找到Mr.Right了嗎？網議五大「專情星座」排行出爐！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「專情星座」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的5大專情星座排行。

愛情樣貌百百種，有人見一個愛一個，也有人的感情細水長流，愛上就是一生一世，願意真心全意付出一切，然而現實卻是眾裡尋他千百度，總是找不到那位願與自己長相廝守的人，為此不少網友透過「星座」將對象分門別類，試圖幫助在愛情道路上的男男女女走得更加順遂，找到自己命中註定的Mr.與Ms.Right！接著將細數網友熱烈討論的五大專情星座榜單，讓我們一起看下去。

「天蠍」愛就愛一輩子！想要穩定交往找「金牛」 網友熱議TOP5專情星座 網路商量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖 雖然星座不能代表一切，但多數網友仍會將感情對象以星座區分。其中「天蠍座」被最多網友點名，愛憎分明的性格充分展現在對待感情的積極態度，有網友分享天蠍朋友的感情觀「專情程度真的誇張到感覺都在找結婚對象」，也有不少人表示「蠍子一旦愛就是給出全部的愛」、「對愛情的要求很高，不會輕易愛上別人」，認為它們一旦愛上就會忠於對方一輩子；但也有網友提出不同想法「天蠍單身時就是見一個喜歡一個」，提及自己認為天蠍單身和談戀愛時的反差很大。

排名第二的則是「獅子座」，不少與獅子座交往過的網友分享，獅子座愛上了就會把對方捧在手掌心上，「不論交往前後都超貼心」、「每天都會打理女友的日常生活」，成為獅子座的伴侶就等於成為他們心尖上的人；也有人提出獅子座對愛情非常有責任感，「愛上了就會當成未來的家人一樣照顧」，比起情話綿綿，獅子座更願意為所愛之人付出實際行動。

而個性慢熟又木訥的「金牛座」也受到多位網友熱議，有金牛座網友表示自己「曾經等過一個人十年」，認為金牛的愛很專情也很被動，並稱低調又悶騷的金牛座根本是「暗戀大王」，底下有網友留言認同「身邊的金牛座朋友都超癡情」，更有不少人覺得嚮往安逸生活的金牛座很適合結婚，表示「如果你想要安定穩定的感情，選金牛座男友是對的」。

以上是網友關注的5大專情星座，還有哪些星座是你認為的癡情伴侶呢？最後還是要提醒大家，星座分類不是絕對，了解每個對象的獨特性情，實際認識接觸後，才能真正尋找到自己的夢中情人！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「專情星座排行」相關討論則數。觀測期間：2022/01/17~2023/01/17，共一年觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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