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致富看這次！威力彩飆5億 「4星座4生肖」財運暴發 揭好運時辰

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
威力彩頭獎連6摃，頭獎彩金上看5.1億，民眾可以趁空檔試試手氣。圖／聯合報系資料照片
威力彩頭獎連6摃，頭獎彩金上看5.1億，民眾可以趁空檔試試手氣。圖／聯合報系資料照片

威力彩頭獎連6摃，頭獎彩金上看5.1億！清水孟國際塔羅小孟老師整理了「4星座4生肖」最有中獎運，分別是天秤座、水瓶座、雙子座、牡羊座，還有生肖屬兔、虎、蛇、龍的人，小孟老師也曝光好運時辰，建議尋找住家或辦公室正北方的投注站來下注！小孟老師也說，命中有福報再搭配所說就，就有機會能中大獎。

Top4：天秤座

榖神星仍舊駐守天秤座的本命宮位，顯示天秤座財水充沛，財富能量暢旺，建議下注前可以吃穀物食物，如：玉米、白米飯、燕麥…等。再到投注下注，說不定會有好事發生。

Top3：水瓶座

土星加速進入水瓶座的本命宮，顯示水瓶座在偏財運方面能一飛沖天，建議下注前可以吃根莖食物，如芋頭、馬鈴薯、地瓜、山藥…等。吃完之後就能開啟財庫讓財富不斷噴發。

Top2：雙子座

火星攏照雙子座的財帛投資宮位，顯示雙子座財火運被受加持在選號以及挑選號碼時更加有靈感，火星攏照財帛本命宮也象徵紅色，建議多穿紅色衣服或配帶紅色飾品，能引進財運來引進自身財氣。

Top1：牡羊座

牡羊座受到木星，加速移入牡羊座的元辰本命宮，吉星匯聚互相照耀牡羊的財寶庫，小孟老師建議你們下注前用紅包袋畫上三個星星，然後在紅包袋裡放三根吸管，藉由吸管以及紅包袋紅色能量能吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。

今日好運生肖：

兔、虎、蛇、龍

開運財神方位：

正北（建議尋找住家或辦公室正北方的投注站來下注）

好運時辰：

早上7：00-11：00

下午15：00-17：00

傍晚17：00-19：00

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 威力彩

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