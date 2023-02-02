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人見人愛！最好相處的5生肖 屬豬不會計較、兔天生有慈悲心

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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在傳統的十二生肖中，對應著十二地支，分別為子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龍、巳蛇、午馬、未羊、申猴、酉雞、戌狗、亥豬，每個生肖都有與生俱來的獨特性格，讓我們來看看，在十二生肖中，最好相處的是哪幾個生肖。

第五名，生肖馬

屬馬人總是能夠表現得精力旺盛，容易成為眾人的焦點，並把歡樂的氣氛帶給大家，馬寶寶也很樂於分享，願意把美好的事物呈現給朋友，喜愛團結一致的氛圍，所以相處起來，能夠有肝膽相照的感受，但是要記住一點，馬寶寶善惡分明，討厭背叛，如果能夠誠心與之交往，必能得到同等的回報，反之，則可能會被馬腳踢得遍體麟傷。

第四名，生肖豬

豬寶寶感覺好像懶惰怕事，不夠勤奮，實則不然，豬寶寶只是樂觀開朗，容易信任他人，因此多了些依賴感，想要賴在你身邊，聆聽你的大道理，並把你當偶像一般的崇拜，既使你犯了錯，也會寬宏大量的給你一個擁抱，不再去執著計較，這樣的豬寶寶，當然是非常好相處的朋友，只是不要欺負豬寶寶，因為生氣起來，可能會變得像山豬一樣的兇猛。

第三名，生肖狗

在十二生肖中，屬狗人算是最重情重義的生肖了，狗寶寶擁有堅定的意志力，認定的朋友，會一直不離不棄，長久的守在你身邊，是非常忠實可靠的人，同時狗寶寶也非常能吃苦，如果遇到難關，他會願意與你一起共苦，一同走過困境，唯一的問題是狗寶寶很鐵齒，有時候很固執，很難溝通，所以不要強迫他去相信，或是去做他不願意的事情。

第二名，生肖兔

屬兔人天生富有同情的慈悲心，容易悲天憫人，設身處地的替人著想，同時又具有善良溫柔的一面，但也常有害羞、含蓄的表現，當你犯錯時，兔子會包容你，並溫和的糾正你，當你傷心時，兔子會比你還要難過，兔寶寶總是那麼貼心的陪在你身旁，如果能夠和屬兔人當好朋友，那麼你會感到非常的溫暖，好像總有一座山，在背後支撐著你。

第一名，生肖羊

羊寶寶是最純真善良的人了，純真到有些羞澀，也不太願意惹是非，遇到不合理的事物，寧願敬而遠之，不再爭論，趕快逃離是非之地，善良的羊寶寶同事具有寬厚、順從的個性，所以與之相處起來，就少了許多摩擦，多了祥和之氣，如果你能收伏羊寶寶，成為牧羊人，那麼他一定會乖乖的聽話，唯你是從，只是奉勸羊寶寶，心中有話要說，不要總是埋藏在心底。

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