兔年犯太歲注意財運 「這生肖」將谷底翻身財源滾滾！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩個月內「2023年生肖財運」相關話題討論，帶您了解網友對於哪些生肖的財運話題最為關注。

新的農曆兔年即將到來，除了家中除舊佈新，不同生肖的運勢也跟著流年而改變。從民俗角度出發能一窺接下來的運勢，雖然過度迷信並不可取，不過這樣的方法確實能給接下來的一年一些期許，或提點可能需要注意的地方。就讓我們來看看網友們對於2023年不同生肖的財運狀況，有怎麼樣的討論吧！

屬「猴」者脫離太歲將翻身！犯太歲易大起大落小心破財 2023生肖財運關注度 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察網路上對於新一年生肖財運的討論，發現屬「猴」的討論度最高，以民俗的觀點來看，最主要是因爲脫離了犯太歲的一年，運勢大幅上升，尤其在工作方面會有貴人相助，因此在網上受到熱議。所謂的犯太歲是傳統習俗中，由曆法演變出的一種信仰，古人相信當太歲移動到對應的生肖時，該生肖以及與其相沖之生肖會觸犯到太歲（如兔年時，屬兔者本命沖太歲、屬雞者對沖太歲），為當年帶來災禍，因此需進行祈福消災的儀式，也就是所謂的安太歲。精通相關民俗曆法之網友表示屬猴者「只要一過節氣小寒後，就能甩掉過去的衰運，運勢能明顯感受到開始轉好運」，另外特別強調「在工作上會有不錯的機會，如果想跳槽轉職，切記好好觀察新公司並做好準備，在正財方面會有好的改變」，建議屬猴的人可以多關心正財方面的財運，相信接下來一年可以財源廣進。

接下來在今年因和太歲對沖，而犯太歲的生肖「雞」也有相當高的討論熱度，命理專家表示在接下來的一年屬雞者「運勢受沖太歲的影響而動蕩難穩」，在各方面起伏較大，不過在財運方面，若是想改變命運，專家表示在工作上「有好的機會等著你，但需要拿出勇氣來拼」，並建議減少放在偏財方面的投資，轉為依自身能力認真工作，整體上而言，安分守好現有產業是最好的選擇。

最後，許多命理師也建議在兔年犯太歲的「兔」朋友們也須注意接下來的一年，表示由於今年是屬兔者的太歲年，「運勢變化大且突然，所以可能會有極端的好事或劣況出現」，要小心意外與衝突，否則有可能破財；另外，也因為運勢變化大且突然，若是把握好機會還是有可能化凶為吉，對於未來不須太過擔心。

以上是許多熟悉命理的網友統整出的看法，民俗觀點僅供參考，更重要的還是自己對自己的期許以及努力，在接下來的一年認真生活，相信都會有精彩又美好的一年！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「2023生肖財運排行」相關討論則數。觀測期間：2022/11/09~2023/01/09，共兩個月觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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