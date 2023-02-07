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心理測驗／數字8還是眼鏡？測出你適合什麼樣的職場環境

聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，瞭解自己適合的工作。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，瞭解自己適合的工作。圖片來源／ingimage

天生我才必有用，根據每個人的才華、性格不同，適合的職場也大不相同。日本網站「ananweb」近來就分享一則心理測驗，可以瞭解自己適合在什麼樣的職場工作。

請問：以下這張圖，你會聯想到什麼呢？

圖中的東西會讓你聯想到什麼？圖擷自ananweb
圖中的東西會讓你聯想到什麼？圖擷自ananweb

A 數字8

B 緞帶

C 眼鏡

D 毛線

選擇A數字8的你，適合「能尊重專業的職場」。你是個能夠冷靜分析狀況，判斷出問題在哪，並靠著實力解決的人。因立功受到感謝的時候，會讓你更有向上的動力。不過，有時你也會過於埋首在工作之中，無形讓自己的視野變得狹窄了，需要多加留意。

選擇B緞帶的你，適合「自由且愛挑戰新事物的職場」。你是個擁有非凡企劃力與行動力，同時具有實踐熱忱的人。在不斷挑戰新事物的同時，更能激起你內心的無限潛能。相對地，對同件事情容易只有三分鐘熱度，則是你的缺點，或許可以想辦法多提醒自己，讓自己變得更有耐心。

選擇C眼鏡的你，適合「肯定實力的職場」。你是個責任感極強，願意在一件事上埋頭苦幹的人。比起無中生有，你更擅長改善現有的東西，靠著堅實的想法獲得周邊稱讚。你的問題在於有時對自己太嚴格了，因此需要找時間多喘口氣，別把所有東西都往自己身上攬。

選擇D毛線的你，適合「溝通無阻的職場」。你是個八面玲瓏，總是非常開朗的人，因此你也掌握了相當可觀的人脈，對有興趣的東西也頗具學習慾望，因此適合人際關係融洽的職場。不過也要小心，別因為太拘泥人情事故，結果誤觸不該介入的領域。

心理測驗 職場

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