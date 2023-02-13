唐綺陽星座運勢週報：巨蟹職場留意「這點」射手感情別相親

每個人對於星座的看法都不盡相同，有人認為「星座」非常準確，但也有部分的人認為星座不過是「巴南效應（Barnum effect）的一種。但不論如何，歷史非常悠久的星座學如同另類大數據分析，將人們歸納為12類，在日常生活中也經常被用來判斷一個人的性格，甚至每個人都會有自己討厭和特別合得來的特定星座！

2023-02-12 10:28