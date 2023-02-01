2月生命靈數運勢分析：5號人「限時型」桃花出現 6號人有晉升加薪機會

引用九數作為二月的開端：

看向那些具體發生的、聽向內在的聲音，若你正在迷途裡，

一定會找到，那些忽略，但重要的線索指引。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1

整體運勢：本週期看似無風無浪，多數時間都會讓一號人感到被支持、還偶爾被幸運之神眷顧，運勢雖不差，但生活仍有隱憂，譬如財務，或是人際關係，其實都還有尚待解決的問題，只不過這段時間，這些問題還未被擴大，或是還在可以忽略的範圍內，不想拘泥太多小事的你，一不小心就錯過了；

但財務上的破口，很可能是比較短期內就會發現的，進入二月中段，很快你就會發現前期的支出，其實是透支，也會發現他人對你的不滿，一下就爆發了，但這些其實都不是突然發生的，必然都經過前面的累積，所以如果你尚未進入二月，那麼還是得對自己的言談節制一點，花費也是，先思考過再來做，才能避免上下半月的運勢落差過大。

工作／學習狀況：在專業上有疏漏的細節，在本週期會一一現形、被挑出，這個看起來也並非短期的問題了，很可能是一直以來都用某特定習慣來處理問題所導致的，這段時間你會發現職場間似乎有很多不利你的耳語，對個人工作者來說，則是從外界的資訊，隱隱發現「好像有點不對，跟你原本想的不同」，無論是耳語八卦、或是宇宙氛圍給你的提醒，最好都還是得當真點，因為一號人在面對這些「現在不想聽」的東西，會下意識的抗拒、很快跳過，如果沒能抓緊、多對這些問題推敲一下，那很容易就會讓你在現實中發生不如預期的事件。有自信是好事，但若能注意不要讓自信淪為盲目樂觀，你的開心會更踏實。

愛情：在這段時間難免捲入一些流言的單身者，雖然看似是麻煩事，但你可能重建形象、開出桃花的地方，也在這裡，如果你積極的處理生活中的八卦，做出修正跟澄清，就能重塑他人對你的印象、認知，甚至有點不打不相識的氣氛，在你努力呈現出自己真貌的同時，反而能散發一種認真、吸引人的魅力，別輕忽生活各個面向，若你是認真打算開始尋找新的關係的話。

有伴侶者在關係中，或許你也會覺得一切如常，但這段時間你的另一半跟你，都有該談而未談的事情，這些事並非生活事項有哪裡卡住那麼具體，而是一種「說不上來、沒辦法再談得更深，但一切都看似很不錯呀」的感覺，這些煩躁感便會讓你們之間因小事而起爭執；

建議一號人得直視，那個少了點什麼的感覺，通常指的是更深刻的交流，把真的想談、或是仍有疑慮的地方，都一一面對吧！就能讓關係中隱形的壓力消除。

訊息指引：On a long long way,there's not any that could be so easy all along the way.

時間如線，有先後，有秩序，一切都有起因，

別忘了隨時整理，那經常糾在一起的瑣碎，經常藏著解答與幸運。

生命靈數2

整體運勢：在二月份的你，面對生活各種混亂，很可能將現實的考量置於度外，用一種「互相傷害」的心情跟外界硬碰硬，把原本積極一點就可以解決的問題，變得更加糾結，這不全是時運不佳的問題，的確，你會遇到一些想支配你的人生、對你指手畫腳的人，在情感的交流、人際溝通上，也真的較平常更容易遭受挑戰跟困難，但這不代表你就得用這種擺爛、比爛、或吊兒啷噹的態度，因為當你拿出這樣的反應，那就會讓原本的小混亂、小損失，擴大成更大的困境，看著這些困境還要補上「看吧我就知道會這樣」，但別忘了參與其中的你，也是推波助瀾的協力者。

本週期的好運，是在面臨這些外在挑戰時，有更好的做法、好好面對跟整理問題，明確自己的界線，這比大家比爛好太多了，至少你是有能力止息損失的。

工作／學習狀況：在專業的溝通上比較容易出問題，並未把自己的理念完整傳達，或因為預設立場，只專注在某個特定面向的討論，將會讓你在工作上一再的被挑剔，若你未能察覺自己這樣就是在跟對方比爛，那麼將整個月都陷入一種泥濘感，工作的日程無法推進不說，可能還覺得對方都是故意為難你，進而影響到現實收益、或是錯失得到更多資源、認可的機會；

所以當你認定老師、業主或上司，這些人就是在找麻煩之前，務必止步，自問一下，或許很麻煩也沒錯，但這是工作，你該做的不就是把工作做好嗎？

二月的你若能看清職場不是你的戰場，務實的去做該做的引導、說明，你會發現其實充滿很多機會，做出讓你有成就感，能讓你、驗收方都滿意的成果。

愛情：單身者有桃花出現，不過你就是自己踢斷桃花枝的那個人。

可能在職場、或是學習的場合，遇到比你更有經驗的人，或是願意給你協助的人，這些都是第一步的機會，但面對你各種不解風情，唱反調，無論你是不是針對他們，這些人大概也會從你跟他人應對間，感受到生人勿近的氣氛，所以你若要能看到這些桃花到底是誰，那就得依照上述的指引，好好的把自己的形象端好，事情做好，不要亂來，免得你還沒分辨出桃花，桃花就先逃之夭夭了。

有伴侶者在關係中，不易接受對方的好意，甚至本週期的你，還會對對方的示好覺得「怎麼那麼煩、我就是不要嘛」。

嘿，先問問自己到底是哪裡不好，才會這樣扭扭捏捏不坦然接受？對方有做錯什麼嗎？如果都沒有，那這些傲嬌，我想還是適度的收起來吧！就算伴侶做得不夠完美，但一定都能看得出來是出於善意，好好的先感謝對方，再說出你想說的，才不會澆對方一頭冷水，讓好意想促進關係的行為，反成了兩人不愉快的問題，無論你喜歡或不喜歡，認清楚對方可是你喜歡的人，話本來就該好好說，不要一語雙關的考驗兩人默契，也切忌迂迴或自以為幽默的表達。

訊息指引：If there's no destination ,will you come with me?

拿掉支微末節的預設，才看得到出發的理由，

前進從不只是為了抵達哪裡而已，如果一切已完成，我們在這裡便毫無意義。

生命靈數3

整體運勢：考驗重重的本週期，三號人將面臨許多挑戰、他人的刁難跟質疑，尤其是來自於上位者的，都會讓你開始懷疑起自己，不過這些看似找麻煩的事件，其實更像是一種逆緣貴人，若能正面迎擊、將解決問題列為優先，先不落入自己那些自問自答中，那麼月初的折磨，就能幫你換到不錯的風評，可說二月的磨難，都是在為下個階段的好運鋪陳；

雖然折磨不少，但成果也不錯，財務運勢看漲，所以，你還忙著懷疑自己嗎？沒時間讓你做這些事了，正視你可能真的缺乏某些能力、少看到很多重點，然後，去補足它們，就能把存款數字補上去。

工作／學習狀況：在專業上會遇到細節的挑戰，被挑剔工作品質、也會經常有需要修改、一改再改的情況發生，很多新的問題、更細微的錯誤，都將在這個週期在各種要求下一一現形，發現自己專業能力的不足，三號人得臨陣磨槍，情況緊急，甚至需要邊學邊用，密集的壓迫，會相當辛苦沒錯，但如果你沒有用打馬虎眼的方式帶過，也願意紮實的去補正缺失，那這段時間所學的，也會意外的深刻，幫你度過眼前難關之外，也會讓後續職涯都受用；

另外，這段時間的問題雖然又煩又多，但是若用心也能修出超出預期的美好成品，得到認可、得到實質的金錢好處，雖辛苦，但一切付出都不會白費。

愛情：單身者遇見的，也將是挑戰型的桃花，對你有意思的人，很可能有點彆扭，說不出什麼好話，滿口嫌棄卻趕不跑，可能還會追著你，那這個就是了，對方可能在心理或生理年齡上偏小，所以不懂得好好說話，如果你剛好也有意思，或感到受傷，可得多主動提醒對方實際狀況，就會發現氣氛緩和，順利轉換成你比較看得懂的情況，這些人較可能在職場出現，在氣氛緩和後如果不排斥，也可列為長期觀察、可能的對象，若單身很久，就先從這裡開始吧！

有伴侶者，對方的責怪、挑剔也不少，但都是希望你更重視這段關係呀～

如果你覺得伴侶特別難搞，不妨想想這段時間是否分配太少時間給對方了？或是說了沒做的事太多太多，都可能是讓氣氛不好的起火點，二月雖然各種狀況都多，好像全世界都在找你麻煩，但好處是，如果你正視問題、努力找辦法做出調整，最終都能獲得改善，甚至比原本的更好。

就像出發之前的整理行李，總是累人又混亂，但後續都將由逆轉正，不要再偷懶啦，動起來吧！

訊息指引：Happiness doesn't mind where it is.

每段故事都無二獨一，那些限制，你又何必，

你怎麼忘了，在投身地球前的你說的，不如預期才有趣，你討厭沉悶的遊戲。

生命靈數4

整體運勢：四號人在本週期，容易困於自己的心境、自我限制，而看不到生活中的可為之處，的確存在著一些讓人失望的事件，譬如在人際的小圈圈被排擠、溝通不良、還有財務損失等等（而且金額還不小），不過這些幾乎都是你不知道怎麼得出的「反正講也沒用」的結論，一開始就放棄溝通所導致的，事實上多數的困境都只是四號人的想像，但跟現實狀況卻落差極大；

二月份，若願意走出自我限制、自己給自己各種合理逃避的藉口，會發現那些需要硬吞下去的損失、覺得再也回不了頭的人際關係、或人設崩壞，還有覺得說了也沒用的事，都有可轉寰的餘地。

如果感到運勢低迷，你勢必少了很多努力，正在逃避。

工作／學習狀況：對於團隊工作者，本週期感到跟合作伙伴格格不入，意見無法傳達，多幾次這樣的狀況之後，可能也就被阻於決策圈外，所有的資訊將會跳過你，對於在上位者，更是無法得知事情的全貌，個人工作、學習，則很可能因為害怕被拒絕，所以很多事情草率帶過、不討論；

這些「你覺得自己的意見不重要」或「別人反正不會聽」，其實很可能只是因為你在每個當下的表達，都有所保留，他人先接收了你這樣的反應，當然也就只能都跳過你了。

但這段時間的決策都屬重大，需要更多意見交流、他人協力，若不想帶來巨大損失，務必注意每個當下自己是否都把話講清楚了，如能意識到自己有決策封閉的問題，就可以帶來預期中的成果，是段損失跟得到都大的週期。

愛情：單身者得向原有的認識對象中，尋找可能性，無論是你有暗戀以久的對象，或是有一段發展中的曖昧尚未確定，這些「已經有的」其實都到了該收割的週期，因為時間已經拖得夠久了，再不收，後續也就爛了、回不了頭了，但四號人卻還在用各種不可能說服自己不行動的話，那麼就不能怪月老沒有保佑你囉！只要行動就會有意料之外的正面發展，你得為自己動起來，如果不想再繼續寂寞下去的話。

有伴侶者在關係中，似乎太把對方的好意當成理所當然了，這段時間，無論對方跟你吵架的內容、刁難你的內容是什麼，都只與你總困在自己世界裡，不與他人分享或商量你的煩惱有關，過去一段時間各種在溝通上的有所保留，對方並非不在意，只是包容而已，但累積至此，你在本週期會發現對方的疲勞、不想再努力，如果想繼續眼前的關係，最好做點改變，願意敞開、主動傾吐煩惱，都會是解決關係不穩定的挽救辦法。

訊息指引：The other day..I had a daydream. Today... I try to control dreams

不做夢了，不是該追上夢嗎？醒醒。

生命靈數5

整體運勢：各方的流言八卦，將使五號人在二月感到深深的無奈，雖然你很可能一點也不想理會，但在不澄清的前提之下，這些流言只會越來越過份，甚至會影響原本相信你的人，當然，也可能說到最後，你自己都懷疑自己了；

面對這些無謂的言論，五號人可不能假裝沒事就好，這些行動當然不是因為這些八卦、或這些人有多重要，更是為了讓五號人不要被困在這種悶的感覺太久，所以雖然要說這些會讓你很煩，不過為了自己，還是說一下吧！

生活也有愉快的面向，但是是被覆蓋在這些八卦之下的，你務必要為自己清一條路，才能看見他人還是願意支持、相信你，也能讓日常身心放鬆。

工作／學習狀況：在專業上容易被時間追著跑，也被行程追著跑，還有被他人似是而非的言論牽制，因為覺得煩、懶得解釋了，會讓這些本來就很過份的要求更過份，就看你忍耐到什麼程度，但最終是一定會爆發的，在爆發後，你同時也會發現，這些過份的要求，就是吃定你不會發怒而已；

嗯，很討厭，對吧？所以呀，你遲早是要發怒的，何不早點就怒了呢？

一開始就設下很明確的防線，第一時間就說不，別只在心裡碎碎念，該講的話要講明白，尤其這段時間胡言亂語的人特別多，不開口不會阻止對方，只會越演越烈，我知道你聽不下去，那就有話直說吧！

才不會悶出內傷，也能讓原本你該有的進度不被拖垮，預防永遠勝於治療。

愛情：單身者將有「限時型」桃花出現，會有突然對你示好、並且明顯靠近的對象，不過這類的人發動攻勢快速明確，但消退的速度也會如發生一樣快，五號人若有心想發展戀情，就別想太多，第一時間就先接球吧！

如果能夠當機立斷，那這段時間可以有個小小的戀愛可以談，不過這樣的戀情因為原本的基礎不夠，比較像是一時衝動，就算你接球了，很可能後面維持的時間也不會太長，若你不排斥談個小戀愛，這也是一個可行的選項。

有伴侶者，容易因為自己生活壓力、或心裡藏著太多事，所以冷落了伴侶，讓對方對你有些不滿，你的沉默跟厭世將變成吵架的材料，如果可以，就丟出你的煩惱跟對方分享吧！

其實在這段期間，伴侶是很想關心你的，你提出任何要求，就算有點麻煩，對方也很樂意傾聽、一起解決、或至少願意陪伴，對方情感上願意給的後援，遠超乎你原本的想像，當你願意跨出自己的世界，樂於交流，會讓你們的感情更加穩固。

訊息指引：Look carefully, loneliness is also beautiful. Look carefully, silence is beautiful too.

那背後的原因，前後順序與真理，一切都如此清晰，

參與其中吧！每一刻，你的故事，需要有你。

生命靈數6

整體運勢：好壞參半，需要不斷審視既有狀況，來微調行程的二月，六號人最好能預先為自己留出一些空白的時間，才不會在臨時需要更動時慌了手腳；

人際關係面臨洗牌局面，會明顯感覺到某些人就是合不來，感受上也會造成六號人不舒服，就算經過努力調整，最終還是會發現哪裡不對，這些對象若是較疏遠的人際，就可以不用強求了；

二月份需拿回人際主導權，不再聽命於人、也不再需要把他人的顧慮放在前面，得放棄以和為貴的表面和平，便會感覺到人生的進度井然有序。

反之若打算繼續原有的各種顧慮，則會覺得生活停滯，如果你還在搖擺，那麼務必要更當機立斷一些，才不會讓沉悶漫延整個二月。

工作／學習狀況：在專業上將能有晉升、加薪、或被委以重任的機會，對六號人來說，適合開創、宣傳自己、或是發起，這段時間若想談加薪，具體提出自己能貢獻、願意努力的方向來商談，通常都能順利得到想要的，特別適合談錢、利益分配等事項，如果六號人能順利跳脫自我限制的、不要預設一堆立場的話，那這段時間將是收獲頗豐，出乎你意料的順利週期；

但這也代表六號人在工作或學習中既有的模式，到了需要轉換的時期，如果堅持還是要留在原位，不找更多的挑戰、不想換點新的方式的話，那麼麻煩就會找上你，需要付出更多，才能勉強達到以前的成果，會讓你越來越懷疑人生、懷疑現職，就算不主動改變，最終也將被逼得正視問題，即知即行，對你來說會比較有效率。

愛情：單身者宜等待追求，這段時間雖然無桃花上門，在生活轉換期的你也無暇顧及，不過你展現出來的模樣，將是後續招來桃花與否的前置準備，所以可以趁這段時間，無論是在外貌上多做打理、或是心情上調整至「不過度配合，寧缺勿濫、只選擇適合的」寬鬆心態，來取代原本步步為營，小心看待的心情，都是相當有益他人看見你的價值，進而談一段讓你滿意的戀愛的。

這也代表，六號人過去若未能找到好伴侶，通常是因為沒有做好上述的調整，把握機會，看到問題，然後就為自己做出改變吧！

有伴侶者在關係中心生許多不滿，對六號人而言，是一段想多喘口氣，一不小心就可能往外發展的週期，如果你一點也不希望這段關係轉趨冷淡或結束，那麼可能得多注意自己這個念頭，然後去正視關係中，無論是你對對方的不滿，或是你感受到對方對你的不滿（但你不敢問的），當那個主動破題的人吧！

只要有提出對話，持續討論，展現誠意，那就有溝通的可能，關係發展到了轉折的時刻，至於要轉往更深、或是更淺？那就得看六號人自己做出決定了。

訊息指引：Forgiving each other is a special thing.

你得先寬待自己，寬待帶來自由，不再虐待跟困住，你就能幫自己決定。

生命靈數7

整體運勢：外在挑戰較多的二月，七號人得相信對自己的判斷，別讓他人的一面之詞來影響自己，本週期遇到的人，很容易就將情緒丟到你身上，還一副理所當然的樣子，所以若你平常就習慣溫暖待人，在這段時間把架子端高一點、冷淡一點，被動一點，都有助於你設下最基本的防線，先防堵掉最基本的麻煩。

健康也是這段時間需要關注的重點，若沒有適度拒絕他人的請求、或是任何情緒上大大小小的施壓，依日常累積狀態不同，可能會引發胸悶、或是失眠的症狀會加重，請七號人務必在這段時間多照顧自己的身心，才能安然度過這段氣流不穩的時期。

工作／學習狀況：在專業上將需要扛起重責，有所承擔，但這個扛責並非要你去做一些雜事，或是負擔他人的工作，而是站在一個決策者的角度，做分配工作、排定順序、做決定、發號施令的人，所以請別把重點搞錯了，這段時間若你能坐定你該坐的位置，守好界線，不要一時心軟接受他人的一萬個藉口，就事論事的討論，將會為你換來安穩的日常，還有工作上的成功；

反之，如果你覺得這段時間又累、工作超多都做不完，那麼勢必是那些太習以為常的做得太多所造成的，請務必檢視手邊的工作，哪些真的是屬於你的，哪些其實根本就跟你無關的，一一丟出，拒絕那些本不該你的吧！

愛情：單身者的爛桃花多，而且是一眼就能看得出來的那種，在性格上需要你多方關照、又不懂得感謝，無論你是不是真的很缺戀情，這都不是可以的選項，請不要誤入，既然沒有要談感情，太多的體貼同情當然就更不必了，心硬一點，你的生活就可以多輕鬆一點。

至於新戀情寧缺勿濫，就再等等吧。

有伴侶者，在關係中一樣會面臨很多的情緒問題，但這些問題都並非你可以、或你應該解決的，若貿然承擔、過度包容，只會讓對方越演越烈、越鬧越凶，七號人面臨伴侶情緒的動盪，奇怪的言論，比起忙著幫對方解決問題，都更該停看聽，看懂他的情緒、但不捲入，並說出實際狀況與對方主張的落差，才是止息風波之道，若你正身陷各種接不完的情緒變化球，不妨試著改變做法吧！你會有發現對方比起安撫、更需要認清事實，就能恢復日常穩定的相處。

訊息指引：Believe that...it's real

無論如何，你都得先相信自己，然後，才握住了各種堅定。

生命靈數8

整體運勢：在二月份的選擇變多，會讓八號人開始蠢蠢欲動，花很多時間在想「是不是該放棄既有的、換成新的選項」，雖說新的選項可能不差，但卻可能還未到最佳的投入時機，現在就轉換的風險過高，可是再隔久一點，或許你又沒有空、不需要了，機會偏多是事實，不過多數都只能看看，不建議八號人妄動，這段時間轉換新的做法、新的工作或配合對象，最終都很可能是無效的嘗試，得再回到原點，二月份將以守成、保本為宜，尤其是你的新機會跟投資有關的話，更是需要止步再止步，多有當下未看到的風險（而且極高），後來的你會感謝今日的自己。

工作／學習狀況：在日常事務上卡關，既有的選項似乎都已不適用，這段時間在工作上一樣會有新的選項、做法、合作對象跟你招手，面對新一套的選單，看起來也與前段敘述一樣，都是只能看看、中看不中用的類型，八號人在工作上若想打破止步不前的困境，能依靠的並非別人給你的建議，而是自己分析過後，所提出的具體做法，在這段時間必須發揮創造力、方能讓進度加快、困難排除。

若只是依著眼前既有的選項做決定，通常就需要一直花時間在無用的嘗試上，一旦時間被浪費了，這段時間原本能促成的重大成功，成果就會大打折扣，這是個考驗反應，需要當機立斷、承擔決策責任的二月，若八號人能勇敢的為自己主張、當拍板定案、一肩扛起的人，就會在工作表現上取得亮眼的成績。

愛情：單身者在這段時間較可能遇到新對象，有各種的「還不錯」，但總是少了那麼一點「就是他」的感覺，所以大多只能發展成短期關係、或只有開頭，但最終無法成為戀情的一段曖昧，的確就如你的直覺，其實都不是這些人，如果要，那麼勢必就只能當成一點生活的餘興節目來看待，對於認真派、想結婚派，都建議止步，太認真會傷身又傷心。

有伴侶者，關係將進入下一階段，無論要確認是否長久相處、或是將兩人之間長久未處理問題拿出來解決，都到了下決定的時候，在做決定之前，相處氣氛會有點冷淡、緊繃、僵持，得仔細且真誠的，把自己的疑慮、搖擺不定的地方，都跟對方一起討論，才可能突破這段沉悶；

無論關係處於那個階段，二月都會讓你看見，雙方還有很多沒溝通清楚、沒有共識的事，雖不到用熱吵來呈現，但問題是確切存在的，請多花時間在感情中，好好看懂自己、也看懂對方的心意吧！

訊息指引：No matter what happens, smiles are still important.

你不趕時間，在這裡，沒有非要、立刻、馬上、或燃眉之急，

休息也是前進的必備要素之一，我們哪兒也不去。

生命靈數9

整體運勢：二月份的家庭運勢偏弱，與家人(或可擴及同住者)之間的意見不合、磨擦或互看不順眼，將會讓九號人感到懷疑人生，也懷疑自己的價值，不過在外在運勢則是不錯的，收入看漲之外，社交跟娛樂機會也多；

不管是家裡不夠好待、或是單純的待不住，上述那些自我懷疑，問題很可能不在你身上，但你卻很可能在獨處時想太多，或受到大量他人的話語影響，越聽越覺得自己有問題，所以多安排一點不宅在家的活動，都可以讓九號人因為場景的轉換，有多一點把自己拉回現實的機會，整體說來二月的社交生活豐富，若能專注在現實生活中，少一點對各種問題的鑽牛角尖，多與外界接觸，抽掉多餘的腦內小劇場，整個月份的氣氛會很愉快，請多把握。

工作／學習狀況：在專業上收獲也是滿滿，有很多人際上愉快互動的機會，但就如一開始所說，這些愉快比較多是向外、非平日往來的同事或同學帶給你的，對內則是有很多不舒服的地方需要修正，所以對於多接觸不特定人的工作性質（業務、個人接案者等）會感到這個月業績特別好，順風順水；對於工作場域、接觸對象都較封閉的人來說，則會面臨平日配合的工作伙伴情緒反覆，把自己的不愉快、錯誤都推託到你身上的困境，如果看得出來，你當然可以點出對方的不合理之處，跟對方說，更是同時提醒自己「這不干我的事，我不用自我懷疑」，或是太無力處理內部狀況，考慮多安排跟別的協力成員討論、合作，也會是不錯的過關方式。

只要知道當下的狀況為何，有在處理，愉快跟好運，是可以自己創造得到的。

愛情：單身者會因為這段時間參與對外的活動多、與外界接觸的機會多，在玩樂之餘能夠遇到「可以一起玩」的朋友，興趣相投，至少一開始話題是不缺了，對於交友圈本來比較封閉的你來說，先有交友的機會，就很可能培養成後續能交往的對象，所以如果你的二月還沒有計畫，現在就開始多安排吧！

若選擇生活都不改變，只有既定行程的話，恐怕會讓九號人越想越覺得自己有問題，但愛情不會從天而降呀，比起懷疑自己，你得先為自己做點什麼。

有伴侶者在這段時間，則是比較可能因為對伴侶種種的不滿，也覺得不想溝通了，可能冷落原有的伴侶，向外發展，對本身是九號的人來說，或許這個可以讓你的不滿傳達出去，也算好事啦，所以如果覺得太忍無可忍，喘口氣，有多一點自己的時間，會讓你的心情比較平穩；

但對自己的伴侶是九數的人，那肯定是你有很多難以配合、講也都沒在聽的事，讓九數者積怨太深，最好要好好自省一下，做出具體的改變，若一直只是安撫，但不面對、不討論、也不處理問題，那這段時間的九數者，則很可能在桃花旺盛的狀態下，就直接更換選項，請多注意了。

訊息指引：When we grow up, the world seems . smaller yet with more details

看向那些具體發生的、聽向內在的聲音，若你正在迷途裡，

一定會找到，那些忽略，但重要的線索指引。

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