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打起精神！2月中後財運最好生肖TOP3 「這生肖」快升職加薪讓人羨慕

聯合新聞網／ 非貓不可
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在經歷漫長而又愉悅的年假後，再次回到工作崗位時，你是否能夠迅速打起精神，為自己的事業繼續拚搏呢？如果有財神加持，那麼你是不是更能充滿自信，更有衝勁呢？讓我們來看看，2月中旬後，前三名財運最好的生肖。

第三名：豬

屬豬的人這個月在財運上，有倒吃甘蔗的感覺，上半月容易有破財的狀況，可能是為了購買生財工具，或是在用品器材上有損壞，或是要升級，需要添購新品，這些開銷讓你的財庫流失不少，心中也難免感到低落，有點捨不得，但是不要太過憂慮，因為好運即將到來，在下半個月的運勢上，透過自己在工作上的認真努力，能夠扶搖直上，漸漸看到陽光照耀，有機會升職加薪，讓身旁的人羨慕，如果是轉換工作，也能獲得不錯的待遇，但千萬要記住，必須和善待人，可別因為獲得成就，就傲慢起來喔。

第二名：猴

猴子本就是靈性極佳，且具有善於模仿的特性，屬猴人自然富有這一方面的特長，在本月下旬的財運上，屬猴人的財庫主要來自於暗財，你可以在朋友間的聚會上，甚至是街邊巷尾，偷偷聽到許多小道消息，或是投資方面的分析，這些祕而不宣的資訊，將開啟一條全新的投資道路，你能夠模仿他們的投資策略，為自己補進許多財富，所得的獲利只有你自己知道來源，如果想試手氣購買彩卷，建議以運動彩為主，你可以靠著靈感和分析，判斷出獲勝的隊伍，只是在獲得財神爺的眷顧時，別忘了要多做公益，回報上天賜予的好運。

第一名：牛

本月屬牛的人在工作上，將充滿著戰鬥力，像是戰場上的大將軍，能夠不畏險難，勇往直前，再多的困難也無法消弭你的鬥志，懂得運用智慧和毅力，一步步往心中的目標邁進，殺氣騰騰的你，在工作上的好表現，自然能夠帶來財運，特別是業務類型的人，靈敏的判斷可以接獲不少大單，成交多筆合約，讓財庫越發飽滿，此外，還會有貴人出現，舉凡年長的男性，例如父親、上級等，他們能夠在你經驗不足，尚未做出決定前，給你相當多的幫助以及建議，屆時可要虛心受教，因為他們可是你的引路財神。

生肖運勢 財運

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