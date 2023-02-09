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12星座「最不想結婚」男性排行榜！射手怕沒自由 這星座是「永遠的花花公子」

聯合新聞網／ 綜合報導
部分星座的男性，對結婚興致缺缺。圖片來源／ingimage
部分星座的男性，對結婚興致缺缺。圖片來源／ingimage

現代社會單身的人越來越多，更有人默默打定主意，決定一輩子不打算結婚成家。日本網站「占TV」就分析12星座的男性，排行最不願意結婚的星座是哪些。

第12名 巨蟹座

巨蟹男嚮往著全家一起出遊、過節日的家庭生活，因此對婚姻相當熱衷。

第11名 金牛座

金牛男結婚之後，更能過上穩定的日子。容易與另一半白頭偕老。

第10名 獅子座

獅子男崇尚派頭，不只想結婚，還要把求婚跟結婚典禮都弄得非常盛大。

第9名 雙魚座

雙魚男喜歡談戀愛。但另一方面，結婚代表結束「戀愛」關係，會讓他們感到遲疑。

第8名 天蠍座

天蠍男對於過去相當執著，若曾有失敗的經驗，很可能就會放棄尋找下一段感情。

第7名 魔羯座

魔羯男總是埋首於工作之中，在正常情況下，腦中不會自動出現「結婚」二字。

第6名 天秤座

天秤男的要求很高，會因為猶豫「是不是有更好的人選」而錯過結婚時機。

第5名 處女座

處女座男性一絲不苟，有著屬於自己的步調，因此也會擔心結婚打亂了本來的生活。

第4名 牡羊座

牡羊男習慣靠自己闖出一片天，對眼下的生活感到滿足，就不太會去想結婚的事。

第3名 水瓶座

水瓶男個性獨特，遇到什麼有興趣的事情，就願意廢寢忘食地研究。比起談戀愛，更會把空閒時間花在自己的興趣上。而且結婚之後，財產還可能要歸老婆管，限制了投入興趣的空間，因此貫徹單身主義。

第2名 射手座

射手男無論歲數多大，內心卻還是個熱愛冒險，先行動再說的少年。不想被任何事物所拘束的射手座，認為一旦結了婚，就會失去現有的自由，因此就算機會就在眼前，也會百般猶豫。

第1名 雙子座

雙子男很懂得怎麼談戀愛，但卻沒有「一生只愛一個人」的決心，總是會在外拈花惹草，同時和好幾個女伴往來。比起結婚定下來，更可能成為「永遠的花花公子」。

婚姻 星座

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