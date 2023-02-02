12星座二月「幸運食物、lucky day」曝光！牡羊升職加薪 這星座吃燒賣有好運
2023進入第二個月。在這段期間裡，每個人都運勢和幸運日都不同。日本網站「anna」就針對本月十二星座的運勢排行，並公布每個星座的幸運日和食物。
第12名：射手座
有可能不小心禍從口出，不是向前進的時機，先停下來整頓為上。
幸運食物：煎餃
幸運日：戀愛2/23、工作2/25、財運2/17
第11名：天蠍座
特別在發生意外，一片混亂的狀況下，更能感受到在家放鬆的可貴。
幸運食物：雞蛋三明治
幸運日：戀愛2/20、工作2/23、財運2/15
第10名：巨蟹座
能夠安穩度過，療癒身心的一段時間。贈禮是改運的關鍵。
幸運食物：沙拉壽司
幸運日：戀愛2/13、工作2/15、財運2/6
第9名：天秤座
靠著個人的興趣，以及具有創造力的活動，來逃避現實的紛擾。
幸運食物：起司火腿三明治
幸運日：戀愛2/19、工作2/20、財運2/14
第8名：處女座
會埋首在工作中。不過什麼事都能處理得井井有條，也能做好健康管理。
幸運食物：總匯三明治
幸運日：戀愛2/17、工作2/19、財運2/11
第7名：獅子座
意識主要會擺在人際關係上，要好好瞭解他人的想法。工作上還算順遂。
幸運食物：炸豬排三明治。
幸運日：戀愛2/15、工作2/17、財運2/8
第6名：雙子座
憧憬遠方的世界，想要從既有的現實脫離。此時適合擬定新的學習與旅遊計畫。
幸運食物：豆皮壽司
幸運日：戀愛2/11、工作2/13、財運2/3
第5名：金牛座
在官方場合容易獲得注目，因此得謹言慎行。要注意別有衝動購買的狀況。
幸運食物：手捲
幸運日：戀愛2/9、工作2/10、財運2/27
第4名：魔羯座
增加收入的機會到來。努力提升自我就有可能獲得回報。多寫文章或許對工作有助益。
幸運食物：蝦仁蒸餃
幸運日：戀愛2/26、工作2/27、財運2/19
第3名：牡羊座
升職加薪的好機會。能和朋友與團體一起開心過活。有什麼想法就單刀直入。
幸運食物：壽司捲
幸運日：戀愛2/6、工作2/8、財運2/25
第2名：雙魚座
設定理想目標，放手追求的時刻，只要肯行動就一定會有所成果。
幸運食物：水餃
幸運日：戀愛2/3、工作2/6、財運2/24
第1名：水瓶座
不要著急，集中在想做的事情上。整備周遭環境，就能讓身心更為充實。
幸運食物：燒賣
幸運日：戀愛2/27、工作2/3、財運2/20
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