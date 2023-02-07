秒刪光訊息！5星座分手後絕不留戀 射手很樂觀、獅子不回頭

相愛容易相處難，在愛情的世界裡，沒有什麼事情是絕對的，凡事都需要雙方的互相包容，更要懂得修正自己的行為，才能讓愛情走得更長遠。萬一走到了盡頭，提早說分手，有多少人會想挽回這段後悔的感情，又有多少人會絕情的一走了之。分手後會杜絕所有訊息的星座，來看看前五名有沒有你身邊的那個人？

TOP 5：射手座

喜歡自由，與其被束縛著，不如快樂過日子。本身看待事情會看得很透徹，容易顯得相當的樂觀，所以分手後，恢復單身，恢復自由之後，就不會留戀對這個對象，會刪光所有的相關訊息，然後再重新過新的生活，自己也會安排很多活動來填滿自己的每一天，去認識新的朋友，加再樂觀的個性，即使沒有遇到新的異性朋友，也會有好朋友來相伴，因此很快就可以揮別過去的生活。

TOP 4：獅子座

對待感情是很熱情的，甚至當個溫馴的小貓也是無所謂，不過只要是分手了，那就是很不客氣的。獅子座可以很嚴肅的面對分手的前情人，因為這是非常沒面子的事情，雖然不至於無理，但也不會想要理會。兩個人沒有未來，就沒有期待，而且獅子座也不會輕易回頭，這就是自信心，永遠相信自己的決定是對的，不會隨易改變自己的想法，就讓彼此過各自的生活了。

TOP 3：處女座

愛一個的時候，處女座會凡事耳提面命，處處為對方著想，偏偏用心良苦無人知，直到分手後，夢醒了，才發覺一切都是自作多情，自討苦吃。這時的處女座是非常痛苦的，因為用情很深，但是對任何事都有一種潔癖，對感情也是，既然分手了，那就不要讓自己的心再受到傷害，所以會想要解除所有與對方的聯絡。他們不會走回頭路，只要放棄了你，他們就不會再去聯繫了！讓自己的心靈乾乾淨淨的，面對下一段新的人事物。

TOP 2：魔羯座

務實的個性，理智的思考著生活中的每件事，下決定前都會再三的深思熟慮，因此分手就代表著不再來往，刪除所有的聯絡方式，包含動態訊息。對於魔羯座來說，分手就是個性不合，此後就不需要再有任何的瓜葛，任何消息都跟自己沒關係！彼此互不打擾才是明智的做法！魔羯座很懂得面對現實，別讓不適合的人持續的影響自己，這才是重點。

TOP 1：水瓶座

相當具有獨特性的星座。當戀愛時，會全心全意對待伴侶，可是分手後，卻是以彼此都是獨立的個體，擁有各自的生活為理由，立刻秒刪光所有的聯絡方式，讓對方消失在自己的生活當中。同時水瓶座也是相當的理性，一旦下定決心要分手，一定不吵不鬧，也不會假裝難過，雖然顯得冷淡。這是因為本身相當有自信的原故，不會委曲求全，而且會分手得相當瀟灑。