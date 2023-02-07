過完元宵揮別霉運！農曆年後「4大生肖運勢翻身」第一名好運延續半年

元宵節過去了，也代表著農曆新年告一段落，兔年正式展開，命理專家艾菲爾老師在臉書上分享4生肖將運勢翻轉，分別為屬兔、蛇、虎、猴的人，不管是財運、工作、愛情都能如魚得水、漸入佳境，一口氣揮別過去的霉運。

第四名、生肖兔

生肖兔在農曆年後的運勢，將開始止跌回升，前段期間你受到兔本命年的影響，氣場特別弱勢，在各方面都無法期待有好的表現與收穫。財運在這段時間也無法夠擺脫過去匱乏的窘境，業績獎金丶抽佣分紅一時之間都還看不到發下來的跡象。但這樣的困難窘境，在過完農曆年之後將有機會稍稍緩解。雖然受到本命年的影響，並不適合進行一些短期的投資，或是買彩票，但是保本的一些小投資，還是要著手進行的。一收到錢就定存，變相地把錢鎖定在帳戶內，才能避免心癢丶手滑又破財。

雖然今年會遭遇種種的不順，好在健康方面能明顯好轉，精神變好、擺脫失眠、頭痛等一些小毛病。感情方面，單身的你，有機會揮別過去情傷、斬斷爛桃花，結識新的桃花。有伴的你，要小心第三者插足、或與另一半的關係陷入僵局，若不幸遇到，記得要好好的溝通，等待夏天之時化解。

第三名、生肖蛇

農曆年後生肖蛇的貴人運將會持續高升，只要登高一呼、向外尋求幫助之時，就有朋友及平輩兩肋插刀，這頗好運將會一路上升到農曆三月。事業上的伙伴和你也有絕佳的默契，合作起來心靈相通，開創業績的另一高峰。

另外，生肖蛇如果有創業計劃，可以期待農曆五月份，身邊的人就會為你打點丶規劃進度，牽線助你圓夢的人脈。單身的你，不妨留意身旁與你走得近的異性或是聊得來的舊識，你在農曆年後之後張開雙手就能收穫戀情與工作。

第二名、生肖虎

生肖虎農曆年後，工作上會迎來變化，或許你有機會被外派出差到外地、在外地尋得新的工作機會丶甚至是在異地結識適合你的桃花，即便生活上的變化可能讓你一開始有些措手不及，但只要調整好心態，生活、工作、愛情就會如魚得水、漸入佳境，而在異地的這一波桃花極有可能是你的命定正緣，請單身的人務必把握好這一波桃花運，你很可能會閃戀，快速的墜入愛河。

另外，如果要考試、升遷的生肖虎，這段時間就要好好準備，你的好消息會在農曆二月、三月陸續到來，這好運將延續到暑假來臨前！

第一名、生肖猴

生肖猴或許在春天的開頭會有點不盡人意，生活、感情、事業會有點小小的嗑嗑碰碰，不過，這只是運勢要轉好前，暫時停滯的情況而已，越接近農曆一月底的時間，你越有機會會發手中進行任何事情的阻力減少、想要什麼都有人來幫忙，你不會再感覺到孤軍奮戰的窘況，然後就是接連的好運氣，一直要好運到農曆五月。

工作上的阻滯變得順利容易推進，這都要歸功於過去的你沒有放棄，你的辛勤努力都成功兌現，甩開過去的霉運後，你做事越來越順暢了，可說是小人退散、貴人降臨。接下來不管是工作、或感情，都將迎來好消息，你能在貴人的幫忙下發光發熱，甚至這波好運有望延續上半年。