快訊

抓到了！持尖刀抵長髮妹腰間逼超商領款 他搶千元落網

中國「胡鑫宇謎案」：少年失蹤死亡引發社會質疑？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹職場留意「這點」射手感情別相親

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報2/13-2/19】

星象影響：金海合相雙魚，水星進水瓶，太陽在水瓶衝刺

金海合相雙魚，增添浪漫氛圍，默默付出會被看見，感受暗中的神奇力量，適合多參與藝術、宗教活動。水星進水瓶，世界變化持續發威，關注意見領袖的動作。太陽在水瓶衝刺，社群、網路資訊量大，科技行業持續變化。

對12星座的影響：

雙子：到處救火受感激，感情期待被另一半需要

處女：事業與戀情都有選擇障礙，下好離手別猶豫太久

水瓶：工作判斷輕重緩急勿過勞，感情請智慧判斷別忍耐

雙魚：別再忽視健康問題，感情裡可以做自己

金牛：工作上暫時停看聽，感情雙方各退一步

巨蟹：職場留心人際關係課題，對另一半用詞別太隨意

天蠍：勇敢表達想法意見，有助職場跟戀情更進一步

射手：工作要盯緊合作細節，感情請避免相親

牡羊：機智應付職場任務，談戀愛嘴巴要甜一點

獅子：揮別過去開啟新生活，告白成功機率高

天秤：把握機運翻轉人生，誠懇溝通感情升級

魔羯：事業有合作機會，戀情能兩情相悅

星座運勢 職場 唐綺陽 相親

延伸閱讀

脫單運超強！2月桃花滿天飛的4大星座 射手不管在哪都是亮點

打起精神！2月中後財運最好生肖TOP3 「這生肖」快升職加薪讓人羨慕

12星座「最容易轉職」排行榜！雙子沒興趣就換、這星座「就愛挑戰新天地」

找到Mr.Right了嗎？網議五大「專情星座」排行出爐！

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹職場留意「這點」射手感情別相親

金海合相雙魚，增添浪漫氛圍，默默付出會被看見，感受暗中的神奇力量，適合多參與藝術、宗教活動。水星進水瓶，世界變化持續發威，關注意見領袖的動作。太陽在水瓶衝刺，社群、網路資訊量大，科技行業持續變化。

每日星座運勢／水瓶前期投資獲回報 適合商務洽談

2023-02-13牡羊座短評：運勢較低，做事不太滿意。【整體運★★☆☆☆】情緒比較暴躁，你的一些不理智行為恐怕會引發對方的不滿情緒，導致冷戰。財運方面差強人意，投資項目看來獲取盈利的可能性不是很大，

你有自覺嗎？最討人厭星座排行出爐！網友公認：水瓶第4、處女第7

每個人對於星座的看法都不盡相同，有人認為「星座」非常準確，但也有部分的人認為星座不過是「巴南效應（Barnum effect）的一種。但不論如何，歷史非常悠久的星座學如同另類大數據分析，將人們歸納為12類，在日常生活中也經常被用來判斷一個人的性格，甚至每個人都會有自己討厭和特別合得來的特定星座！

殺破狼周運勢／獅子職場脫離豬隊友 單身魔羯有意外驚喜

摩羯座感情運方面，在戀愛宮位的天王星暫時脫離不良相位影響，喜歡的對象對你表達一些預期外的反應，使你覺得這樣的人很有趣，總是充滿了新鮮與驚喜。單身的摩羯座會突然被意想不到的對象表示好感。

找到Mr.Right了嗎？網議五大「專情星座」排行出爐！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「專情星座」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的5大專情星座排行。

12星座「最容易轉職」排行榜！雙子沒興趣就換、這星座「就愛挑戰新天地」

在外工作上班，難免會遇到不如意。有的人認為現在工作不適合自己，就會選擇另謀高就。日本網站「占TV」近來就排名12星座，看誰是容易經常轉職的人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦