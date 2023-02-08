喚醒你的超能力！盤點12星座「最強天賦」雙子口才好、摩羯抗壓一流

每個人都不甘平凡，總想活出理想中的自己，然而理想與現實總是充滿差距。其實，每個人都有屬於自己的「超能力」，但很多人不明白真正的自己該努力的方向，因此只能蹉跎人生。你覺得你瞭解自己嗎？馬上跟科技紫微網一起來看看，原來你的身上還有這樣的天賦潛能等著開發哦！

提示：同時參考太陽星座與上升星座

牡羊座

超能力：開創力★★★★★

作為十二星座之始，牡羊座代表了嶄新與開創。他們有極強的行動力，總能搶佔先機，快人一步獲得珍貴的機會與資源。所以，一個牡羊座能夠取得多大的成績，取決於他們是否有動力去開創新局面。即使他要努力的方向沒有前人經驗可依循，對牡羊座來說依然有相當大的吸引力。

金牛座

超能力：持久力★★★★★

在土元素和固定星座的共同作用下，金牛座相當有耐心，而且堅韌無比。不像火象星座的能量是爆發式的，金牛擁有的是厚積薄發的長久力量。他們所立下的遠大目標，經過長年累月的深耕，總有達成的一天。搭配天生的求財嗅覺，金牛座終究能享受到富足優渥的生活。

雙子座

超能力：溝通力★★★★★

由水星守護的雙子座，在口才的表現上總是出色無比。經由不斷的觀察、體驗，搜集各類資訊和體驗，當這些內容成為腹中物之後，他們就能往外輸出，成為自己的才華。不管在任何行業，只要照著這個方式訓練溝通能力，很可能就是未來升職、跳槽的關鍵。

巨蟹座

超能力：包容力★★★★★

巨蟹座的守護星是月亮，意味著天然的母性光輝。他們總是能忍常人不能忍，容常人不能容，心中有愛與理解，因而能充分尊重他人的立場和想法。身為巨蟹座的你，不妨嘗試朝心理諮商領域進修，把你那份撫慰心靈的能力，放到可以發揮的舞台上。

獅子座

超能力：領導力★★★★★

受火元素影響、又由太陽守護的獅子座，打從骨子裡透出權威感，並且擅長部署。單打獨鬥的方式會限制獅子座的個人發展，他必須由團體協助，方能創造大格局。身為獅子座的你，必定要先掌握自己的核心技能，並學習管理，避免變成只會指手畫腳卻缺乏謀略的獅子喔！

處女座

超能力：分析力★★★★★

以挑剔出名的處女座，有一種與生俱來的資訊處理與辨別能力，能迅速過濾和挑選出自己真正需要的東西。這種分析力只要稍加訓練，就能發展成非常具有價值的個人魅力，在投資理財、產品設計等領域，都能夠有驚人的表現。

天秤座

超能力：審美力★★★★★

不要覺得天秤座只是單純的「外貌協會」，身為風向星座、又得到金星的守護，天秤座可說是十二星座裡的藝術家代表，在美學上有非凡的敏銳度。他們在藝術、服飾、空間設計、醫美等行業多能適得其所，順利發揮。

天蠍座

超能力：洞察力★★★★★

天蠍座的守護星是冥王星，代表了黑暗和神秘。因此，天蠍座具有十二星座裡最強烈的感知力與洞察力，總是能一邊觀察一邊分析，發現他人查覺不到的細微末節，還能一眼抓住事情的本質。從事稽核、刑偵、法律、神秘學等領域，都相當適合。

射手座

超能力：探索力★★★★★

受木星守護，射手的行為與心智都充滿了探索慾望。他們對眼前的景物不滿足，想要站得更高，看得更遠，獲得更多資源。不過，與牡羊座的開創力不同，射手座有興趣的是心靈、精神層面的信仰，因此他們會在哲學、教育等領域找到安定的力量。

摩羯座

超能力：抗壓力★★★★★

守護星土星深刻的影響著摩羯座的行為方式。雖然做事嚴謹、執行力強都是他們的特質，但最讓人歎服的應屬摩羯的抗壓力。即使情況毫無樂觀之處，摩羯座仍能在最快的時間內適應環境。他們不怕從頭來過，甚至在逆境裡更容易成就一番事業，令人折服。

水瓶座

超能力：思辨力★★★★★

提出地動說的天文學家哥白尼、發明家愛迪生，都是水瓶座。他們敢於挑戰主流，最終用實力證明了自己立論的正確。水瓶座有舉一反三的思辨能力，永遠在思考如何做得更好，不怕挑戰傳統。這樣的水瓶座，常在天文、科技、行銷等領域找到一席之地。

雙魚座

超能力：想像力★★★★★

雙魚座是充滿變動性質的水象星座，由木星和海王星共同守護；這兩顆星賦予了雙魚非比尋常的想像力。他們憧憬自由浪漫的生活，現實中若沒有，就自己創造，改變世界的蘋果公司執行長賈伯斯就是如此。這樣豐富的想像力，無論是在文學還是藝術創作等領域，都令雙魚座很有優勢喔！

想不到吧！每個星座都有獨一無二的「超能力」。找到你的長處，好好發揮，別白白浪費了潛能唷！

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