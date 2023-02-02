2023生肖誰最旺／鼠最爽、蛇有海量工具人 這生肖火燒鈔票
2023金兔報喜，你知道今年那個生肖最旺嗎？「我有個朋友會算命」Podcast日前推出「Ep.132 2023生肖誰最旺？十二生肖運勢來啦！」邀請命理師簡少年大聊十二生肖運勢，快來看看今年你的運勢如何，該注意那些事情吧！
十二生肖運勢
🐭鼠
榮登今年最爽生肖的一年
工作：下半年更好，但難以做主
產業：跟海外、移動交通、桃花有關
財運：超級旺、明財暗財各種來
桃花：容易遇到正緣，從朋友那裡弄來的，各式各樣的人，真感情都想往下走
健康：注意跟桃花有關的傳染病、關節、扭傷、嗅覺聽覺要注意
顏色：藍色、黑色
🐮牛
成為super star的一年
工作：大家推崇後禁不起誘惑，感情容易爆炸導致工作爆炸，需管好感情狀態，要愛惜羽毛
產業：表演性，藝術類需要大家看見的產業
財運：火燒鈔票，桃花炸到極限，明財暗財都有但花錢太快
桃花：不要隨便曖昧，容易出問題，忌跟舊情人在一起，會痛苦萬分
健康：高血壓、糖尿病、血脂問題
顏色：白色、金色
🐯虎
不斷移動奔波的一年
工作：容易有2份工作，都做得不錯
產業：跟溝通有關、說話的產業，適合業務
財運：花費提升，貴人提供賺錢的機會，但財運在遠方難掌控
桃花：容易一個人變兩個人，二擇一有挑的機會，容易遇到真愛
健康：肺的問題
顏色：平均綜合分配
🐰兔
認真幹活、穩定前行的一年
工作：穩定前行、很多貴人資源進來幫助，年紀大的夥伴進來協助完成事情，權力大增
產業：適合大公司、大企業
財運：現金不夠用，資產上升有限
桃花：容易有很多衝突、野桃花伴隨桃花煞要注意
健康：心臟、視力要注意
顏色：白色、金色
🐲龍
才華、貴人大爆發的一年
工作：容易出名、各式各樣的機會
產業：跟女性有關的
財運：主業副業、投資都有收穫
桃花：遇到各式各樣的人、年長年輕各種類型，不設限的一年，沒有穩定的方向
健康：舊疾復發、肌肉拉傷等問題
顏色：白色、金色
🐍蛇
有海量工具人幫忙解決事情的一年
工作：想做的事很多，奔波移動多，但事情很難做成；老闆、同事幫忙解決問題
產業：靠買賣（適合海外代購）、新型投資等
財運：很多意外收穫
桃花：想要太多，難確定自己想要的是什麼，容易遇到年長貴氣對象
健康：手腳的問題，尿道、下半身各種道要注意
顏色：黃色、咖啡色幫忙解決慾望問題，但可能讓健康更差
🐎馬
官貴的一年
工作：只要說不用做，工作很多貴人完成，只需要指揮，但容易跟合夥人意見不合、手下運不好
產業：什麼都好（適合一人公司）
財運：一般，貴運為主，賺錢輕鬆
桃花：很精彩，尤其下半年容易遇到超級浪漫的人（溫柔有才華長得好看）
已在感情中的會增溫，但容易有第三者出現（因為有更好的對象）
健康：消耗太大，一直說話傷氣，腸胃不舒服，多休息
顏色：白色、金色
🐐羊
身不由己的一年
工作：進展緩慢，上面沒有指令，下面自己完成，只能接受功勞但跟自己沒太大關聯
容易遇到不幹事的老闆，意見很多的夥伴，夾心餅乾不知如何是好
改向外發展、表現的機會，外在表現很好的一年
產業：仲介類
財運：穩穩的，沒太大突破
桃花：不太滿意但不得不的對象，沒特別喜歡但就這樣吧
健康：泌尿系統
顏色：白色、金色
🙉猴
懶散且鳥事很多的一年
工作：懶懶散散的前進，事情其他人幫忙解決
產業：適合兼職，容易莫名其妙有錢
財運：一般，一直玩動及根本，花到見底坐吃山空
桃花：依賴異性解決問題，人太多就打起來，容易出家庭革命等問題
健康：腸胃小毛病
顏色：平均綜合分配
🐔雞
火燒鈔票的一年
工作：有更多突破，賺錢能力增長，賺更多錢
產業：金融業、鋼鐵金屬業、youtuber適合（財運跟爛桃花有關）健身網紅等
財運：花錢速度快到不可思議；現金拮据但資產豐盛
桃花：能量旺盛、容易很多對象、生小孩，家庭花費高（小孩帶財）
健康：女生注意婦科疾病（子宮卵巢）；男生注意精神壓力問題
顏色：黃色、咖啡色（可增加額外收入，但更忙了）
🐶狗
有權力、能力可發揮的一年
工作：悶聲發財，非貴氣出名，偏專業類、演藝類被看到；容易在夜生活中、國外出名
產業：出名、有權力的產業
財運：一般
桃花：明面上沒問題，私下很多問題（健康引起的問題）；婚姻中沒問題，單身的特別注意
健康：挑戰大，注意性病、壓力、皮膚病（年長女性帶來）疾病跟移動有關，出國特別注意
顏色：白色、金色對財運不錯
🐷豬
領導人養成的一年
工作：較多被連累環節，事情好壞糾纏在一起，忍耐才能升官出名，說服力大幅提升
產業：爛桃花產業如八大行業、愛情顧問、徵信、婚姻/感情諮商
財運：好壞參半，財進財出
桃花：雖有爛桃花，但伴隨名聲跟權力的增長；愛情中痛苦但可成長
健康：注意慢性疾病，因太糾結壓抑忍耐，注意牙齒、耳鼻喉、皮膚
顏色：平均綜合分配
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