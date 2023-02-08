脫單運超強！2月桃花滿天飛的4大星座 射手不管在哪都是亮點

有沒有發現，這個春節小長假，又恢復了以往的年味。漫天綻放的煙花、洶湧的人群，好像一切都在慢慢復甦。你對戀愛的期盼是不是也跟著復甦了呢？

心動不如行動，說不定甜甜的戀愛下一個就輪到你了哦。尤其是科技紫微網接下來點到名的4個星座，可不要浪費這大好的脫單運！

說明：本文請參考太陽星座與上升星座。

牡羊座

哇喔！處處都潛藏著戀愛機會的一個月，不少新朋友走進你的生活。在享受開心氣氛的同時，與異性進一步接觸的機會也增加了呢。熟悉的曖昧互動，讓你重新感受到戀愛的滋味，深夜與人煲電話湯、互道晚安的事，在本月時有發生。



只是，本月好壞桃花參半，與人接觸的過程中一定要清楚自己的擇偶需求，這樣才不容易被花言巧語的爛桃花所蒙蔽。部分牡羊會在網路交友平台上遇到心儀對象，注意掌握交往進度，不要發展過快。慢慢觀察、辨認，對你有利而無害。

雙子座

雙子座的朋友們本月戀愛助力很多，能夠得到外界的幫助。你有可能在職場中斬獲桃花，或是在出差時有豔遇，但是想要遇到優秀的對象，必須勇敢一點，主動邁出第一步。另外，目光不要太局限在自己的社交圈，可多跟長輩打交道，甚至到公園裡跟老人家們聊聊天，說不定就會有人為你牽線，結交到你所喜歡的類型哦。



部分雙子本月會與前任發生糾葛。你必須弄懂自己內心真正的想法，要不是決定真心相待，要不就是好好告別。當斷不斷，必受其亂。

天蠍座

本月天蠍們自帶魅力，有機會遇到聊得來的異性。當你展示真實的自己時，對方會覺得你很可愛，也很欣賞你的個性。如果能夠試著改變造型，嘗試不同風格的衣服、或是換個新髮型，更會讓人有眼前一亮的感覺。



本月雖然有不少跟異性相處的機會，但是部分天蠍座還是太慢熱，給人一種不易接近的距離感。若是單身太久，不知道怎麼對人放電，可以看看愛情電影，找找浪漫的感覺和戀愛的狀態，也會讓你散發出更溫柔的魅力。

射手座

射手座上個月回家過年，有沒有感受到被催婚的壓力呀？假期結束後，雖然回歸到正常的工作與生活，但你發現自己對脫單的渴望也逐漸強烈起來，心中產生一股想要以此為目標的堅決感。如你所願，本月你的人氣很旺，不管是在職場、家庭、或社交場合中，你都會很受歡迎，是人群中最亮眼的存在。



多展示自己的才藝，在朋友圈分享你的日常生活，能為你招來更多脫單契機。週末不要宅在家裡，多聯絡聯絡老同學老朋友聚一聚，你的緣分說不定就藏在舊識裡。部分人還會在本月收穫一段潛伏已久的告白哦。

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