餐吧！

有點肉肉的好處：冬天裡的暖暖包，比起很瘦的女孩，很多男生在挑另一半時，傾向於微肉的女孩，很直接的原因就是抱起來很舒服、溫暖。而且微胖女孩會讓男生覺得很會過生活，如果娶回家的話，一定會將家庭照顧得妥貼。

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