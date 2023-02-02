2023生肖誰最旺／鼠最爽、蛇有海量工具人 這生肖火燒鈔票

2023金兔報喜，你知道今年那個生肖最旺嗎？「我有個朋友會算命」Podcast日前推出「Ep.132 2023生肖誰最旺？十二生肖運勢來啦！」邀請命理師簡少年大聊十二生肖運勢，快來看看今年你的運勢如何，該注意那些事情吧！

十二生肖運勢

🐭鼠

榮登今年最爽生肖的一年

工作：下半年更好，但難以做主

產業：跟海外、移動交通、桃花有關

財運：超級旺、明財暗財各種來

桃花：容易遇到正緣，從朋友那裡弄來的，各式各樣的人，真感情都想往下走

健康：注意跟桃花有關的傳染病、關節、扭傷、嗅覺聽覺要注意

顏色：藍色、黑色

🐮牛

成為super star的一年

工作：大家推崇後禁不起誘惑，感情容易爆炸導致工作爆炸，需管好感情狀態，要愛惜羽毛

產業：表演性，藝術類需要大家看見的產業

財運：火燒鈔票，桃花炸到極限，明財暗財都有但花錢太快

桃花：不要隨便曖昧，容易出問題，忌跟舊情人在一起，會痛苦萬分

健康：高血壓、糖尿病、血脂問題

顏色：白色、金色

🐯虎

不斷移動奔波的一年

工作：容易有2份工作，都做得不錯

產業：跟溝通有關、說話的產業，適合業務

財運：花費提升，貴人提供賺錢的機會，但財運在遠方難掌控

桃花：容易一個人變兩個人，二擇一有挑的機會，容易遇到真愛

健康：肺的問題

顏色：平均綜合分配

🐰兔

認真幹活、穩定前行的一年

工作：穩定前行、很多貴人資源進來幫助，年紀大的夥伴進來協助完成事情，權力大增

產業：適合大公司、大企業

財運：現金不夠用，資產上升有限

桃花：容易有很多衝突、野桃花伴隨桃花煞要注意

健康：心臟、視力要注意

顏色：白色、金色

🐲龍

才華、貴人大爆發的一年

工作：容易出名、各式各樣的機會

產業：跟女性有關的

財運：主業副業、投資都有收穫

桃花：遇到各式各樣的人、年長年輕各種類型，不設限的一年，沒有穩定的方向

健康：舊疾復發、肌肉拉傷等問題

顏色：白色、金色

🐍蛇

有海量工具人幫忙解決事情的一年

工作：想做的事很多，奔波移動多，但事情很難做成；老闆、同事幫忙解決問題

產業：靠買賣（適合海外代購）、新型投資等

財運：很多意外收穫

桃花：想要太多，難確定自己想要的是什麼，容易遇到年長貴氣對象

健康：手腳的問題，尿道、下半身各種道要注意

顏色：黃色、咖啡色幫忙解決慾望問題，但可能讓健康更差

🐎馬

官貴的一年

工作：只要說不用做，工作很多貴人完成，只需要指揮，但容易跟合夥人意見不合、手下運不好

產業：什麼都好（適合一人公司）

財運：一般，貴運為主，賺錢輕鬆

桃花：很精彩，尤其下半年容易遇到超級浪漫的人（溫柔有才華長得好看）

已在感情中的會增溫，但容易有第三者出現（因為有更好的對象）

健康：消耗太大，一直說話傷氣，腸胃不舒服，多休息

顏色：白色、金色

🐐羊

身不由己的一年

工作：進展緩慢，上面沒有指令，下面自己完成，只能接受功勞但跟自己沒太大關聯

容易遇到不幹事的老闆，意見很多的夥伴，夾心餅乾不知如何是好

改向外發展、表現的機會，外在表現很好的一年

產業：仲介類

財運：穩穩的，沒太大突破

桃花：不太滿意但不得不的對象，沒特別喜歡但就這樣吧

健康：泌尿系統

顏色：白色、金色

🙉猴

懶散且鳥事很多的一年

工作：懶懶散散的前進，事情其他人幫忙解決

產業：適合兼職，容易莫名其妙有錢

財運：一般，一直玩動及根本，花到見底坐吃山空

桃花：依賴異性解決問題，人太多就打起來，容易出家庭革命等問題

健康：腸胃小毛病

顏色：平均綜合分配

🐔雞

火燒鈔票的一年

工作：有更多突破，賺錢能力增長，賺更多錢

產業：金融業、鋼鐵金屬業、youtuber適合（財運跟爛桃花有關）健身網紅等

財運：花錢速度快到不可思議；現金拮据但資產豐盛

桃花：能量旺盛、容易很多對象、生小孩，家庭花費高（小孩帶財）

健康：女生注意婦科疾病（子宮卵巢）；男生注意精神壓力問題

顏色：黃色、咖啡色（可增加額外收入，但更忙了）

🐶狗

有權力、能力可發揮的一年

工作：悶聲發財，非貴氣出名，偏專業類、演藝類被看到；容易在夜生活中、國外出名

產業：出名、有權力的產業

財運：一般

桃花：明面上沒問題，私下很多問題（健康引起的問題）；婚姻中沒問題，單身的特別注意

健康：挑戰大，注意性病、壓力、皮膚病（年長女性帶來）疾病跟移動有關，出國特別注意

顏色：白色、金色對財運不錯

🐷豬

領導人養成的一年

工作：較多被連累環節，事情好壞糾纏在一起，忍耐才能升官出名，說服力大幅提升

產業：爛桃花產業如八大行業、愛情顧問、徵信、婚姻/感情諮商

財運：好壞參半，財進財出

桃花：雖有爛桃花，但伴隨名聲跟權力的增長；愛情中痛苦但可成長

健康：注意慢性疾病，因太糾結壓抑忍耐，注意牙齒、耳鼻喉、皮膚

顏色：平均綜合分配

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