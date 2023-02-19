殺破狼周運勢／巨蟹職場地位攀升 天蠍遇天菜級對象

殺破狼2023年2月20日～2月26日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運佳，金星進入命宮，同時新月發生在心靈宮位，曖昧關係變得明朗化，對方採取積極的行動追求，雙方有正式交往的打算。新月期間，可許下曖昧關係、靈魂伴侶……等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，在旅遊宮位的火星相位良好，許多朋友揪你一起出遊，常常到外地去玩樂。某些白羊座則可能參加特殊的行腳、遶境活動，走遍全國各個鄉鎮。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的水星受到金錢宮位的天王星影響，上街若遇到上前搭訕的人士，請小心會被一些話術騙錢，雖然不算太多，但其實被破壞的是你對陌生人的善意與信任。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到水星影響，朋友想買新型態的電子週邊商品，會想揪你開團購，但要當心金錢糾紛。外出旅行時，請保持低調，免得親朋好友要托你購買東西，影響旅行的興致。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，脫離了一個不太愉快的團體或組織，很快就會參加新的團隊，裏面的人際關係會比較單純。新月期間，可許下有關人際關係方面的願望，會獲得貴人相助，或是交到新朋友。

感情運方面，金星進入心靈宮位，會對某個人默默產生好感，但彼此還不算太熟，喜歡的感覺說不出口。某些金牛座的秘密戀情被揭開，目前過著幸福快樂的日子，也讓前任感到吃味或後悔。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的水星受到命宮的天王星影響，工作上所需用的電子設備莫名其妙故障當機，進度受到影響。某些金牛座正在轉換跑道的過渡時期，有許多突發狀況發生，需要快速應變及處理。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，不論任何事情，越是想省錢，就越可能花更多錢去解決，好好衡量事情的利弊，該支出的資金不要省，否則容易因小失大。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會開始就任一個新職務，或是升任主管工作，連辦公室也換新了，很多事務重新開始，感到萬象更新。新月期間，可許下與工作、事業、成就相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，金星與木星齊聚人際關係宮位，交際應酬的邀約變多，在許多場合裏可結識新的人脈，多參加這些活動，可認識新朋友，若發生任何困難，會有貴人伸出援手幫忙。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的水星受到天王星影響，在海外旅遊、出差時，容易碰到交通方面的突發事故，受困在某個區域動彈不得。某些雙子座則是因為時差，或是認床的問題，睡眠狀況不佳，整個旅程中都感到十分疲累。

感情運方面，在心靈宮位的天王星受到遠行宮位的水星影響，喜歡的人突然外派到異地，或是自己即將要到海外工作、留學，未來或許無法再遇到心靈如此契合的人，卻因為各種顧慮，沒有勇氣告白。

巨蟹座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，會嚮往到某個國度旅行，目前正在規劃。年輕一些的巨蟹座則準備到國外留學，需要通過許多資格認證與成績證明。新月期間，可許下到海外旅行、出國唸書……等相關的願望，可獲得良好能量幫助。

工作運佳，金星進入志業宮位，與木星齊聚，在職場的地位攀升，會在此時升任主管，許多資源可以由你分配，是一種榮耀，同時也背負著責任。某些巨蟹座則是轉換跑道順利，薪資有增加的趨勢。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到水星影響，與邏輯錯亂的人吵架，有理說不清，甚至需要公權力介入其中，才能使對方閉嘴。某些巨蟹座會和價值觀嚴重偏差的人發生糾紛，對方有意佔你便宜，還惡人先告狀。

健康運方面，水星與土星齊聚疾厄宮位，當心著涼感冒，或遭到病毒感染，引發呼吸系統發炎。某些巨蟹座的慢性疾病徵兆浮現，需要趕緊控制與長期療養，否則身體狀況會越來越糟。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，會分期付款購買一個昂貴的物品，會是你極為需要的東西。某些獅子座則是會展開新的理財計劃，以小額的資金投資潛力較佳的標的，未來價值有上揚的空間。

遠行運佳，金星與木星齊聚遠行宮位，會購買到海外旅行所需的搶手票券，有許多行程終於能定下來了。某些獅子座會在這段時間被外派到異地工作、或是出國留學，試著在海外生活。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的水星受到天王星影響，與另一半會因為工作相關事宜不太愉快，對於未來沒有把握。某些獅子座則是與情感對象冷戰中，你的許多訊息對方都不想回覆，甚至被封鎖。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到夥伴宮位的水星影響，與同事或上司發生口角，受到不公平的指控，產生離職的念頭。某些獅子座與工作夥伴積怨已深，已經找好退路，在此時準備要轉換跑道。

處女座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與喜歡的對象互訴衷曲，兩人會因此進入正式交往的階段。新月期間，可許下與戀情、交往關係、婚姻……等相關的願望，會獲得新月的能量祝福。

金錢運方面，金星與木星齊聚財務宮位，會獲得一筆為數不少的資產，可能是家族贈與、保險，或是在職場中得到的資金。有投資習慣的處女座，逢低進場，目前標地不斷升值，可在適當時機獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星受到天王星影響，職場人事會有大規模異動，目前的部門會被整併。某些處女座則可能被外派到較偏僻的地區工作，或是需要與海外人士接洽，然而語言能力不佳，造成溝通不良。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到水星影響，遠行到國外時會遇到不太愉快的事件，因為一些誤會，與外國人吵起架來。某些處女座在這段時間在海外旅遊，會一直收到主管與同事的訊息，出遊的興致被打擾。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，會在此時上任新的職務，或是開始執行一個案件，新月期間，可許下工作相關的願望，在職場中的地位會越來越穩固，執行工作也會更加上手。

感情運方面，金星與木星齊聚感情宮位，與情感對象有共識走入婚姻，正在辦理相關事宜。單身的天秤座，會邂逅到各方面都適合的對象，雙方都對彼此有好感，會試著交往看看。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到水星影響，由於生活所需，會分期付款購買昂貴的電器或電子產品，每個月的負擔增加。有投資習慣的天秤座，因聽信不實的訊息，錯估情勢，套牢在高點，或是必須認賠出脫。

健康運方面，新月發生在健康宮位，與海王星齊聚，因為工作壓力，導致睡眠狀況不佳，情緒起伏也較大，並造成消化系統的不適，引發胃痛、便秘或腹瀉。女性則要注意婦科方面的問題。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛、子女、娛樂宮位，對某個對象一見鍾情，對方會是天菜級的人物，也可能是可愛的毛孩或是偶像明星。新月期間，可許下與戀愛、小孩、寵物，或是參與偶像活動相關的願望，可獲得新月的能量祝福。

工作運方面，金星與木星齊聚工作宮位，在職場的地位攀升，並正在執行一項受人矚目的任務，甚至有機會與名人合作，會是極為風光的時期。某些天蠍座則是會進入較大型的機構工作，待遇比過去好很多，覺得幸運。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的水星受到天王星影響，與家人溝通不良，容易做出不理性的行為。同時，需注意家中電器的使用，門戶安全也要注意，有陌生人上門探訪時須特別謹慎。

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，許多較大額度的支出，必須要分期付款攤還，經濟負擔較重。有投資習慣的天蠍座，目前帳面虧損嚴重，長期持有似乎難有起色，可能會認賠出脫，損失不少錢。

射手座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會換掉陳舊的傢俱，家中煥然一新，某些射手座則是在此時搬到環境較好的居住環境，感到舒適。新月期間，可許下與家宅、家庭……等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，木星與金星齊聚在戀愛、子女、娛樂宮位，桃花十分旺盛，會有許多意想不到的人士對你表示好感。感情穩定的射手座，目前在懷孕期間，或剛喜獲麟兒，對新生命充滿期待。某些射手座則會收養新寵物，或是迷戀偶像。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到水星影響，在職場與同事或上司溝通不良，感覺不愉快。某些射手座則是不斷需要跑外務或出差，但差旅待遇極差，甚至要自己貼補交通費用。

交通運方面，在交通宮位的水星受到天王星影響，交通工具容易在半途拋錨，在人生地不熟的地區動彈不得。與人發生行車糾紛的機率較高，或常常收到罰單，這段時間需特別注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，會報名很想學習的課程，或是進修專業領域的技術，可尋求到優秀的指導者，進步神速。新月期間，可許下有關學習、考試相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，金星與木星齊聚家宅宮位，會有買房定居的想法，最近會看到心中屬意的物件，可望搬到環境不錯的區域居住。某些摩羯座家中正在辦喜事，或是生病的家人身體明顯好轉。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，每天都有做不完的雜事，主要的工作進度會不斷往後延遲，常常需要加班到深夜。某些摩羯座需要同時兼任好幾項職務，幾乎沒有假日可言。

感情運方面，位於戀愛宮位的天王星受到水星影響，戀愛對象常常心不在焉，分享很多自己覺得有趣的事情時，對方似乎都沒心在聽。某些摩羯座發送訊息給喜歡的人，常常被已讀不回，自我感覺因此變得很差。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，薪資待遇有所調整，收入有些微增加。某些水瓶座會從事兼職來改善經濟，多存一些錢。新月期間，可許下金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，金星與木星齊聚於旅遊宮位，會選擇較為慵懶奢華的旅行方式，在高級的旅店享受舒適的設施，或是在郵輪、觀光火車上享受美食與美景，暫時離開朋友圈，讓自己清淨一下。

感情運方面，火星持續在戀愛宮位行進，肉體慾望的需求較高，與戀愛對象在親密關係上變得頻繁。某些水瓶座則是對喜歡的人較為主動，由性而愛，進入交往關係。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到水星影響，正與家人吵架，離家出走，神隱一陣子，不想回家。某些水瓶座被鄰居的噪音所困擾，生活不安寧，會採取較為激烈的方式向對方抗議。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，對未來的事業、工作、生活方面，有任何的規劃與想法，會開始付諸行動，也會獲得自己所希望的結果。新月期間，可許下與工作、事業、生活方向……等相關的願望，會有良好的能量幫助。

金錢運方面，金星與木星齊聚金錢宮位，目前會因為許多因素，手上的積蓄或收入增加，日子會過得較為奢侈，會買些昂貴的東西犒賞自己，並常常去高級的餐廳享受美食。

本週須注意的部分

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星受到水星影響，旅遊計畫會因為一些意外因素被打亂，需要重新規劃旅遊方式。某些雙魚座則是在很匆促的情況下到外地出差，地點較為偏僻，生活所需用品的取得十分不便。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，與家中某些成員吵架，甚至離家出走，氣氛變得很糟。某些雙魚座則是經常被鄰居噪音困擾，或是與許多鄰居相處不睦，對於居住環境感到不滿。

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