想很多！「最愛神遊」星座TOP5：水瓶有驚奇、雙子沒耐心

許多成功人士的不二法門，都是有足夠的專注力所產生的，因此注意力能夠影響一個人的成就與未來。不過凡事總有例外，某些人即使注意力不集中，但還是能創造許多無限可能，所以不能隨意的評斷一個人的所做所為，因為成功總是讓人驚訝的！

TOP 5：水瓶座

頭腦裡隨時都在思考，隨時都有新的想法，源源不絕的創意跟創新，這是個心智非常活躍的星座。總是在想著許多的「為什麼」、「該如何」還有許多的「如果…」，正因為這樣，所以才有獨特的創造力，不過這也造成了對當下事物的不專心，注意力常常飄來飄去，更有天外飛來一筆的無限驚奇！雖然注意力常不集中，不過做事卻一點也不馬虎，能夠扎扎實實完成每件事。

TOP 4：天秤座

人際關係相當不錯的天秤座，做起事來面面俱到，不過這是對於當下的人事物，才有這樣的現象。因為天秤座很著重在於跟人的關係，會考慮到他人的感受，所以在做事時，常把重心放在他人的情緒，雖然整體上的發展是善意的，但卻會讓人覺得做事不用心，沒有把當下的事物給處理好，再加上本身會有猶豫不決的心態，這樣的狀態更讓他人無法理解。其實是天秤座想得太多了，導致事情發展有點不盡理想。

TOP 3：射手座

十分熱情的個性，對很多事情很感興趣，而且也很喜歡刺激與新鮮感，更擅長做改變，這樣才能延續熱情，才不會感到無聊。不過大部份的事情，無法一直激起足夠的熱情，所以常常無法在同一件事情上專注太久，一旦新鮮感沒了，就會想要逃避。儘管射手座十分聰明，但卻把心思放在一件沒興趣的事情上。加上愛好自由，不喜歡被約束，因此常有心神不寧的情況，做事就像沒了靈魂似的，其實當下腦子想的，完全是不相干的事。

TOP 2：牡羊座

喜歡桃戰新的目標，而且不喜歡落於人後的個性，會以贏別人為目標，來找尋新的事物。因為他們的注意力短暫，通常在得到第一之後，會再找下一個事物來挑戰，他們會在冒險之後又再次冒險。但在此之前，注意力常有不集中當下的情況，因為凡事喜歡搶第一，所以看到別人有很好成績的時候，就已經注意力放到下個目標上了。雖然有可能贏得當下的挑戰，但是注意力常轉移的情況，還是會讓人詬病。

TOP 1：雙子座

很有雄心壯志，同時想法卻很多變，總幻想著自己能完成任何不可能的事，做任何別人不期待的事，而且也自以為比別人聰明，想著任何千奇百怪的招式，殊不知自己真正的敗點，在於心不定，無法專心一意的完成事情。沒耐心又有好奇心，無法將心思完全放在當下，總是做一望二，雖然可以同時做兩件事情，但通常是兩件事情都做不好。除非有逼不得已的情況，不然要把如期完成一件事，恐怕是難如登天，白日夢。

商品推薦