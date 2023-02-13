12星座男「最容易劈腿」解析！雙子一天愛一個 這星座「順水推舟就外遇」

每個人在感情裡的性格不同，有的人容易從一而終，但也有人老是會偷吃外遇。日本網站「ananweb」近來就分析十二星座的男性，潛在的劈腿可能性究竟有多高。

牡羊座：劈腿可能性60％

牡羊男眼光很高，即使女伴各方條件都很不錯，還是會感到不滿足，想要找尋看看有沒有更好的對象。

金牛座：劈腿可能性20％

金牛男容易從一而終，會像個孩子一樣純粹愛著對方，且認為劈腿外遇可是滔天大罪，不管是自己還是伴侶都一樣。

雙子座：劈腿可能性90％

雙子男做事看心情，可能今天喜歡這個人，明天又變成喜歡那個人了，遲遲無法決定誰才是自己的本命。

巨蟹座：劈腿可能性55％

巨蟹男感情豐富，給人容易親近的感覺。然而渴求稱讚的他們，一旦遇到擅長讚美的女性，往往就容易淪陷。

獅子座：劈腿可能性40％

獅子男不善說謊，儘管對劈腿有興趣，但因為瞭解自己個性的關係，最後往往也很少會真的實行。

處女座：劈腿可能性35％

處女座男子雖然善於聆聽，但口才不算太優。大致而言缺乏外遇的機會。

天秤座：劈腿可能性80％

天秤男的社交能力極強，很快就會跟女性聊開來，讓自己劈腿的可能性大增，機率落在80％甚至以上都有可能。

天蠍座：劈腿可能性75％

天蠍男善於營造氣氛，即使有時會注意人與人之間應有的距離，不過因為普遍受到女性歡迎，所以劈腿可能性依然不低。

射手座：劈腿可能性95％

射手男個性率直、交往廣泛，和女性外遇出軌的機會所在多有，因此往往在順水推舟下，就自然產生劈腿的行為。

魔羯座：劈腿可能性10％

魔羯男有著默默耕耘的個性，對劈腿幾乎沒有興趣，若是喜歡上了誰，就不容易變心。

水瓶座：劈腿可能性70％。

水瓶男很懂得怎麼去撩，惹得女性心花怒放，不知不覺就演變成為親密關係，劈腿可能性自然就高。

雙魚座：劈腿可能性60％

雙魚男重感情，雖然有時會有幼稚的一面，不過大致上還是會保持端正的行為。倒是碰到其他女性有困擾時，容易順勢變成出軌行為。