今晚威力彩狂飆6.5億！「4星座、4生肖」財運高照「這時段」下注超旺

威力彩頭獎又摃龜，今晚頭獎彩金上看6.5億！清水孟國際塔羅小孟老師整理了「4星座4生肖」最有中獎運，分別是射手座、魔羯座、天秤座、水瓶座，還有生肖屬虎、蛇、兔、龍的人，小孟老師也曝光好運時辰落在中午11：00-13：00及傍晚19：00-20：00，小孟老師提醒，命中有福報再搭配所說就，就有機會能中大獎。

Top4：射手座

射手座木星進入偏財宮，顯示周四財運高照，財運動能很強，購買威力彩前可冥想金色光芒再下注，說不定能吸引大量財氣讓你中大獎。

Top3：魔羯座

天王星進入魔羯座5宮偏財宮，顯示魔羯座偏財運在周四有所提升，建議魔羯座下注前在投注站深呼吸三次，取得呼吸能量平衡，無形中就能吸引財氣上門。

Top2：天秤座

水星進入天秤的偏財宮，顯示天秤座周四偏財運上翹，而水星代表財水，若能在下注前三分鐘對著保特瓶水，唸一下財神速速來，再喝下說不定會引來大量財水上門。

Top1：水瓶座

太陽與水星落入水瓶座，而太陽為黃，水星為深灰色，建議下注前多吃黃色食物，或穿灰色衣服將能吸引大量偏財氣場，提升中獎運。

財運生肖：

虎.蛇.兔.龍

開運財神方位：

東北

（建議尋找住家或辦公室東北方的投注站來下注）

好運時辰：

中午11：00-13：00

傍晚19：00-20：00