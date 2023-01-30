唐綺陽星座運勢週報：處女情場職場誘惑多 獅子財運有收穫
【唐綺陽星座運勢週報1/30-2/5】
星象影響：金星進雙魚，火星在雙子
諸星皆順行，金星進雙魚，適合睡覺、放空休息，沉浸在藝術跟美的世界，美容覺效果佳。火星在雙子，加速處理交通、車子、旅行等相關事務，重視人際間情感的凝聚，重新調整拿捏適當的距離。
12星座個別運勢：
雙子：工作可向強者學習，談感情要隨和點
巨蟹：工作或感情的付出，都要找懂你的人
處女：情場職場誘惑皆多，要謹慎判斷
雙魚：堅定個人工作信念，戀愛要保有自信
牡羊：工作勇敢點別害怕，感情也別糾結猶豫
天蠍：事業謹慎點是好事，戀愛決定權在自己手中
射手：工作越務實越順利，與另一半感情漸入佳境
水瓶：事業應為長遠佈局，感情能頭腦清醒地判斷
金牛：職場上有領袖魅力，感情可主動出擊
獅子：工作財運皆有收穫，戀情展現慵懶的魅力
天秤：員工方面事務順利，桃花可能以職場為主
魔羯：職場暖心很加分，戀愛別當中央空調，再勇敢一點
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