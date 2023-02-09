走運了！這3命格的2月偏財運最旺 「他」正財副財都表現出色

春節假期已經過去，你是否因為人情往來而使錢包扁了不少？急著賺錢的朋友們是否也期待著，能在新的月份裡正財穩定、副財進帳連連呢？接下來，科技紫微網將為大家列出2月中受到財神偏愛，副財大好的主星，來看看都有誰吧！

讀文小提醒：本文參考紫微命盤財帛宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的財帛宮主星及命盤唷。財帛宮為空宮者，請參考對宮福德宮主星。

財帛宮有天機

財帛宮有天機者，本月整體運勢雖然不算特別亮眼，但財運表現卻相當不錯。在工作方面將可正常發揮，賺進穩定的薪酬，甚至可能會有額外獎金。偏財方面更會給你驚喜喔！此月你將得貴人助力，獲取不少賺錢方面的小道資訊，低調吸金的機會很多，只要好好把握就會賺錢，特別在投資理財方面有機會一改頹勢，順利翻紅！

財帛宮有巨門

財帛宮有巨門，會在這個看似有些波折的月份中，在財富進帳方面喜得佳運。本月在工作與生活方面均會展現出果斷、獨立的一面，遇到麻煩多能順利克服。這種態度不僅能幫助你跨越挫折，還能幫你得財。特別是在短線投資方面，會有熟稔此行的朋友熱心與你討論溝通，使你得到不錯的成績。若能藉著這波好運，多閱讀研究一些理財書籍，加深理財素養，進帳會更可觀。

財帛宮有天同

本月進財運十分可喜，正財副財都表現出色。正財方面，專業技術的工作者，本月可能會因為強大的專業能力而得上司器重，獲得豐厚獎金的機會很大；副財方面，本月利於有投資習慣的你，最近你對金錢的敏銳度很高，眼光犀利，贏面很大。不過財運雖好，仍不宜太過衝動，看準時機後再謹慎出手，能避免不必要的損失。

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