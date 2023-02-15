逢九必衰？今年「這些生肖」坎坷多災要小心 化解方法曝光

民俗中有「逢九必衰」這一傳統說法，也就是說，人的歲數「逢九」時，運勢可能有大轉變，且多有不順與災難。到底歲數什麼時候逢九？2023年又有哪些人逢九？如何化解？科技紫微網今天就來為大家介紹。

一、什麼是「逢九年」？

首先要來瞭解一下，「逢九」是一種什麼關卡。古人把逢九的生日叫做「壽關」，意思是這個生日的人會經歷一場大關卡，且有「男怕生日前，女怕生日後」之說。即在逢九年，男性在生日前災難重，而女性則在生日後遇險多。



「逢九」年又分為「明九」與「暗九」兩種，暗九之兇險甚於明九。所謂「明九」是指虛歲年齡帶九的年份，例如：9歲、19歲、29歲……以此類推。而「暗九」則是虛歲年齡為9的倍數的年份，例如：9歲、18歲、27歲、36歲……以此類推。



俗話說：人遇逢九年，身心疲憊不順暢，常有坎坷多災難。特別是遇到暗九年，必須處處小心，謹慎行事，避免口舌、肢體衝突等，更不可去危險之地。

二、「逢九年」的運勢為何不好？

道家有句用語「九九歸一」。九為陽數的極數，即單數最大的數。道家認為，有陰就有陽，這樣才符合道理，孤陽不生，獨陰不長。陰陽不是各自孤立和靜止不變的，而是相對、依存、消長、轉化，互相作用，造成陰中有陽，陽中有陰。因此，當歲數到達「九」這個老陽之數（陽數中最盡頭的數字）時，就會「陽極陰生」，發生轉變，開始往陰的方向走，這轉變的過程也就形成一個關卡。



由此衍生出來的說法認為，如果逢九這一年過得好，以後的八年就會過得好；反之，如果這一年過得不好，接下來八年的運勢也不會好。

三、2023逢九年的生肖

牛：1997年生，虛歲27（暗九）；1985年生，虛歲39（明九）；1961年生，虛歲63（暗九）；1925年生，虛歲99（明九，暗九）。

兔：1975年生，虛歲49歲（明九）。今年犯太歲，更要注意。

龍：1988年生，虛歲36（暗九），1952年生虛歲72（暗九）。今年犯太歲，更要注意。

蛇：1965年，虛歲59（明九）。

羊：2015年生，虛歲9（明九，暗九）；1979年生，虛歲45歲(暗九)；1955年生，虛歲69（明九）；1943年生，虛歲81（暗九）。

雞：2005年生，虛歲19（明九）；1945年生，虛歲79（明九）。今年犯太歲，更要注意。

狗：2006年生，虛歲18（暗九）；1970年生，虛歲54（暗九）；1934年生，虛歲90（暗九）。

豬：1995年生，虛歲29（明九）；1935年生，虛歲89（明九）。

四、逢九年要注意的事項

明九：1、切記：小病不拖，險地不去，陰地遠離。

2、避開借貸、擔保，或是大額投資。

3、保持積極樂觀的心態、平和的心境，避免大喜大悲，多與陽光、正能量的人群接觸，可遇好運。

4、在家中吉位擺放綠色植物，如：常春藤、發財樹、文竹、金心吊蘭、金桂、鐵樹等，植物的生命力可讓周圍環境形成充滿生氣的氣場，有生旺、行好運之功效。

5、使用吉物來助運祈福。隨身佩戴黑曜石、本命佛、五帝銅錢、平安扣飾品，或三合、六合屬相飾品等，可收淨化、保護、驅趕、避除之效。注意：吉祥物並非多多益善，選擇一兩樣佩戴即可。

暗九：

除了明九需注意的5點以外，還要注意以下幾點：

1、為人處事多妥協、低調，遠離人多嘴雜場合，以避口舌是非、肢體衝突。多施捨做善事，可積德祈福。

2、男防初一，女防十五。即男性要注意農曆初一的日子，女性則要注意農曆十五的日子。每逢農曆初一、十五，沐浴、焚香、打坐，誠心祈福，以求吉祥順遂。

「心安則無事」，多多行善，身心保持愉快，修持內心能量，並遵行以上化解之法，即使逢九也能扭轉運勢，保得安順康健。

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