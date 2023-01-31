快訊

謝忻日本泡湯驚見台灣旅客「兩誇張行徑」速逃離：不想畫上等號

日本長野縣雪崩遭活埋 美國籍死者證實為「前滑雪世界冠軍」

最後一天到台大醫院上班 柯文哲感性曝「每一天都很懷念」

想很多！「最愛神遊」星座TOP5：水瓶有驚奇、雙子沒耐心

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／ingimage
圖／ingimage

許多成功人士的不二法門，都是有足夠的專注力所產生的，因此注意力能夠影響一個人的成就與未來。不過凡事總有例外，某些人即使注意力不集中，但還是能創造許多無限可能，所以不能隨意的評斷一個人的所做所為，因為成功總是讓人驚訝的！

TOP 5：水瓶座

頭腦裡隨時都在思考，隨時都有新的想法，源源不絕的創意跟創新，這是個心智非常活躍的星座。總是在想著許多的「為什麼」、「該如何」還有許多的「如果…」，正因為這樣，所以才有獨特的創造力，不過這也造成了對當下事物的不專心，注意力常常飄來飄去，更有天外飛來一筆的無限驚奇！雖然注意力常不集中，不過做事卻一點也不馬虎，能夠扎扎實實完成每件事。

TOP 4：天秤座

人際關係相當不錯的天秤座，做起事來面面俱到，不過這是對於當下的人事物，才有這樣的現象。因為天秤座很著重在於跟人的關係，會考慮到他人的感受，所以在做事時，常把重心放在他人的情緒，雖然整體上的發展是善意的，但卻會讓人覺得做事不用心，沒有把當下的事物給處理好，再加上本身會有猶豫不決的心態，這樣的狀態更讓他人無法理解。其實是天秤座想得太多了，導致事情發展有點不盡理想。

TOP 3：射手座

十分熱情的個性，對很多事情很感興趣，而且也很喜歡刺激與新鮮感，更擅長做改變，這樣才能延續熱情，才不會感到無聊。不過大部份的事情，無法一直激起足夠的熱情，所以常常無法在同一件事情上專注太久，一旦新鮮感沒了，就會想要逃避。儘管射手座十分聰明，但卻把心思放在一件沒興趣的事情上。加上愛好自由，不喜歡被約束，因此常有心神不寧的情況，做事就像沒了靈魂似的，其實當下腦子想的，完全是不相干的事。

TOP 2：牡羊座

喜歡桃戰新的目標，而且不喜歡落於人後的個性，會以贏別人為目標，來找尋新的事物。因為他們的注意力短暫，通常在得到第一之後，會再找下一個事物來挑戰，他們會在冒險之後又再次冒險。但在此之前，注意力常有不集中當下的情況，因為凡事喜歡搶第一，所以看到別人有很好成績的時候，就已經注意力放到下個目標上了。雖然有可能贏得當下的挑戰，但是注意力常轉移的情況，還是會讓人詬病。

TOP 1：雙子座

很有雄心壯志，同時想法卻很多變，總幻想著自己能完成任何不可能的事，做任何別人不期待的事，而且也自以為比別人聰明，想著任何千奇百怪的招式，殊不知自己真正的敗點，在於心不定，無法專心一意的完成事情。沒耐心又有好奇心，無法將心思完全放在當下，總是做一望二，雖然可以同時做兩件事情，但通常是兩件事情都做不好。除非有逼不得已的情況，不然要把如期完成一件事，恐怕是難如登天，白日夢。

水瓶座 星座

延伸閱讀

二月到了！12星座運勢解析 金牛得力於好友、雙子開花結果

收納整理居然和星座有關？這些星座最愛亂買...你上榜沒？

12星座兔年「招財撇步全攻略」財運旺翻3星座曝光

接下來30天「4個星座桃花最旺」摩羯遇到心儀對象機會極大

相關新聞

二月到了！12星座運勢解析 金牛得力於好友、雙子開花結果

過完2023年的第一個月，接下來在二月裡頭，又會遇上各種不同的狀況。日本網站「ananweb」最近就分析十二星座，分別在二月會有什麼樣的運勢。

想很多！「最愛神遊」星座TOP5：水瓶有驚奇、雙子沒耐心

許多成功人士的不二法門，都是有足夠的專注力所產生的，因此注意力能夠影響一個人的成就與未來。不過凡事總有例外，某些人即使注意力不集中，但還是能創造許多無限可能，所以不能隨意的評斷一個人的所做所為，因為成功總是讓人驚訝的！

每日星座運勢／雙魚投資策略剛剛好 正財大於偏財

2023-01-31牡羊座短評：適應能力顯得尤為重要。【整體運★★★☆☆】因愛情滋潤而顯得神清氣爽，再與對方多做溝通，有助於感情進一步的昇華。理財缺乏策略，得到與支出只能維持平衡，而無任何額外收益。事

心理測驗／兔年開工運勢預測 選到這個「荷包豐盈滋潤」

春節連假結束，大家重回工作崗位。在這新的一年，每個人又會有著不同的遭遇。日本網站「ananweb」近來就分享一則心理測驗，可以測出自己在這一年會獲得什麼東西。

冥想是什麼？不只打坐與放空...冥想讓你更自由

「冥想是消除想法的行為」─這是許多人對冥想常見的誤解。事實上，冥想無法消除想法。冥想的定義其實非常簡單，就是一種精神訓練，讓我們能覺察正在發生的一切。冥想在巴利語（Pali）中的意思是「耕作」，如果從這個角度來解釋，冥想相當於是耕耘心靈的精神訓練。對我來說，冥想是打造自我心靈花園的訓練。現在，請大家和我一起成為心靈花園的園丁吧！

兔年開工首周運勢曝光！「1星座」辛苦整年 出門要特別警覺

春節連續假期正式結束，今（30）日是兔年的第一個開工日。對此，塔羅牌老師艾菲爾分享12星座的首周運勢，特別點名「水瓶座」受到流年不利的影響，稍有不慎就容易出意外，必須時刻保持警覺和謹慎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。