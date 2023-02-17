工作運爆棚！3「星座＋生肖」組合自帶職場之神眷顧

在競爭的職場上，有人波濤洶湧、爭鋒相對，有人平淡無奇、周而復始，在新的一年中，你是否想要出類拔萃，嶄露頭角，替自己開創一番新氣象呢？現在讓我們來看看，哪三個「星座＋生肖」組合，能夠得到職場之神的眷顧，在工作上獲得大好運。

處女座 X 屬龍的人

最近在工作職場上，會感到人緣特別的好，過去曾經跟你有恩怨的人，似乎看起來不那麼討厭了，而對方也不再會和你針鋒相對，甚至有時候會給你一個微笑，試圖與你拉近距離，讓你在工作環境中，心情輕鬆不少，如果當你有困難，或是不懂的地方，也請不要客氣的問問身邊的同事，他們會非常樂意給予協助，有時也可能願意與你一同完成工作，這段時間的你，職場上貴人滿天飛，處處有支援，事事皆和諧，也因為這樣的好人緣，讓你如魚得水，活耀於職場之中，但也請記得，受到幫助時，記得要禮尚往來，以維持這股好人緣。

天秤座 X 屬虎的人

工作上常有神來一筆的靈感，能夠將複雜而繁瑣的工作，化為簡單迅速的流程，讓身邊的人刮目相看，促使你成為眾人讚賞的對象，如果上級交付重要任務給你，可就要好好把握了，因為最近的你，擁有相當強的邏輯思考能力，不僅能夠揣摩上意，透析長官的期待，也懂得如何應對和著手進行工作，因此特別容易得到長官的信賴，那麼升級加薪只是遲早的事了，但是當得到光環以及榮耀的加持後，雖然備感自信，暗地裡卻容易遭人妒嫉，因此在行事作風上，要格外的低調和謙虛，以免遭小人背後說三道四。

水瓶座 X 屬雞的人

如果在工作上有相當沉重的壓力，那麼近期的你將要出運了，因為你會遇到強而有力的合作夥伴，可能是新上任的長官，或是新進的下屬、同事，他們擁有非常果決的判斷力和執行力，能在工作上助你一臂之力，你也會因此如釋重負，甚至有機會忙裡偷閒，悠哉許多，而過去若有無法處裡解決的問題，趁這段時間也可以慢慢的整理，你會發現事情沒你想得那麼複雜，在好運的加持下，大都能迎刃而解，除此之外，你還有機會受到公司的提拔，參加研習、進修的機會，趕快把握這波好運，提升自己的專業能力。