二月到了！12星座運勢解析 金牛得力於好友、雙子開花結果

「冥想是消除想法的行為」─這是許多人對冥想常見的誤解。事實上，冥想無法消除想法。冥想的定義其實非常簡單，就是一種精神訓練，讓我們能覺察正在發生的一切。冥想在巴利語（Pali）中的意思是「耕作」，如果從這個角度來解釋，冥想相當於是耕耘心靈的精神訓練。對我來說，冥想是打造自我心靈花園的訓練。現在，請大家和我一起成為心靈花園的園丁吧！

2023-01-30 10:24