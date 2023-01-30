心理測驗／兔年開工運勢預測 選到這個「荷包豐盈滋潤」

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聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，瞭解未來這一年會獲得什麼東西。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，瞭解未來這一年會獲得什麼東西。圖片來源／ingimage

春節連假結束，大家重回工作崗位。在這新的一年，每個人又會有著不同的遭遇。日本網站「ananweb」近來就分享一則心理測驗，可以測出自己在這一年會獲得什麼東西。

圖中的東西是什麼呢？圖擷自ananweb
圖中的東西是什麼呢？圖擷自ananweb

請問：圖中的這項物品，你會聯想到什麼？

A 盒裝冰淇淋

B 天文館

C 雪晶球

D 漢堡

選擇A盒裝冰淇淋的你，未來這一年將會得到「安定的生活」。你有著慎重的性格，不擅長主動出擊，因此總是比別人晚一步出發，要達成目標也會費上更多精力。然而，能夠專注在一件事情上，穩紮穩打也是你的特點。儘管慢了一些，但總會安定地朝著目標邁進。

選擇B天文館的你，未來這一年將會得到「夢想的生活」。你有著能夠隨機應變、快速思考的聰明腦袋，做什麼事情都能立刻上手。這一年你有可能實現夢想，讓自己內心更加充實。關鍵在你容易因為厭煩而放棄，因此必須擬定中長程計畫，提醒自己奮鬥不懈。

選擇C雪晶球的你，未來這一年將會得到「理想的工作」。你有著凡是比起猶豫，不如先展開行動的積極性格，且即使碰到阻礙，也不會輕言放棄。缺點則是活動力旺盛之餘，也容易太急著追求成果。如果能保持耐心，不斷在錯誤中修正，或許能透過自我的成長，順利找到理想中的職業。

選擇D漢堡的你，未來這一年將會得到「因儲蓄而滋潤的生活」。你是個會事先擬訂計畫，再展開行動的人，為此會避開潛在的風險，生活和工作上都過得算是安穩，不太容易遭遇到危機。因此在一年後，你也會儲蓄累積出相當的財富，能過上算是小滋潤的生活。

心理測驗 夢想 財運

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