殺破狼周運勢／射手職場出現大變動 雙魚與對方感情升溫

殺破狼2023年2月6日～2月12日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，水星本週尚停留在志業宮位，與冥王星合相，會非常準時地將堆積如山的工作完成，意志力讓上司讚賞。已經當主管或是創業的白羊座，冷靜做出正確的命令與判斷，最後證明了自己的經驗是正確的。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，與天王星呈現Ｔ三角相位。與戀愛對象會因為第三者的介入破局，兩人從此分道揚鑣。有小孩與寵物的白羊座，孩子的身體狀況欠佳，讓你十分擔心。或是會與子女或寵物分離。

旅遊運方面，在旅遊宮位的火星受到金星影響，行程太過緊湊，似乎沒享受到旅行的樂趣，反而累得半死。某些白羊座因時差問題，或是認床，在外睡眠品質很差。

人際關係方面，太陽與土星齊聚在人際關係宮位，受到滿月能量的影響，在背後陷自己於不義的小人現形，居然是平日所信任的朋友，雙方的友誼關係也在此時斷絕。

金牛座：

整體運勢

遠行運佳，水星本週尚停留在遠行宮位，與冥王星合相，即便交通不方便，也會想盡辦法到嚮往的景點朝聖。某些金牛座會自己開著車到陌生的國度探索有趣的景點，覺得很有成就感也很愉悅。

人際關係方面，金星與海王星齊聚在人際關係宮位，會有許多交際應酬的邀約，參與這些場合，可遇到許多重要的人脈，若能廣結善緣，對自己日後有很大的幫助。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，受到天王星影響，與家人鬧彆扭，賭氣離家出走。某些金牛座會因為工作、職務的調動，需要搬家到外地去，或是得駐紮到海外好一陣子。

工作運方面，太陽與土星齊聚志業宮位，目前正面臨工作領域轉換的關鍵，正探索新的可能性，某些金牛座目前正處在一段空窗期，卻一直沒有面試的機會，開始對過去累積的努力感到灰心。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，金星與海王星齊聚志業宮位，原本無心插柳開發的副業，突然變得炙手可熱，甚至會有名人推薦，讓你受寵若驚。某些雙子座則是在執行一個受人矚目的案子，但相對而言，也有著不能失敗的壓力。

金錢運方面，水星本週尚停留在財務宮位，與冥王星合相，購物善用信用卡點數，可買到價格划算的商品。有投資習慣的雙子座，得到可靠的情報，短線操作之下，本週有不錯的獲利。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在命宮行進，受到在志業宮位的金星影響，工作有過勞的傾向，許多疾病一直都很難痊癒，感到厭世。這段時間依然要當心刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害，並要注意人身安全。

交通運方面，滿月發生在交通宮位，車輛在此時壽終正寢，需要換新。當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高。搭乘大眾運輸工具容易遇到突發事故，受困在某個區域動彈不得，外出需特別注意安全。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的水星與冥王星合相，與情感對象有許多深層的對話，在知性與感性層面可更深入了解彼此。某些巨蟹座則是與喜歡的人隨性開著車在郊區遊覽，兩人關係更為親密。

工作運方面，木星持續在志業宮位行進，目前所努力的案件或是職務，會為自己在工作領域上成為重要的里程碑或是代表作，轉換工作成為亮眼的履歷。某些巨蟹座會進入大型的組織或公營機構服務，捧著鐵飯碗，工作不用愁。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，受到天王星影響，當心掉錢包，或個資被盜用，金錢損失慘重。某些巨蟹座則是容易衝動性花費，購買一些不實用的東西，事後又後悔不已。

遠行運方面，在遠行宮位的金星受到火星影響，在異地出差、工作、旅行，會因為認床，或是因為時差而睡不好，精神很差，感覺勞累。某些巨蟹座則是在異地遇到不愉快的對待，又難以啟齒。

獅子座：

整體運勢

遠行運方面，木星在遠行宮位行進，會獲得到海外工作或出差的機會，在專業領域上有更好的環境得以發揮。某些獅子座則是會到異國交換學生，或出國深造，目前正在攻讀高階的學位。

金錢運方面，金星與海王星齊聚在財務宮位，偏財運佳，參加一些百貨公司的贈獎活動會抽到價值不斐的獎品。有投資習慣的獅子座，手上的標的看漲，可選在相對高點獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星受到夥伴宮位的太陽影響，職場小人卑劣的行徑被你識破，對方開始明目張膽陷你於不義。某些獅子座的合作夥伴闖下大禍，並且避不見面，留下自己獨自一人收拾殘局。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到在財務宮位的金星影響，參加不明活動時容易糊里糊塗加入直銷團體，或是宗教組織，被勒索許多不樂之捐，參加有會員制的學習、運動機構，買一堆課程，最後沒動力繼續上課，浪費金錢。

處女座：

整體運勢

感情運方面，金星與海王星齊聚在感情宮位，情感對象對你特別體貼，雖然很忙碌，也會極盡所能補償你。同時水星與冥王星齊聚在戀愛、子女宮位，有很多時間與戀愛對象、小孩以及心愛的寵物相處，甚至一同出遊，覺得愉悅。

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，會因為保險、繼承或是官司，獲得大筆賠償。有投資習慣的處女座，先前逢低買進的標的目前價值水漲船高，可在適當的價位獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到海外宮位的天王星影響，需要到偏遠的國家出差或外派，任務十分棘手。某些處女座在求職或是工作都需要使用大量的外語，但語言能力不佳，在職場上十分吃虧。

健康運方面，滿月發生在精神宮位，生活問題不斷累積，心力交瘁，壓力大到難以成眠，甚至會罹患心理疾病。某些處女座則是因為職場狀態不穩定，在這段時間想離職，或是突然被資遣。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，水星與冥王星齊聚家宅宮位，相位良好，家人冷戰的狀況解除，彼此恢復良性溝通。需要搬家的天秤座，會在本週找到適合的物件，並很有效率地遷入新居。

工作運方面，金星與海王星齊聚在工作宮位，會比別人多幾天的假期，可悠閒地逛逛街，或是到想去的景點遊覽。已經開始正常工作的天秤座，會承接一份輕鬆又光鮮亮麗的案件，需要與名人接觸，受到同事羨慕。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，受到天王星影響，某個朋友、同事太過情緒化，常常被對方打擾，會封鎖對方的聯絡管道，保留自己的私人時間。某些天秤座莫名其妙被封鎖，或被踢出群組，無法參與重要事務的討論。

感情運方面，太陽、土星齊聚在戀愛、子女宮位，並受到滿月能量影響，喜歡的人被橫刀奪愛，戀情戞然而止。某些天秤座會為了小孩或是寵物、偶像相關的問題，跟陌生人起衝突。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運佳，在交通宮位的水星與冥王星相位良好，選擇人潮較少的時間旅遊，感覺比較悠閒。某些天蠍座會開著愛車，到郊區隨意逛逛，會發現一些令你驚艷的私房景點。

工作運方面，滿月發生在志業宮位，會結束一個職務，或是決定離職，甚至被裁員。但由於木星在工作宮位行進，某些天蠍座可順利轉換跑道，到較為大型的公司、公務機關、國營企業工作，變動不一定是壞事，請正面迎向挑戰。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星受到太陽影響，會想探索情感對象忽冷忽熱的原因，真相大白後，自己反而無法接受。某些天蠍座則是過度寵溺喜歡的人，把對方養成自己都難以掌控的公主（子）病。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，受到金星影響，過度揮霍在娛樂、戀愛對象、追星、名牌商品上，負債累累，需要分期把債務清償掉。某些天蠍座則是健康狀況不佳，花許多醫療費用調養身體。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，水星與冥王星齊聚金錢宮位，相位良好，許多資金、報酬陸續進帳，手頭感覺寬裕許多。某些射手座薪資獲得微調，雖然成長幅度不算太多，但不無小補。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到滿月影響，職場有大幅度的人事變化，與海外有關的業務會被限縮，可能因此被裁員或整併。某些射手座的專業能力不足，必須加緊進修工作所需的技能與知識，否則會被淘汰。

感情運方面，在感情宮位的火星受到金星影響，與喜歡的人經常為了家庭的問題而吵架，夾在家人與伴侶之間兩面難為。某些射手座則是對另一半經常往外跑而感到不悅。

學業運方面，滿月發生在學業宮位，受到天王星影響，某個科目因為上學期缺課太多，點名沒到，或是報告無法交出而被當掉。已經出社會工作的射手座，學習新的技術不太能適應，半途而廢。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，木星持續在家宅宮位行進，與家人一起出遠門遊覽，會格外珍惜一家人團聚在一起的時光。某些摩羯座會搬家到環境較為舒適的區域居住，或是買了新房，正在裝潢。

旅遊運方面，金星與海王星齊聚旅遊宮位，外出旅遊會選擇較為奢華的行程，或直接在五星級的渡假飯店裡放鬆，享受高規格的服務。某些摩羯座會因為工作需求，到外地出差，差旅待遇非常優厚。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，受到天王星影響，有一筆為數不小的帳單、保險費用或是規費需要繳交，荷包一下失血許多。某些摩羯座則是會需要分期付款購買昂貴的物品，增加每個月的經濟負擔。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的天王星受到滿月影響，與喜歡的對象會因為財務糾紛，或是價值觀有落差，雙方冷戰中。感情穩定的摩羯座，目前會十分擔憂戀人、小孩或是寵物的身體健康，醫療費用的開銷也較多。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，金星與海王星齊聚金錢宮位，手上有餘裕的錢，會花在旁人看來不切實際的事物上，但是心靈會因此獲得滿足。某些水瓶座的薪資有些微的調整，儘管幅度不大，但也不無小補。

旅遊運方面，木星持續在旅遊宮位行進，會有許多機會到外地出差、或是經常在各個城市跑外務，除了差旅待遇優渥之外，還能順便遊覽當地風光。某些水瓶座則是有許多志同道合的朋友，三不五時揪你一起旅遊，外出旅行的機會很多。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，受到天王星影響，與情感對象的關係突然因家庭問題而生變，必須在短時間內與對方切割，甚至分手，才不至被波及。某些水瓶座則是再也不想忍受另一半的壞習慣，雙方不斷吵架，甚至分手。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到太陽影響，家庭成員會有些問題，紙再也包不住火，必須被攤在檯面上討論。有些事件會令你感到震驚或是難堪，甚至影響未來的生活計畫。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星與海王星齊聚命宮，與曖昧對象互動甜蜜，關係升溫，然而自己卻遲遲不敢說破自己的心意，深怕表白之後，兩個人連朋友都做不成，只想待在對方身邊享受這份美好。

金錢運方面，木星持續在金錢宮位行進，會同時多出有許多新的收入來源，包括經營副業或是兼職，存下不少錢。某些雙魚座則是因為轉換工作領域，薪資、報酬水漲船高，生活變得很優渥。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，受到天王星影響，職場有些人事異動，職務上有大幅度的調整，但你可能無法接受這樣的變化，決定跳槽到待遇更好的領域去。某些雙魚座無預警被裁員，但資遣費足夠過一陣子富裕的日子。

學習運方面，在學習宮位的天王星受到滿月影響，原本準備好的作業、報告或是論文，被老師或教授退件，理由也十分不合理，讓你無法接受。某些雙魚座上學期翹課被當掉，學分需要重修。

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