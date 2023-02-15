你是鴿派？還是鷹派？ - 再來談談矛盾的個性

朋友受人之託，要我對前公司的經營管理提出一些建議。

對於我和朋友而言，這都不是一件容易處理的事。

「不在其位，不謀其政」是職場的基本道理，既然離開了，就不方便再多說些什麼。朋友不是不知道這個原則，但是請託之人位高權重，也是他相當敬重的長輩，於公於私，他都很難開口拒絕，只好硬著頭皮試著請我幫忙。

「你好歹也是共同創辦人，就把公司當作你以前的部屬；部屬要找工作，想要錄用他的公司請你做Reference Check …..」不愧是廉貞坐命，朋友開始用各種理由遊說我。

說起廉貞偷天換日的手法，「用珍珠奶茶代替訂婚的甜湯圓」這種事都做得出來，想要義正辭嚴地拒絕他還真不是一件容易的事。

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「這件事講究『信、達、雅』，你只要把握『可信度』的準則，『達』和『雅』交給我處理就可以了，你的大白話大概沒幾個人受得了!」廉貞粉墨登場後，朋友的七殺也不甘寂寞地出來亮相了。

「你的大白話，力道也很強啊!」我試圖岔開話題。

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但是朋友的廉貞又再度出現，「你放心，我絕對不會讓你當壞人；我還是會去問其他人的意見，你的建議只是眾多意見之一 …」

這下子輪到我的天鉞開始發作了! 實在不忍心看到朋友受到兩面煎熬，落入裡外不是人的窘境，只好勉為其難地答應了!

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蠻夷之使的困擾

經過一番折騰與奔波之後，朋友終於完成他口中的「史上最艱難的任務」；為了感謝我的「大力協助」，朋友邀約一起用餐，並且給了一個讓人很難拒絕的理由: 要當面向我「報告」，他是如何完成這個艱難的任務。

見面之後，朋友開始敘述他是如何蒐集資料、整理，又如何從不同的角度及觀點，提出所有人的看法。這時我才知道，他所說的「所有人」，其實就只有我和他兩個人；但是他的處理方式以及分寸的拿捏，的確是經過深思熟慮。

聽完之後，只有一個感想: 這件事如果是由我來處理，不是草草了事，就是直球對決，絕對無法像他如此面面俱到、情理兼顧。

「你沒有改行去當外交官，還真是國家的損失!」雖是玩笑之語，但也是我由衷欽佩的讚美。

但是朋友卻搖搖頭，緩緩地說出他的困擾。

朋友從小就開始扮演一個調停者的角色，無論是解決家中兄弟姊妹的紛爭，還是處理同學之間不同意見的對峙，他都是不二之選。

剛開始是覺得持不同意見的兩方都很笨，目光短淺，怎麼看不到彼此的共同點? 但是後來他才發現: 不是他們笨，而是自己太聰明，而且旁觀者清。當局者陷在意氣之爭的情緒當中，當然看不見理性的解決之道。

漸漸地，「調停者」的角色開始聲名遠播，以至於身旁的同學、朋友老喜歡找他吐苦水，尋求各種疑難雜症的解方；要不就是受託擔任傳話者、協調者。

雖然這些需求、請託讓他有著不錯的人際關係，但是他總有不耐煩、厭煩的時候，很想找個地方躲起來，避開這些雞毛蒜皮、煩人又無聊的瑣事。

但另一方面，這種「只有我才做得到」的成就感與優越感，有時讓他不經意地展現了毛遂自薦、自告奮勇的企圖，旁人正好就順勢地請求協助。

開始關注我的部落格，知道自己是廉貞七殺坐命之後，他漸漸地理解兩顆主星的個性與處事風格的差異；而「個性矛盾」，則是他對自己最強烈的感受。

命遷線上的文昌、文曲、紅鸞、天喜讓朋友總是彬彬有禮、笑臉迎人，一副和藹可親的模樣；七殺的霸氣，大概只有身旁較親近的人才能感受得到。

最令朋友感到苦惱的是: 大家都只把他當作調停者、工具人；沒有人他視為競爭者，也沒有人主動邀約一起合作，彷彿就是對他的能力有所質疑。

你是鴿派? 還是鷹派?

某些雙星組合雖然看起來個性矛盾，但從另一個角度來看: 坐命者同時擁有兩種能力。

以太陽太陰為例，太陽願意付出、給予，擁有熱情以及倡議能力，對於周遭的人事物，有著極為強大的影響力；太陰則有悲天憫人的情懷、細膩的觀察力與感受力。

太陽能夠改善太陰較為封閉、保守的價值觀，將感受轉化成的理念；太陰則改善了太陽大而化之、理所當然的普世價值觀，不再用「一招走遍天下」面對個體的差異。

以相同的邏輯來看: 天同天梁的思維可以兼顧不同的年齡族群，適合作為兩者溝通的橋樑。武曲貪狼可以讓貪狼盡情地展現才華與浪漫，但是又不失分寸與實質效益。紫微天相讓坐命者多了惻隱之心而不至於一意孤行，也可以實事求是而避免粉飾太平。天同巨門則同時具有洞悉人心與寬大為懷兩種特質。

個性當中的兩種特質如何運用與搭配，則考驗坐命者的人生智慧。如果照著直覺與慣性行事，通常就會兌現行為模式中的矛盾。

至於廉貞與七殺，廉貞是蠻夷之使(外交官)，七殺則是「將在外，君命有所不受」，可以獨當一面的將軍。

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你也可以說: 廉貞代表鴿派，以柔性溫和的態度與手法來處理事務，和平未到絕望時期，絕不放棄和平；七殺則代表鷹派，以軍事武力作為後盾，以戰爭換取和平。

想像一個情境: 你是美國總統，與國務卿、國防部長、參謀長聯席會議主席、國家安全顧問一起坐在白宮的戰情室裡，針對某個地區發生了軍事衝突的情況，商量對策與因應之道。

你會先派國務卿展開外交手段斡旋，用經濟力、政治力、盟邦之間的影響力去解決紛爭? 還是要國防部長指派艦隊或航空母艦前往該地區，利用武力展示產生嚇阻力量，甚至不惜一戰?

國務卿就是廉貞，國防部長就是七殺，要派出和平鴿還是戰鷹，全在你的一念之間與判斷。

廉貞所代表的合縱連橫，總是要付出一些代價；不是利益交換，就是共同承擔責任。但無論如何，整體風險總是比較低。

七殺所代表的是親力親為，優點是有效率及主控權，缺點就是成本及風險也跟著升高；也因為是親力親為，這些成本及風險都必須自己承擔。

然而，外交的手段常會遇到瓶頸與阻礙，而軍事武力往往是排除阻礙或瓶頸的必要手段；所謂「弱國無外交」，正是這個道理。

※

「你必須先展現企圖心、競爭力或實力，別人才有可能找你合作；至少，你要讓別人感受到『若不合作，就會成為競爭者』的威脅感! 」我試著向朋友解釋「七殺」所代表的具體意義。

朋友若又所思，欲言又止。

「你也有七殺，那麼你是鴿派? 還是鷹派?」朋友繼續追問。

「我沒有廉貞，所以我是永遠的鷹派!」

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