快訊

真的要掰掰了！「饗食天堂」這家店宣布2/28熄燈 網友不捨：心中的第一名

AI機器人被揪出答錯了…Google股價崩跌7% 市值蒸發千億

猛獁象去哪了？2萬年前神秘消失的巨獸草原

表面浪子樣！但其實比誰都深情的「姓名筆劃」認定了就全心付出

科技紫微網／ 科技紫微網
表面浪子樣，但其實比誰都深情的姓名筆劃(圖片來源：Shutterstock)
表面浪子樣，但其實比誰都深情的姓名筆劃(圖片來源：Shutterstock)

有些人看似放蕩不羈，像個拈花惹草的浪子，其實骨子裡卻很專情。所以，看人不能只看表面！透過姓名筆劃的層層堆疊，細密交錯，科技紫微網今天要來分析的是，哪些姓名筆劃的人，表面是浪子，內心卻無比深情？

註：以下姓名學筆劃以正體字《康熙字典》為準。人格數的算法是：姓氏之數加上名字的第一個字劃數，總和即為人格數。總格數的算法是：姓氏加上名字的筆劃數，總和即為總格數。

姓名筆劃的總格或人格：7、13
熱情奔放，幽默浪漫
此人在人群中的存在感特別強，熱情奔放，幽默風趣，渾身散發著浪漫氣息。很容易與周圍人打成一片，有處處留情的傾向，易給人浪子的印象。其實，此人骨子裡是個深情種，遇到真愛時，能迅速整理情感，撇清曖昧不清的關係，一心一意只愛一個人。

姓名筆劃的總格或人格：6、24
感性多情，不懂拒絕
此人給人的感覺帶點憂鬱氣息，心思細膩，對待周圍的人很友善，魅力也在不知不覺間流露，又不拒桃花，是個多情種。其實，他並不知道自己處處留情，只是不懂拒絕。一旦愛上一個人，則會全心全意付出，愛得死心塌地，不惜委曲求全。

姓名筆劃的總格或人格：31、18
能說會道，桃花環繞
他就是人群中那個眉飛色舞、高談闊論，憑藉口才吸引一波又一波桃花的人。他能把周圍人哄得很開心，感覺就像個花心大少，實則他的骨子裡藏著無比深情，只要遇到了那個對的人，就會想要安定下來，眼裡心裡都是滿滿的深情。

姓名筆劃的總格或人格：15、40
尋尋覓覓，四處留情
他看起來就是個浪子，在還沒遇到真愛以前，總是跟周圍人十分熟絡、曖昧，在桃花叢中尋尋覓覓，感情來得快去得也快，讓人感覺很花心、不靠譜。其實，他只是心性未定，又愛玩，等他有過一些感情經歷後，遇到認定的那個人，骨子裡的深情才會逐漸顯現。

從上面的姓名筆劃看起來，表面花心、內心深情的人還真不少哩！所以，凡事不能以貌取人，還是要透過實際相處，再決定是否付出真心喔！

【延伸閱讀】

他如何看待你？是友情還是愛情

【超級精準】全面揭露你和他的戀情命運！

科技紫微網

科技紫微網 愛情

延伸閱讀

看《灌籃高手》電影哭爆卻遭小11歲女友嘲笑 他「不忍了」秒提分手

詭異無臉貓「頭轉360度」用後腦杓看人！被飼主狂擼爽呼嚕叫 無P片瘋傳

被影射父出賣同學 王世堅回應了：其父非潑糞者能侮辱的

「政治力肆無忌憚介入大學自治」 管中閔將出卡管案回憶錄

相關新聞

走運了！這3命格的2月偏財運最旺 「他」正財副財都表現出色

春節假期已經過去，你是否因為人情往來而使錢包扁了不少？急著賺錢的朋友們是否也期待著，能在新的月份裡正財穩定、副財進帳連連呢？接下來，科技紫微網將為大家列出2月中受到財神偏愛，副財大好的主星，來看看都有誰吧！

表面浪子樣！但其實比誰都深情的「姓名筆劃」認定了就全心付出

有些人看似放蕩不羈，像個拈花惹草的浪子，其實骨子裡卻很專情。所以，看人不能只看表面！透過姓名筆劃的層層堆疊，細密交錯，科技紫微網今天要來分析的是，哪些姓名筆劃的人，表面是浪子，內心卻無比深情？

每日星座運勢／巨蟹避說人長道人短 看看投資筆記

2023-02-09牡羊座短評：心情煩亂，可用工作來充實自己。【整體運★★☆☆☆】許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢

流年看趨勢：2023觀光爆發追夢年 「友情的小船說翻就翻」

2023年的天干地支為癸卯，而在紫微斗數中癸的四化為破軍化祿，巨門化權，太陰化科，貪狼化忌。綜觀2023的整體四化帶動的一整年大家的命盤走勢，我們可以看出來這是餐飲觀光業爆發的一年。

脫單運超強！2月桃花滿天飛的4大星座 射手不管在哪都是亮點

有沒有發現，這個春節小長假，又恢復了以往的年味。漫天綻放的煙花、洶湧的人群，好像一切都在慢慢復甦。你對戀愛的期盼是不是也跟著復甦了呢？

喚醒你的超能力！盤點12星座「最強天賦」雙子口才好、摩羯抗壓一流

每個人都不甘平凡，總想活出理想中的自己，然而理想與現實總是充滿差距。其實，每個人都有屬於自己的「超能力」，但很多人不明白真正的自己該努力的方向，因此只能蹉跎人生。你覺得你瞭解自己嗎？馬上跟科技紫微網一起來看看，原來你的身上還有這樣的天賦潛能等著開發哦！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦