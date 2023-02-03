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習俗曝光！立春前後「3大生肖」好事將近 屬鼠人事業有喜

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立春前後，這3大生肖好事將近(圖片來源：Shutterstock)
立春前後，這3大生肖好事將近(圖片來源：Shutterstock)

進入2023年後遇到的第一個節氣立春」，即將在2月4日到來。立春是二十四節氣中的頭一個節氣，「立」也有開始之意，這意味著春天已經拉開序幕。科技紫微網今天就來談談有關立春的習俗和生肖運勢

從物候上來說，立春有三候：一候東風解凍，二候蟄蟲始振，三候魚陟負冰。這三句話說的是空氣變暖，蟲和魚都恢復了生機。冬季的萬物斂藏至此告一段落，陰寒散去，陽氣初升，人間也將迎來新一輪的生機盎然。

立春迎春

在古代農耕社會，立春是一個大日子，無論宮廷或民間，都會有立春的相關活動，稱為「迎春」。

迎春一般在立春的前一天舉行，朝廷的迎春祭祀活動是由皇帝攜一眾官員前往郊外，迎句芒神(「句芒」是春神的名字)，接春牛，祈求豐收。民間則會有街頭藝人沿街高喊：「春來了」，稱為「報春」，商鋪小販們遇到報春人，都要以禮待之。

到了立春當日，官員們會將迎春時迎接回來的一隻黃土製作的春牛，以彩鞭鞭打三次，此儀式叫做「打春」。土牛後來演變成內藏五穀的紙牛，打春儀式完畢後，農民會將春牛擊碎，把五穀撿回自家穀倉，這個舉動帶有「倉滿糧足」的美好寓意。

最後，在立春之日，還會吃上一些春餅，春捲，蘿蔔、薑、蔥等食物，稱為「咬春」。據說這個動作的道理是「咬得草根斷，則百事可做」，寓意為吃得了苦，就不會被困難難倒，乃吉祥之意。

立春運勢

在今年的立春節氣，以下這3個生肖將迎來好事發生，吉祥順意。

生肖鼠：事業有喜
事業喜神降臨，會接二連三有好消息傳來，讓你喜笑顏開。如果你對個人職涯有什麼規劃，或有新的方向，不妨向公司提出要求。不管是升職、加薪、或負責新的領域，都能從上級得到正面的回饋。

生肖馬：諸事順利
屬馬的你，近期會明顯感受到諸事變得順利，因此若有重要計畫，可提早在這段時間開始執行，進程會比其他時間更順利，甚至能取得出乎意料的效果。另外，過去的舊友可能會是你未來生活中的貴人，近期可以趁著運勢佳，主動與對方聯繫，約出來聚一聚。

生肖羊：感情甜蜜
愛神降臨，這段時間感情方面頗順利，好的運勢將讓戀愛中的你獲得許多甜蜜又浪漫的相處時光。單身者也務必抓住這波全年最好運的時期，脫單的機會就藏在其中，此時相親的成功率也是最高的。

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立春 生肖運勢 節氣

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