快訊

搭高鐵逼人換位遭拒！媽「情勒」放任3歲兒哭鬧被拖走

保健品都對健康有益？醫曝研究警告：「1營養素」會加增中風、死亡風險

美國現役第二老艦艇 為何被北韓扣押55年淪為政治宣傳景點

唐綺陽星座運勢週報：處女情場職場誘惑多 獅子財運有收穫

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報1/30-2/5】

星象影響：金星進雙魚，火星在雙子

諸星皆順行，金星進雙魚，適合睡覺、放空休息，沉浸在藝術跟美的世界，美容覺效果佳。火星在雙子，加速處理交通、車子、旅行等相關事務，重視人際間情感的凝聚，重新調整拿捏適當的距離。

12星座個別運勢：

雙子：工作可向強者學習，談感情要隨和點

巨蟹：工作或感情的付出，都要找懂你的人

處女：情場職場誘惑皆多，要謹慎判斷

雙魚：堅定個人工作信念，戀愛要保有自信

牡羊：工作勇敢點別害怕，感情也別糾結猶豫

天蠍：事業謹慎點是好事，戀愛決定權在自己手中

射手：工作越務實越順利，與另一半感情漸入佳境

水瓶：事業應為長遠佈局，感情能頭腦清醒地判斷

金牛：職場上有領袖魅力，感情可主動出擊

獅子：工作財運皆有收穫，戀情展現慵懶的魅力

天秤：員工方面事務順利，桃花可能以職場為主

魔羯：職場暖心很加分，戀愛別當中央空調，再勇敢一點

星座運勢 每週星座運勢 唐綺陽

延伸閱讀

收納整理居然和星座有關？這些星座最愛亂買...你上榜沒？

2023年上半年「12生肖感情運勢」公開！兔找到正緣、雞感情恐生變

心理測驗／新春開工大吉 一張圖測2023兔年工作運順不順

要收假不想上班？上班族的早晨冥想 打開幸福開關

相關新聞

心理測驗／兔年開工運勢預測 選到這個「荷包豐盈滋潤」

春節連假結束，大家重回工作崗位。在這新的一年，每個人又會有著不同的遭遇。日本網站「ananweb」近來就分享一則心理測驗，可以測出自己在這一年會獲得什麼東西。

兔年開工首周運勢曝光！「1星座」辛苦整年 出門要特別警覺

春節連續假期正式結束，今（30）日是兔年的第一個開工日。對此，塔羅牌老師艾菲爾分享12星座的首周運勢，特別點名「水瓶座」受到流年不利的影響，稍有不慎就容易出意外，必須時刻保持警覺和謹慎。

二月到了！12星座運勢解析 金牛得力於好友、雙子開花結果

過完2023年的第一個月，接下來在二月裡頭，又會遇上各種不同的狀況。日本網站「ananweb」最近就分析十二星座，分別在二月會有什麼樣的運勢。

每日星座運勢／金牛從事拜訪易成功 花錢時要評估

2023-02-01牡羊座短評：今天情緒低落，不論做什麼都不順心。【整體運★☆☆☆☆】今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。財運方面今天不宜投資，購物慾卻很強烈，很

一室之不治，何以天下國家為？ - 沉重的不是王冠，而是責任！

王權之所以崩潰，世人棄王室而去的真正原因，或許是溫莎家族的成員不再服膺奠定溫莎王朝的基石 - 責任與犧牲，沒有容許個人激情或慾望的空間。

想很多！「最愛神遊」星座TOP5：水瓶有驚奇、雙子沒耐心

許多成功人士的不二法門，都是有足夠的專注力所產生的，因此注意力能夠影響一個人的成就與未來。不過凡事總有例外，某些人即使注意力不集中，但還是能創造許多無限可能，所以不能隨意的評斷一個人的所做所為，因為成功總是讓人驚訝的！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。