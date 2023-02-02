周六立春正式迎黑兔年！5生肖別忘安太歲 犯「這事」恐財庫破洞

本周六(4日)進入立春，終於要正式告別水虎年進入黑兔年，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，兔、雞、馬、鼠、龍五生肖，最好能到廟裡安太歲，有助逢凶化吉。另外，2月7日之前，逢日月星象反背，情緒特別容易激動，若不想與財神錯過，要懂得自我情緒調節。

邱彥龍老師指出，立春期間不僅氣候溫度變化大，2月4日至7日之間，又遇上日月反背，且加上兩大凶星羅喉與計都發威，人的心理情緒起伏會特別大，像是突然的激動、暴怒、暴力傾向顯現、抑鬱、恐慌等心理疾病問題都容易在這段時間發作，邱彥龍老師提醒，唯有情緒管控好，財神才會與你相伴，不然財神不來，財庫又要破洞。

邱彥龍老師指出，立春是生肖年正式轉換的時間，2月4日上午10點35分交節氣後，就正式告別水虎年，迎來黑兔年，且由皮時大將軍接掌太歲值年，至明年2月4日為止，生肖兔、雞、馬、鼠、龍，的人分別為坐太歲、沖太歲、破太歲、刑太歲跟害太歲，建議最好有安太歲或化太歲的儀式，有助逢凶化吉之功效。

邱彥龍老師引用《易林·屯之震》卦曰：『龜鱉列市，河海饒有。長錢善價，商李悅喜。』意味立春這段期間，商業、經濟市場正在迅速復甦，大至國家政府、集團、大企業，小至家庭、個人拚經濟的利多項目都會到來，若能懂得把握機會與時間，肯定能收穫滿滿。