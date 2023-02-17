生日藏密碼！ 9號天真、2號敏感.、5號愛自由..你是幾號人？

出生日可以算出你的生日數，也可以看出一個人基本性格與個性特質，不同的數字也蘊藏不同的吸引力能量密碼。

▎1號人

每月出生於1日、10日、19日、28日者 擁有獨立、積極、自我主張的領導性格

✶開運祕數

增強工作密碼：3、5、8號人。多食用紫色食物（如葡萄、茄子等），與紫色系列用品。

增強財運密碼：幸運數字1、9與3的倍數。

增強桃花密碼：佩戴凡有玫瑰花形狀（薔薇亦可）的飾品用物。

增強能量密碼：粉紫色水晶石，可定神醒腦，安撫心靈。

✶心靈引導

學習如何放慢腳步，品嘗閒暇之美。雖說一分耕耘一分收穫，但偶爾的忙裡偷閒，反而明白了彈性與轉彎的學問。

✶成功抄典

以「1數」為重心學習方向……

☆ 具有原創性，不跟風不抄襲，相信自己。

☆ 主動開始新的計劃，但非空想，要確定可落實。

☆ 自給自足。不要太依賴，做別人的好榜樣。

☆ 做自己精神上的領導者，告訴自己多麼富足。

☆ 具有強烈的企圖心，但以別人所需為主。

☆ 保持自己的目標，不管心裡有多麼慌亂。

☆ 堅持清楚的決斷力，但不要過於固執。

▎2號人

每月出生於2日、11日、20日、29日者 擁有敏感、欣喜、懂得成全他人的性格

✶開運祕數

增強工作密碼：2、6、9號人。古典音樂，宗教相關閱讀。

增強財運密碼：幸運數字2、6或數字4的倍數。

增強桃花密碼：橙色系列為今年的幸運色。

增強能量密碼：旅行，以及音樂可以強化心靈感知。

✶心靈引導

沒有人比你更清楚自己的夢想，但夢想計劃需要追隨，否則像斷了線的風箏迷失在空中。現在開始用文字或聲音記錄下你的夢，等於開始進行夢想的建築！

✶成功抄典

以「2數」為重心，學習方向……

☆ 常常聯絡朋友，溝通情感，但不要忘了家人。

☆ 學習謙卑，同意接受別人的想法，而且要真的同意才算。

☆ 傾聽別人是最高深的手段，也是最美的溝通藝術啊！

☆ 作為一個跟隨者，但不是跟屁蟲。跟隨是一種合作的表達。

☆ 對於誤解要勇於釐清，別為自己的拖拉找借口，變為懦弱。

☆ 讓周遭的人感到舒服自在；別人自在了，你就輕鬆了。

☆ 隨時考量別人的感受，同理心比鑽石更珍貴稀世。

☆ 多增廣見聞，開放心胸，充實自己，但別沉迷。

☆ 不要情緒化，這是浪費時間，跟自己過不去。

▎3號人

每月出生於3日、12日、21日、30日者 擁有討好人群，開心樂觀的性格

✶開運祕數

增強工作密碼：3、7、8號人。多攝取維他命B、C。

增強財運密碼：幸運數字1、5或數字3的倍數。心形墜子。

增強桃花密碼：橘色系列內衣與飾品。甘菊茶與同味香精油。

增強能量密碼：黃水晶，可發揮能量。短暫旅遊，多靠有水的地方。

✶心靈引導

常有一種「一事無成」的感慨。但轉個念頭，又發現已經做了太多。就像美麗的愛情，是一種想望，而不是一種妄想。真的別想太多。

✶成功抄典

以「3數」為重心學習方向……

☆ 盡量跟朋友、夥伴們進行溝通，善用社交活動，發揮你的強項。

☆ 表現你的觀感與想法，但不要過於堅持，偶爾退讓，收獲更大。

☆ 用正面樂觀的態度面對一切，告訴自己：「我手上有根指揮棒！」

☆ 多想想自己的優點與好處，但別忘了旁邊還有其他的人。

☆ 打電話或是寫信傳簡訊給你關心的人，既浪漫又實際。

☆ 別顧慮太多，那只會讓你失眠。

☆ 集中精力，放在喜歡的事情上，但不要誇大了它的好處。

☆ 活在當下。是的，活在當下，前一分後一秒都跟你沒關係。

☆ 讓內在與外在一致，要勇敢表達自己的情感，謊話沒有黑白之分。

出生日可以算出你的生日數，不同的數字也蘊藏不同的吸引力能量密碼。圖片來源/ingimage

▎4號人

每月出生於4日、13日、22日、31日者 擁有平穩保守、追求獨特的性格

✶開運祕數

增強工作密碼：1、7、8號人。隨身口袋放一枚金色硬幣（可以金色箔紙包住）

增強財運密碼：幸運數字2、4與含有7的相關數。

增強桃花密碼：琥珀色礦石類飾品，多使用綠色系列物品，如盆栽。

增強能量密碼：每日靜坐冥想30分鐘，早晚各一次。

✶心靈引導

寂寞雖然撩人，但也是最難逃離的常態。有人拒絕寂寞，是因為他從來都沒真正寂寞過！它該來則來，根本無需等待。

✶成功抄典

以「4數」為重心學習方向……

☆ 檢查預算，避免超支，好好善待零錢，它會「化零為整」回報你。

☆ 檢查你正在進行的事情，基礎是否打好？沒有基礎，難築樑架。

☆ 隨時檢查細節，立即更正錯誤。不顧老生常談，就會成為致命傷。

☆ 列表清單，檢查做事的進度。聰明的腦袋，不等於記憶力。

☆ 你缺乏的只剩下「耐心等待」，否則一切都太完美了。

☆ 一次完成一件事情，但偶爾把「好奇點子」先丟在一邊。

☆ 當所有事情結束，好好休息。不用擔心明天沒事做。

▎5號人

每月出生於5日、14日、23日者 擁有喜好自由與追求新奇事物的性格

✶開運祕數

增強工作密碼：1、3、9號人。多食黑色食物，芝麻，黑豆或黑米、木耳等。

增強財運密碼：含3、5、9相關數。

增強桃花密碼：藍色系列服飾品與貼身用物。

增強能量密碼：每隔一日，健走40到45分鐘。

✶心靈引導

「如何跳脫一成不變的生活模式呢？」你老問。

若想一路看風景，需要先放慢腳步才行。

✶成功抄典

以「5數」為重心學習方向……

☆ 換一條新的路去走，別怕走錯，迷失才能歸正。

☆ 變化往常的行程，沒有什麼事非得怎麼做不可。

☆ 認識新的朋友，剛好為下一個聚會找到藉口。

☆ 走出去，在不同環境中獲得不同能量，這是維持年輕的祕訣。

☆ 多多鍛煉你的身體，隨時準備在需要展示自己的時候露一手。

☆ 來一段單獨旅行和小小的郊遊，重新認識不一樣的自己。

☆ 張開雙手歡迎新的機會，機會沒有雙臂膀，但喜歡被擁抱。

☆ 享受自由吧！世上最寶貴的時間，就是一個人做白日夢的時候。

▎6號人

每月出生於6日、15日，24日者 擁有正義無私，關懷照料的性格

✶開運祕數

增強工作密碼：3、9號人。一周一天完全素食餐飲，做體內環保。

增強財運密碼：幸運數字2、8，和5的倍數。

增強桃花密碼：家中睡房的東北方，放有光物體或無色LED燈（終年不斷）。

增強能量密碼：多接觸藝術鑑賞，音樂演奏等活動，神遊強化。

✶心靈引導

完美主義者和工作狂有什麼不同？他們在精神層次上，都有一種偏執和強迫症！

美，從來就只能體會，不是努力就可以掌握的。

✶成功抄典

以「6數」為重心，學習方向……

☆ 表現你的關懷與溫暖，要慈愛而柔軟。

☆ 信守承諾，時間越久，你的價值越大。

☆ 平衡你的情緒，不是叫你壓抑，而是學習放輕鬆。

☆ 冰釋前嫌，把誤會解開，這樣可以立刻拿掉心中那塊石頭。

☆ 多想自己的優點與長處，以第三者的立場給自己讚美。

☆ 協助他人，也是獲得幫助的起點。

☆ 對你自己好一點，別對自己太苛刻。

☆ 做一個稱職的主人，否則我們如何管理好自己的心田王國！

▎7號人

每月出生於7日，16日，25日者 擁有謹慎思慮，重視心靈的性格

✶開運祕數

增強工作密碼：7、8號人。多以海鮮類食物為主，

增強財運密碼：幸運數字2、8與4相關的數字。

增強桃花密碼：以宗教相關圖騰做隨身物（如十字架或觀音像等）。

增強能量密碼：「不聽、不看、不語」每日七次，時間不限。

✶心靈引導

我有一位朋友，每回下棋輸了，都比贏棋的時候更興奮開心。

他說：「我又偷學到一招了！」老贏的人，恐怕都不知道自己一點一點的失去。

✶成功抄典

以「7數」為重心學習方向……

☆ 好好享受自己的燭光，沒有人比你更想聽你內心的話。

☆ 享受大自然，它是最好的生命導師與生活軍師。

☆ 避免太多的憂慮，傷神又浪費時間。

☆ 仔細傾聽以及開口前多思考，這是最有力量的儀式。

☆ 讓自己的心情維持寧靜的狀態，連謊言都逃不過耳朵。

☆ 享受文字的閱讀樂趣，這是成就大事的基礎滋養。

☆ 機會將自然走向你，不需強求，但你必須先有所準備。

▎8號人

每月出生於8日、17日26日者 擁有內熱化形式，魄力和遠見的性格

✶開運祕數

增強工作密碼：2、3、8號人。每日一杯蜂蜜茶。果菜汁，核桃類食物。

增強財運密碼：幸運數字，1、2、4與9相關數。

增強桃花密碼：工作桌上置放多色彩花束。

增強能量密碼：每日固定伸展四肢，次數不限。水邊或公園散步。

✶心靈引導

為什麼要否認自己想成功的欲望呢？為什麼不敢承認自己的確很出色呢？

你可以對別人盡情大方讚美，但千萬別對自己小氣啊！

✶成功抄典

以「8數」為重心學習方向……

☆ 維持你的戰鬥精神與熱情，成功總是缺那臨門一腳。

☆ 堅持你的工作日程，自律自愛是最高道德標準。

☆ 善加利用時間，良好的事先計劃可以「事半功倍」。

☆ 持續燃燒你的戰鬥力以及企圖心，不但減脂又強心。

☆ 完成現有的工作與計劃，因為明天還有新功課。

☆ 適度的飲食與運動，這不是新流行，而是最有用的經典。

☆ 控制你的情緒，維持平穩，內外平衡可以迎接大挑戰。

☆ 做一個很好的領導者，也要做一個關懷的照料。

▎9號人

每月出生於9日、18日、27日者 擁有天真喜愛人群，無心機的性格

✶開運祕數

增強工作密碼：3、6、7號人。多食用黃色，橘色與紅色食物。

增強財運密碼：幸運數3、9與7相關數。飼養紅頭金魚三尾。

增強桃花密碼：永保微笑。常默念：「我愛你」。

增強能量密碼：每月空出四日（次），主動為弱勢團體或社區做 義工。

✶心靈引導

許多人總愛和人比較。據我所知，這些人從未真正仔細看過自己，他們大半生的注意力都花在別人身上。比較，多麼無趣又浪費時間哪。

✶成功抄典

以「9數」為重心學習方向……

☆ 要有同情心，善解人意，體諒他人。

☆ 把手上的計劃做個了結，做完一件少一件。 《你是幾號人：生命靈數解析你的愛情、事業、財運》。圖／時報出版提供

☆ 不要的東西就扔了吧，空間越多，越自由。

☆ 要大方，要寬容，也要善待自己，滿足內心所需。

☆ 任何事先考量別人，「利他」者是真正的富有者。

☆ 給予祝福，對家人、朋友或自己，不要掩藏心中的愛。

☆ 為家人或是伴侶做點事情，隨時為明天做充足的暖身準備。

(本文摘錄自《你是幾號人：生命靈數解析你的愛情、事業、財運》，時報出版，未經同意禁止轉載。)