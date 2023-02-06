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唐綺陽星座運勢週報：獅子職場桃花注意 射手心想事成運氣好

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報2/6-2/12】

星象影響：日土趨近中，水冥合相，金海趨近

太陽及土星趨近，社群、網路、人際、政治，變動調整需觀察留意。面對群體變化，以智慧應對。水冥合相影響，各國政府會有大刀闊斧的動作。金海逐漸趨近，藝術氣息濃厚，也適合休養生息。

12星座個別運勢：

金牛：諸事結論浮現，感情適度斷捨離，規劃新開始

獅子：職場與桃花都要注意溝通，勇敢表達真實想法

處女：為購物或升級而破財，感情上注意磨合

水瓶：工作與感情易自尋煩惱，溝通和充分休息有助解決

牡羊：職場與情場都有豐富選擇，放輕鬆聆聽內心想法

雙子：專業工作夥伴很加分，有職場戀情或能並肩前進

天秤：工作需務實處理，感情記得保有自我節奏

魔羯：事業磨合多點耐心，桃花可能來自友情

巨蟹：職場有貴人相助，年長桃花有安全感

天蠍：事業遇強則強，戀愛記得多傾聽

射手：心想事成運氣好，感情有自信更穩定

雙魚：工作踏實上軌道，帶著另一半一起前進

星座運勢 唐綺陽 每週星座運勢

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