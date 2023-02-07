快訊

郭台銘參選意願高 友人：爭取藍提名但不會重蹈覆轍

台灣如何遠離行人地獄惡名？他：這鄰國經驗可作為借鏡

上班族撐住！2月補班2天非最慘 3月才是「今年最硬大魔王」

兔年犯太歲注意財運 「這生肖」將谷底翻身財源滾滾！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
兔年犯太歲注意財運 「這生肖」將谷底翻身財源滾滾！ 圖片來源/Unsplash
兔年犯太歲注意財運 「這生肖」將谷底翻身財源滾滾！ 圖片來源/Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩個月內「2023年生肖財運」相關話題討論，帶您了解網友對於哪些生肖的財運話題最為關注。

新的農曆兔年即將到來，除了家中除舊佈新，不同生肖的運勢也跟著流年而改變。從民俗角度出發能一窺接下來的運勢，雖然過度迷信並不可取，不過這樣的方法確實能給接下來的一年一些期許，或提點可能需要注意的地方。就讓我們來看看網友們對於2023年不同生肖的財運狀況，有怎麼樣的討論吧！


屬「猴」者脫離太歲將翻身！犯太歲易大起大落小心破財

2023生肖財運關注度 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖
2023生肖財運關注度 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於新一年生肖財運的討論，發現屬「猴」的討論度最高，以民俗的觀點來看，最主要是因爲脫離了犯太歲的一年，運勢大幅上升，尤其在工作方面會有貴人相助，因此在網上受到熱議。所謂的犯太歲是傳統習俗中，由曆法演變出的一種信仰，古人相信當太歲移動到對應的生肖時，該生肖以及與其相沖之生肖會觸犯到太歲（如兔年時，屬兔者本命沖太歲、屬雞者對沖太歲），為當年帶來災禍，因此需進行祈福消災的儀式，也就是所謂的安太歲。精通相關民俗曆法之網友表示屬猴者「只要一過節氣小寒後，就能甩掉過去的衰運，運勢能明顯感受到開始轉好運」，另外特別強調「在工作上會有不錯的機會，如果想跳槽轉職，切記好好觀察新公司並做好準備，在正財方面會有好的改變」，建議屬猴的人可以多關心正財方面的財運，相信接下來一年可以財源廣進。

接下來在今年因和太歲對沖，而犯太歲的生肖「雞」也有相當高的討論熱度，命理專家表示在接下來的一年屬雞者「運勢受沖太歲的影響而動蕩難穩」，在各方面起伏較大，不過在財運方面，若是想改變命運，專家表示在工作上「有好的機會等著你，但需要拿出勇氣來拼」，並建議減少放在偏財方面的投資，轉為依自身能力認真工作，整體上而言，安分守好現有產業是最好的選擇。

最後，許多命理師也建議在兔年犯太歲的「兔」朋友們也須注意接下來的一年，表示由於今年是屬兔者的太歲年，「運勢變化大且突然，所以可能會有極端的好事或劣況出現」，要小心意外與衝突，否則有可能破財；另外，也因為運勢變化大且突然，若是把握好機會還是有可能化凶為吉，對於未來不須太過擔心。

以上是許多熟悉命理的網友統整出的看法，民俗觀點僅供參考，更重要的還是自己對自己的期許以及努力，在接下來的一年認真生活，相信都會有精彩又美好的一年！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「2023生肖財運排行」相關討論則數。
觀測期間：2022/11/09~2023/01/09，共兩個月
觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

運勢 財運

延伸閱讀

2023生肖誰最旺／鼠最爽、蛇有海量工具人 這生肖火燒鈔票

5生肖需注意今年2/4立春 用「躲春」化解一年災禍

人見人愛！最好相處的5生肖 屬豬不會計較、兔天生有慈悲心

過完春節運勢爆紅！2月運勢最好3星座　處女有貴人相助、冠軍財庫會被補滿滿

相關新聞

心理測驗／數字8還是眼鏡？測出你適合什麼樣的職場環境

天生我才必有用，根據每個人的才華、性格不同，適合的職場也大不相同。日本網站「ananweb」近來就分享一則心理測驗，可以瞭解自己適合在什麼樣的職場工作。

2023太陽星座投資運！金牛易被騙、獅子有偏財 這星座5顆星機會多

俗話說，「你不理財，財不理你」，新的一年你想你好好理財嗎？星座大師「星星王子」在臉書分享「2023太陽星座理財環境與態度建議」快來看看12太陽星座今年適合布局哪些投資，還有身邊誰是你的財運貴人呢？

兔年犯太歲注意財運 「這生肖」將谷底翻身財源滾滾！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩個月內「2023年生肖財運」相關話題討論，帶您了解網友對於哪些生肖的財運話題最為關注。

過完元宵揮別霉運！農曆年後「4大生肖運勢翻身」第一名好運延續半年

元宵節過去了，也代表著農曆新年告一段落，兔年正式展開，命理專家艾菲爾老師在臉書上分享了4生肖將運勢翻轉，分別為屬兔、蛇、虎、猴的人，不管是財運、工作、愛情都能如魚得水、漸入佳境，一口氣揮別過去的霉運。

運勢大逆轉！4生肖「中年後有福氣」財氣更上一層樓

每個人的人生規劃都大不相同。求學期間、以及剛步入社會時，大家的發展多半大同小異，但是進入中年以後就會開始有轉折與驚喜出現。尤其是科技紫微網提到的這些生肖，能在中年迎來大逆轉，福氣、財氣都會更上一層樓。到底有誰上榜呢？一起來看看吧！

秒刪光訊息！5星座分手後絕不留戀 射手很樂觀、獅子不回頭

相愛容易相處難，在愛情的世界裡，沒有什麼事情是絕對的，凡事都需要雙方的互相包容，更要懂得修正自己的行為，才能讓愛情走得更長遠。萬一走到了盡頭，提早說分手，有多少人會想挽回這段後悔的感情，又有多少人會絕情的一走了之。分手後會杜絕所有訊息的星座，來看看前五名有沒有你身邊的那個人？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦