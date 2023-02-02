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12星座二月「幸運食物、lucky day」曝光！牡羊升職加薪 這星座吃燒賣有好運

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，瞭解2月運勢與幸運日、幸運食物。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
透過星座分析，瞭解2月運勢與幸運日、幸運食物。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

2023進入第二個月。在這段期間裡，每個人都運勢和幸運日都不同。日本網站「anna」就針對本月十二星座的運勢排行，並公布每個星座的幸運日和食物。

第12名：射手座

有可能不小心禍從口出，不是向前進的時機，先停下來整頓為上。

幸運食物：煎餃

幸運日：戀愛2/23、工作2/25、財運2/17

第11名：天蠍座

特別在發生意外，一片混亂的狀況下，更能感受到在家放鬆的可貴。

幸運食物：雞蛋三明治

幸運日：戀愛2/20、工作2/23、財運2/15

第10名：巨蟹座

能夠安穩度過，療癒身心的一段時間。贈禮是改運的關鍵。

幸運食物：沙拉壽司

幸運日：戀愛2/13、工作2/15、財運2/6

第9名：天秤座

靠著個人的興趣，以及具有創造力的活動，來逃避現實的紛擾。

幸運食物：起司火腿三明治

幸運日：戀愛2/19、工作2/20、財運2/14

第8名：處女座

會埋首在工作中。不過什麼事都能處理得井井有條，也能做好健康管理。

幸運食物：總匯三明治

幸運日：戀愛2/17、工作2/19、財運2/11

第7名：獅子座

意識主要會擺在人際關係上，要好好瞭解他人的想法。工作上還算順遂。

幸運食物：炸豬排三明治。

幸運日：戀愛2/15、工作2/17、財運2/8

第6名：雙子座

憧憬遠方的世界，想要從既有的現實脫離。此時適合擬定新的學習與旅遊計畫。

幸運食物：豆皮壽司

幸運日：戀愛2/11、工作2/13、財運2/3

第5名：金牛座

在官方場合容易獲得注目，因此得謹言慎行。要注意別有衝動購買的狀況。

幸運食物：手捲

幸運日：戀愛2/9、工作2/10、財運2/27

第4名：魔羯座

增加收入的機會到來。努力提升自我就有可能獲得回報。多寫文章或許對工作有助益。

幸運食物：蝦仁蒸餃

幸運日：戀愛2/26、工作2/27、財運2/19

第3名：牡羊座

升職加薪的好機會。能和朋友與團體一起開心過活。有什麼想法就單刀直入。

幸運食物：壽司捲

幸運日：戀愛2/6、工作2/8、財運2/25

第2名：雙魚座

設定理想目標，放手追求的時刻，只要肯行動就一定會有所成果。

幸運食物：水餃

幸運日：戀愛2/3、工作2/6、財運2/24

第1名：水瓶座

不要著急，集中在想做的事情上。整備周遭環境，就能讓身心更為充實。

幸運食物：燒賣

幸運日：戀愛2/27、工作2/3、財運2/20

星座 運勢 愛情運 職場 月運勢

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