流年看趨勢：2023觀光爆發追夢年 「友情的小船說翻就翻」

2023年外界對我們自身的影響如何，最基本的只要看自己在本命命盤上面的貪狼星在哪一個宮位，就可以知道，這一年對於哪個環境跟事物會有一種欲求不滿的感覺，總是覺得自己好像可以再多做一點、多要求一點或者多期待一點。

例如貪狼在財帛宮的人會在今年希望可以賺更多的錢，在官祿宮的人會期待今年可以有更好的工作機會跟發展，並且因為貪狼是桃花星所以也代表與異性的關係，但是需要注意這是因為慾望跟異性關係所產生的空缺（化忌），所以要2023年在工作職場上的兩性關係，可能會因為期待彼此可以給予自己在工作上的幫助而產生問題，這個問題會在貪狼在官祿宮的時候最為明顯，當然在夫妻宮也會有這樣的情況。

如果是在財帛宮，而且本身工作是業務導向的人，就容易在工作場合上跟同事或客戶產生這樣的問題，如果不是業務導向的工作，則比較容易因為自覺自己的工作所得到回報不足，並且因為影響到財帛宮對面的福德宮，所以會希望自己能夠多找到兼差或是其他好的賺錢方法，並且希望多習得一些能力以及得到心靈上的支持。

如果說貪狼的慾望產生在福德宮呢？則表示今年會希望能夠更了解自己，福德宮代表的是心靈跟精神層面，心靈跟精神因為慾望而產生空缺，表示我們需要更多的心靈滿足以及精神的滿足。福德宮也代表我們賺錢的方式和花錢的方式，所以前面才會提到會希望找更多賺錢方法以及追求了解自己與自我實現的解釋。

貪狼在僕役宮或是兄弟宮，表示今年會希望跟家人或朋友有更多的交流。如果是在子女宮或田宅宮，則表示希望今年跟家人與小孩有更好的關係，期待他們可以支持自己的夢想，當然這也表示自己可能在這一年可以買房子，但是需要注意這樣的人在今年找到的房子可能有狀況，例如會買到比較貴的房子。如果是貪狼化忌在命宮，則表示今年自己對於各方面都會擁有許多的想法跟慾望，上面提到的幾乎都有可能。

要注意的是，因為破軍化祿會去彌補貪狼的化忌，而貪狼在命宮時，破軍一定是在財帛宮，所以今年為了追求個人的慾望，往往會不顧一切地用金錢去滿足。簡單來說這是一個只要我有想法，就願意花錢去追求的一年，所以當然要注意今年的理財跟金錢安排。

承上，在貪狼化忌、破軍化祿這樣的心情影響下，造成2023年同時間會產生另外兩個四化：巨門化權與太陰化科。巨門是自己內心的安全感所在，巨門常被說成是口舌的問題，其實就是因為與人溝通對談往往來自於內心的不安―我覺得你不了解我，所以我才需要跟你吵架。因此，單純地將巨門直接視為是口舌問題，其實過於偏頗。

化權說的則是一種掌握與穩定的力量，所以當破軍化祿，夢想受到貪狼化忌的慾望拉動，期待自己在這一年有所突破的時候，當然容易產生希望別人了解你，並且希望別人可以尊重你的心情，因此也容易希望從言談舉止間得到話語權與認同。或者是會呈現出某種的固執，正面的解釋是這時候會比較讓人覺得有魄力，負面的解釋當然就容易有太強勢的問題，這之間的差異在於這個巨門是否具備兩個因素：一是太陽是否在落陷的位置。

在斗數的設計上，太陽會消除巨門的內心不安，當太陽有足夠亮光的時候，巨門的不安只會是隱藏的狀態，甚至會變成是將不安化為正向的動力―因為我覺得自己不足，所以我更努力。旺位的太陽，意思是太陽升起的時間，表示太陽有光亮，落陷的太陽則是太陽落下，表示太陽無光。而落陷的太陽會造成巨門的內心不安被放大，也容易引發成為不願意與人溝通，或者說話的方式不對。

第二個條件則是巨門是否跟四煞星（擎羊、陀羅、火星、鈴星）放在一起，這四個煞星往往代表了自己內心無法控制的情緒，所以當自己極欲跟人說明，想要掌握話語權得到支持來填補自己內心無法察覺的不安，若是再附加上情緒，往往就會變成強勢或是固執了。

在這樣的情況下，當巨門在自己的命盤上是在跟「人」有關係的六親宮位中（兄弟宮、父母宮、夫妻宮、僕役宮、田宅宮、有小孩的話還要加上子女宮），通常需要注意與這方面的親友的相處與溝通問題。

或許當下人家不反對你的想法，只是因為你的強勢而不願意跟你說真心話。如果沒有前面提到的兩個問題，這時候的巨門化權其實會變成很能夠因為自己的溝通能力得到支持，反而是一種好的現象。

如果巨門是在自己的命宮、財帛宮、官祿宮、福德宮，則表示自己在這一年能夠在工作上、生活上將自己的理念想法好好地發揮出來。尤其在財帛宮跟福德宮，對於做業務工作或管理階層的人更是相對具有優勢的一年。如果盤上的太陽在落陷的位置，則反而要多讓自己嘗試與人接觸和交流。當然，如果是跟煞星在同一個宮位內的人，則要注意這一年會有因為言詞不恰當產生的問題。

還有一個太陰化科。太陰是一個懂得享受的星曜，尤其是他在化科或化祿的時候。當一個人希望這一年要突破現況以滿足自己的慾望，並且內心很堅定地朝目標前進，他當然會希望自己可以得到成果，而且是讓自己覺得有面子的成果。化科說的就是名聲與讓自己覺得臉上添光的地方，以及會得到外界注意的概念。而在今年，科的效果來自於太陰這個屬於母性照顧與家庭的星曜。

這表示當太陰星在命宮、官祿宮、遷移宮的時候，自己在這一年將因為懂得照顧人、幫助人以及細心體貼的心思，得到工作上或生活周遭人們的讚賞，也會因為自己懂得吃喝享受而得到大家羨慕的眼光。既然會得到羨慕的眼光，當然也表示自己在這一年會有比較多吃喝玩樂享受生活的機會，而這一切都來自於這是一個追求慾望的年份。

不過要注意的是，太陰代表女性的特質、有心思細膩的一面，因此情緒較容易受到影響，如果這時候太陰與煞星在同一個宮位或是對面的宮位，難免就會因為愛面子而跟人在工作上、生活中有些摩擦，尤其當太陰星位於自己的六親宮位時，更是容易跟相關的親友產生人際關係上的問題。

不過如果少了煞星，則這一年是跟親友們相處非常開心快樂的一年，因為他們都會得到你許多的關愛。唯獨需要小心的是，如果你的命盤上太陰跟太陽同宮，而且你剛好身邊不只一個女性伴侶，那麼注意這一年可能事情會曝光，花錢消災或許能避免。

綜觀2023的整體四化帶動的一整年大家的命盤走勢，我們可以看出來這是餐飲觀光業爆發的一年。太陰化科、貪狼化忌，再加上破軍化祿，充滿夢想跟慾望，還會希望生活有所享受，這是餐飲旅遊以及高消費產業美好的一年。

但是別忘了，追求夢想的過程不乏會有問題出現，加上溝通上容易強勢固執，所以這也是一個容易離婚、合夥破裂、友情的小船說翻就翻的一年，因此我們將會看到許多的大公司內部鬥爭導致拆夥、名人婚外情緋聞爆開，以及世界各國滿滿的政治鬥爭檯面化。

《學會看流年：用紫微斗數看懂自己的流年運勢》。圖／時報出版提供

不過，這通常也代表到了2023年的年末，我們可以看到一切即將塵埃落定，大局有了新的方向。對個人來說，無論是夢想的追求或是新歡的追求，都可以在這一年出現確定的方向，我們經過了過去四年動亂而不穩定的年代，在2023年終於確立了新的目標以及讓人踏實安心的生命主軸，讓我們可以繼續清楚地邁向2024年的太陽化忌，讓自己主導自己的命運，才有穩步向前的動力。

(本文摘錄自《學會看流年：用紫微斗數看懂自己的流年運勢》，時報出版，未經同意禁止轉載。)