心理測驗／這是披薩還是西瓜？一張圖測出感情為何走不順

每個人在感情路上的境遇不同，有的人能夠順利修成正果，也有人總是並不順遂。日本網站「ananweb」近來就有一則心理測驗，可以分析若遭遇戀愛失敗時，會是什麼樣的原因。

請問：圖中的這個東西，你認為是什麼呢？

圖擷自ananweb

A 蛋糕 B 帳棚 C 披薩 D 西瓜

選擇A蛋糕的你，戀情失敗的原因在於「隱藏自我感情」。你在他人面前容易害羞，無法真實地展現自我，於是在對方眼裡，總是會感到一絲的不安，認為你不願坦誠相待，相處起來也比較隔閡，結果就讓感情告吹了。

選擇B帳棚的你，戀情失敗的原因在於「對感情想太多」。在一段戀情裡頭，你總是太過在乎各種細節，結果除了自己，也讓對方變得喘不過氣，本來應該是令人開心的戀情，過程卻極微苦澀，最後當然得不到好的結果。

選擇C披薩的你，戀情失敗的原因在於「想把對方變成自己喜歡的樣子」。在這樣的心態下，你會不斷規勸對方改變自己，直到讓你滿意為止。然而，每個人都有自己的性格，強迫去改變終究行不通，只會讓人選擇遠離而已。

選擇D西瓜的你，戀情失敗的原因在於「無法真心信任」。你是個思考快速的人，但也因為如此，有時會設想一些「搞不好怎麼樣」的多餘狀況，搞得自己疑神疑鬼，無法信任對方使得隔閡越來越大，最終就會真的鬧翻。