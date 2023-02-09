從灌籃高手看12星座成功法則！火象需要失敗 風向別硬ㄍㄧㄣ(有雷)

灌籃高手電影最近很紅，不少人二刷三刷。星座專家小瑜老師看完電影，也在podcst分享【星座剖析】只有變強，才更快樂！從灌籃高手看12星座的成功法則，而一切要從澤北祈願說起。

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澤北榮治，這位日本第一強的高中生在比賽前去神社祈願，告訴神明「請給我一個需要的經驗」，比賽結果卻是輸了。原本意氣風發的Top籃球員強忍住心中難過，澤北在走廊聽見教練說，「這次的失敗會成為你們日後寶貴的經驗」，這真是編劇神來之筆，對應澤北說的「請給我一個需要的經驗」。

小瑜老師指出，澤北官方設定是射手座。澤北從小就很強，一路順遂，沒有嘗過失敗的經驗。澤北給自己布了一個坑，祈願沒講清楚，所以當他說「請給我一個需要的經驗」，就得到了寶貴的失敗經驗，失敗是要剉剉他的銳氣。

小瑜老師也針對火土風水四象星座提出建言，不同星座都各有成功法則，提供參考。

▎火象要多點同理心

包括牡羊、獅子、射手，火象星座從小就得人疼，他們長相好、嘴巴甜、古靈精怪、總是停不下來，又喜歡玩耍。射手座有兩種極端，要不然就超級愛看書，要不然就是超級愛戶外活動

火象星座有一個特質，當他們人生很順利時候，會過於習慣現在的成功，以至於忘記失敗後會走下坡，或是他們征服完一座山頭，接著就是下坡路。因此，在火象星座的人生中必須要經歷非常非常大的挫敗，才能帶給他們教訓。

火象星座運氣好，老天爺常幫他們，他們人緣好，不怕苦不怕難，天生樂觀，因此在成長的路程中比較少同理心。

火象在球場上常是單幹的球員，他們效率很高，如果要他們帶團隊打仗，他們寧可自己去，也不想帶新人去，覺得對方太慢跟不上自己。

當火象太順利、太意氣風發，就會招小人，但他們還看不到。火象就算知道小人在中傷他們，他們也不擅長跟小人互鬥，他們會讓自己越來越好，越爬越高，讓這些人追不上他們的車尾燈。

對火象來說，失敗經驗有一次就夠了，他們就會學到教訓會怕了。其中最怕就是白羊座，白羊座在火象中膽子最小。

老師提醒火象星座，當你如果人生很順上坡路，也要稍微走慢一點，走穩一點，稍微理解能力不及你的人，多照顧別人，也會為自己加分點。

▎土象總追隨身邊「大神」

土象星座包括金牛、處女、摩羯，他們是倒吃甘蔗型的人，可以說是大器晚成、「大隻雞慢啼」那類。

土象星座想要成功，不是因為職業或生活，通常是被某人或某件事刺激到，這是他們努力動機所在。土象星座的人身邊一定要有一個「大神」，他們非常容易受到別人激勵，但是那個人必須身上有閃光點，他就會崇拜那個人。

土象成功經驗一定是往想要的目標前進，要有個目標才會越來越強，如果漫無目的，不會前進甚至可能會擺爛。

土象他們在小時候是比較茫然、隱忍的人，在人群中不太亮眼、墊墊吃三碗公，他們會默默研究要跟誰來往，想把時間花在誰身上，等長大以後開同學會，就會發現他們的見聞、成就都跟以前不一樣。

火象講難聽就是比較現實，土象非常重要的一點就是喜歡「跟人學習」，如果你是他們學習的對象，請你要保持神秘感，不然等他們發現你身上沒有東西可以學了，他們可能就跑走了。

▎風向穩定心性 別硬ㄍㄧㄣ

風象星座包括雙子、天秤、水瓶是很聰明的人，他們不需要有很高的學歷，他們的成功經驗多來自於跟不同人來往，所累積出來精闢另類的觀感，他們的見解經歷總顯得非常有趣。

在通往成功路上，穩定心性對風向是很重要的事，因為他們容易糾結，明明知道不想待在這公司他，但他們會因為名片拿出去很亮眼，所以他就勉強自己待下來。風向也很愛裝逼，明明沒錢，還會為了請客硬裝成大老闆，風向常死撐面子，面子對他們很重要。

風向喜歡自己當老闆，或是進入大公司，那怕在大公司當魯蛇也願意，他們喜歡漂亮頭銜和履歷上漂亮。

風向也很兩極，可以忍的人就會忍很久，不能忍的人可能第一份工作後就自己出來當老闆，

風向在成長過程中很討人喜歡，像是萬人迷。然而有實力的風向兼具內涵和外在，小瑜老師建議，在還沒到那程度，不要硬撐，不要跨級，還有風向玩風險玩很大，要特別留意。

▎水象多研究心理學

水象很適合當員工或同事，好的水象會把自己百分之兩百心力都奉獻在公作上，他們工作準時又會社交，工作會開啟最好的模式，最爛的模式都給了另一半。

水象的成功來自布局，他們會花心力在想做的事情上，前提是必須是他認可的行業和企業，這是最難之處。

水象有時挑人不是挑公司，譬如他們會因為喜歡面試氣氛而選擇一個工作，因為面試的時候相談甚歡，就開始從現場互動當中，想像以後和老闆工作情形、公司氛圍。

水象不是ＣＥＯ，不適合單幹，但是「所有成功人背後一定需要一個水象星座」。因為他們喜歡你或喜歡這個公司就會百分百投入，水象非常會步局，他不好欺負，內心很縝密，他的人生怎走可能五年內都規劃好了。可能上一秒笑嘻嘻，下一秒開會能馬上策略性換一張臉。水向你對我好我對你好，成功也不會忘記你，

水象會玩心理戰，這是他們成功重要特質。小瑜老師建議，水相要好好研究人性，可以看心理學的書、podcast，都可以水巷。情商超高，是你們的隱形優勢。

小瑜老師表示，不同星座每個人都具備成功特質，人有光明面也會有黑暗面，好好發揮優勢，修改短板，只要人生順勢而為，就會活得很開心。另外，老師也建議，神明很忙，要向神明祈願，要把所以事情條列式寫下來，不能概論，別跟澤北一樣了。

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