情侶暫時分開有用嗎？射手贊成、牡羊反對？12星座的反應曝光

情侶交往一段時間後，有的戀情會出些狀況，像是吵架太頻繁，或是太忙了、感情變淡了……這時，為了解決問題，有些人就會提出「我們暫時分開吧！」雖說這不算真正分手，但是形式上已分開，因此並不是每個人都能坦然接受。對12星座來說，遇到這種情況，會有什麼反應呢？科技紫微網就帶你一起來看看。

牡羊座

個性衝動的牡羊座，面對情人提出的「暫時分開」，一開始會因為仍然在氣頭上，很容易脫口答應，還有可能認為「短暫分開也沒什麼大不了的」。但是離開對方不到半天，情緒稍微穩定，理性回歸的時候，便後悔自己為什麼那麼衝動了。

金牛座

個性內斂又溫和的金牛，面對感情的分與合，可不是那麼容易被左右的，分不分開豈能由對方說了算。尤其是「暫時分開」這樣的要求，對認真又長情的金牛來說，這算是什麼安排！所以，當對方提出這樣的要求時，金牛絕對無法接受，非得逼對方說出真正的想法不可！

雙子座

追求新鮮事物的雙子座，就算自己一個人也能把日子過得很精彩。熱戀的時候，各種寵溺都來，冷的時候，讓情人找不到也是常態。他們並不花心，只是比較專注於眼前有興趣的事情，因此，當情人提出「暫時分開」時，他們多半能夠理性看待，覺得暫時給彼此空間也沒什麼不妥。

巨蟹座

巨蟹座不容易投入一段戀情，一旦愛上便是要天長地久的。他們如此小心翼翼守護戀情，怎受得了情人要求「暫時分開」？對他們來說，分開就是分開了，沒有所謂的暫時分開或是永久分開，而且這句話也會重重打擊到巨蟹，覺得對方很不尊重這份戀情，讓他們非常難過。

獅子座

自尊心很強的獅子座，一旦被情人要求分開，首先會覺得相當沒面子，再來才是感到受傷。為了維持自己的顏面，他會假裝沒事，甚至會邊掐自己的手邊說「其實我早就覺得暫時分開對彼此很好」的話。這時他的內心是淌著血的，卻非要表現出一副無所謂的樣子不可。

處女座

理性的處女座，聽到對方提出「暫時分開」時，會顯得很淡定。畢竟他們也明白，兩人會走到這一步，冰凍三尺非一日之寒。處女座本身早已對這段感情分析得十分徹底，所以即使內心不情願、難過，也會決定尊重對方的想法。理性的他們，一旦發現分開真的是對彼此最好的選擇，那他們可就會真的放手了，所以，想提議暫時分開的情人，請認真思考是否要這麼做，以免最後落入難以挽回的局面。

天秤座

一向追求和諧，個性隨和又優雅的天秤座，永遠保持著紳士淑女的形象。因此，面對情人提出的「暫時分開」，他們就算再怎麼錯愕難過，還是會理性溝通，如果溝通後對方仍然堅持，他們只好忍痛接受。別看他們外表沒有太多情緒表現，其實內心是會相當受傷的喔！

天蠍座

天蠍座對愛情相當執著，當然絕不輕易放棄辛苦經營的感情。一旦情人提出「暫時分開」，他們會不哭、不鬧、不說話，啟動保護機制，讓自己縮在安全的內心世界裡。接下來，他們會努力做各種挽回，認真討論問題所在。什麼是「暫時分開」？沒這回事。

射手座

別看射手座熱愛自由，就以為他們對愛情也很灑脫！不不不，一點也不是。射手座對感情不怎麼敏銳，他們會覺得與戀人或許不太順，但還不至於需要分開。因此，接到「暫時分開」要求時，他們會先感到一陣錯愕，緊接著會難過，並急於找對方釐清問題，積極挽救這段感情。

摩羯座

務實的摩羯座，談戀愛自然也注重實際，總是以兩人的未來為目標，努力拼搏。當情人提出「暫時分開」的要求時，摩羯內心會反覆思索兩人不適合繼續下去的原因所在，一旦想清楚後，他就能坦然接受，然後加倍投入工作中。

水瓶座

自戀的水瓶座，愛情觀卻是非常豁達。在愛情中，倘若對方想要中場休息，瓶子通常不會苦苦追問，直接答應分手，不會做無用的強留。難過是一定會有的，但他只會放在心裡，旁人多半查覺不到。

雙魚座

情感豐富的雙魚座，心思細密，想得深、想得多。當對方提出「暫時分開」的要求，魚兒便會開始深究問題。即使對方說出了明確的原因，他們還是會懷疑其真實性，而且會往壞處去想，例如：對方對自己是不是並未付出真心？是不是有第三者介入？自己是不是不夠好？因而為此難過不已。

戀人能夠走入婚姻，相守一輩子，那是最美的事情。可是，有些故事的結局卻不見得是喜劇收場。反過來說，暫時分開，還是有可能最後又走到一塊。只要彼此都有好好說清楚，理性處理，感性看待，還是能守得雲開見月明。

【延伸閱讀】

前世是他太愛你，今生你注定還情債？

【愛得好苦】這段感情該繼續嗎？

【科技紫微網 】