兔年開工首周運勢曝光！「1星座」辛苦整年 出門要特別警覺

春節連續假期正式結束，今（30）日是兔年的第一個開工日。對此，塔羅牌老師艾菲爾分享12星座的首周運勢，特別點名「水瓶座」受到流年不利的影響，稍有不慎就容易出意外，必須時刻保持警覺和謹慎。

白羊座

開工之後，你可以全心全意地在工作與業績上努力，你所付出的每一汗水，未來都將成為灌溉勝利果實的甘露。在自信與意志力都處在滿血狀態，你對自己在今年的表現是充滿期待，這種自己賦予自己夢想與任務的使命感，將持續鼓勵你朝著目標前進。

金牛座

開工之後，你應該把全部的心力放在兩件事情上面，一個是努力賺錢，另一個是努力學習。努力賺錢和努力學習，都是在提升自己對於當前變化快速的社會與經濟變局中的適應能力。藉由壓力與考驗去激發自己內在的潛能，並不斷地跟隨著新環境，進步與成長是金牛座成為家庭、公司與社會中流砥柱的秘訣。

雙子座

開工之後，你對於自己的未來，對於人生規劃和接下來的職場發展，會有一連串的思考。現在的你，非常期待一個重要的轉型與轉變，在迎向更好未來的自己出現之前，你會不斷摸索與試探自己的各種可能性。現在的你，非常渴望能遇到一個對你的事業更上一層樓，或是可以給你一盞明燈的人生導師。因為你已經做好全力衝刺的準備，只等待成功的條件俱足，相信你未來可以發光發熱。

巨蟹座

開工之後，對於工作和事業發展的事情，你要全心全意投入，因為今年你的事業成就與事業規模將會達到另外一個更宏大的境界。這樣的好時機，除了得利於大環境的景氣復甦之外，更重要的是因為你自身的努力與堅持。關於你的夢想與目標，停止胡思亂想，只要努力付出、努力實踐，自然可以累積豐富的經驗，並獲得有利於成長進步的知識。

獅子座

新年剛開始，你對於自己的婚姻、感情也有了新的想法，如今的你，看待婚姻關係與伴侶關係，會有全新的觀點，如果真心相愛的伴侶，那麼你們會拼了命、突破一切阻礙，也有長相廝守在一起；相反的，如果是吵吵鬧鬧，有外人介入的婚姻感情，勉強為了父母、為了孩子而成為假面夫妻，這樣的生活還不如分手、分開、分離，來得瀟灑、自在。人生不要被外人的眼光所捆綁，自己能夠不斷地成長、成熟面對各種考驗，才是有意義的人生。

處女座

開工之後，當別人全心全意地投入職場的時候，你反而要努力去經營你的愛情，因為最近是你感情發展、婚姻發展的關鍵時刻，想要告白的、想要復合的夫妻或情侶，未來一個月其實都還有機會，只是複合之後，你們彼此是否能夠更成熟、更包容、更和平的溝通相處，這才是最重要的事情。另外，這一周你可能會進出醫院、診所或藥局，總之要注意自己的健康。

天秤座

今年是一個大桃花年，屆齡適婚年齡的朋友，請把握上半年絕佳的戀愛幸福時光，如果彼此都覺得對方是自己想要尋找的另外一半，你們應該打鐵趁熱，盡快完婚，這種幸福的喜事可以扭轉命運。想要求孕的已婚天秤座，懷孕、備孕的準備也會非常順利。另外需要提醒自己，為了健康與體重，甜的東西少吃一點。

天蠍座

春天是一個戀愛運、桃花運非常旺盛的時刻，如果你是未婚的男女，這個春天應該多去認識異性朋友，因為最近你的戀愛運就是出奇的好。可能會遇到一個有文藝特質的對象，如果你自身也非常喜歡藝術、音樂、繪畫，那麼你們將會因為共同的愛好而成為無話不談的朋友。本周開工之後，你一定會去的場所是銀行。

射手座

開工之後，你會有旺盛的企圖心，全力找各種可以合作的機會，你會積極地出差拜訪客戶，或是翻開通訊錄，跟未來的合作對象努力建立好合作的默契。這種積極溝通、交換對未來景氣觀察和對經濟趨勢的資訊分享，對你來說是非常重要的事情。開工之後，有可能會去家具店，採買居家或辦公室需要的新設備，這種準備擴大經營的雄心壯志是非常讓人熱血與興奮的。開工之後，你一定會去的場所，有可能是手機通訊商店，或是客戶的辦公室。

魔羯座

沒有什麼比開工之後可以努力賺錢、努力工作、為工作衝刺業績，這件事情來得讓魔羯座滿血興奮的。你覺得全天下的事物，只有透過自己努力而產生出來的回報，不會欺騙自己。這種活在當下、努力認真、全心奉獻的狀態，就是自己感覺最舒服自信的樣貌。開工之後，你將迎來久違的各種出差和小旅行，看著自己成功完成了每一個訂單，就是你新春送給自己的禮物。開工之後，你一定會去的場所，有可能是手機通訊商店和百貨公司。

水瓶座

今年從開工的第一天到最後一天，你都要時刻保持各種警覺和謹慎。因為你今年受到流年不利的影響，稍有不慎就容易出意外，尤其是當你心存僥倖的時候，各種危機與麻煩將接踵而至。今年準備懷孕生產的準媽媽們，一定要注意產前的各種準備，確保萬無一失。還好開工之後，財神爺是眷顧你的，你將出現一筆很大的訂單，這筆訂單可以說是意外之財，當荷包滿滿的時候，你可能會買一些實用家具或家電，讓生活更便捷幸福。開工之後，你一定會去的場所，有可能是電子電器行。

雙魚座

開工之後，你有非常好的運氣，一種覺得自己幸福、生活滿足、戀愛甜蜜的氣氛圍繞在你身邊。在這種好運相伴的時候，你的金錢運、偏財運、戀愛運都是非常可以期待的。你最近最想做的事情就是吃美食、買新衣服、買新的化妝品、買新的香水。別人或許已經進入開工的工作狀態，但你還持續保持著過年的放假模式。建議你，戀愛中的情侶們常常約會，你會感覺最近真的戀愛能量大噴發，情人對你特別溫柔，也變得特別聽話。開工之後，你一定會去的場所，有可能是髮廊、美甲店、蛋糕店。

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