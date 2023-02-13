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唐綺陽星座運勢週報：巨蟹職場留意「這點」射手感情別相親
【唐綺陽星座運勢週報2/13-2/19】
星象影響：金海合相雙魚，水星進水瓶，太陽在水瓶衝刺
金海合相雙魚，增添浪漫氛圍，默默付出會被看見，感受暗中的神奇力量，適合多參與藝術、宗教活動。水星進水瓶，世界變化持續發威，關注意見領袖的動作。太陽在水瓶衝刺，社群、網路資訊量大，科技行業持續變化。
對12星座的影響：
雙子：到處救火受感激，感情期待被另一半需要
處女：事業與戀情都有選擇障礙，下好離手別猶豫太久
水瓶：工作判斷輕重緩急勿過勞，感情請智慧判斷別忍耐
雙魚：別再忽視健康問題，感情裡可以做自己
金牛：工作上暫時停看聽，感情雙方各退一步
巨蟹：職場留心人際關係課題，對另一半用詞別太隨意
天蠍：勇敢表達想法意見，有助職場跟戀情更進一步
射手：工作要盯緊合作細節，感情請避免相親
牡羊：機智應付職場任務，談戀愛嘴巴要甜一點
獅子：揮別過去開啟新生活，告白成功機率高
天秤：把握機運翻轉人生，誠懇溝通感情升級
魔羯：事業有合作機會，戀情能兩情相悅
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