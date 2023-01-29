殺破狼周運勢／雙子職場上極為風光 巨蟹情感逐漸穩定

殺破狼2023年1月30日～2月5日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，水星在志業宮位行進，工作效率提升，很多問題在短期內獲得解決。某些白羊座一開工就接洽到報酬不錯的案子，迅速簽約動工，很快就能拿到報酬。

旅遊運方面，在旅遊宮位的火星與在人際關係宮位的太陽有良好連結，會揪到志同道合的好朋友一起旅遊，到彼此都想去的景點朝聖打卡。某些白羊座則是會挑戰難度較高的旅行方式，雖然辛苦，但很有成就感。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的金星受到溝通宮位的火星影響，與暗戀的對象溝通不良，對方不知為何與你冷戰，感覺很煎熬。某些白羊座的秘密戀情被揭開，成為周遭許多人八卦的主角。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到天王星影響，決定事情太過任性，常逕自變更計畫，或是發生許多突發狀況，無法遵守與他人達成的協議，失去上司、重要貴人的信任，自己卻渾然不知問題出在哪。

金牛座：

整體運勢

遠行運佳，水星在遠行宮位順行，相位良好，到海外出遊，避開大批人潮，行程十分流暢，感到十分舒適。某些金牛座則會選擇在此時申請海外留學、工作外派的機會，各項事務辦理非常流暢。

人際關係方面，金星與海王星齊聚人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，需要出席許多盛大的場合，與重要的人士見面、吃飯，遇到麻煩的事件會有貴人給予你幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，進入志業宮位的太陽受到天王星影響，目前工作領域狀況不穩定，隨時可能會被裁員，或是組織營運不善，關門倒閉。某些金牛座正在轉換跑道的過渡期，嘗試各種可能性，卻都覺得不適合自己。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到金星影響，許多事務都在空轉，每天都有一定的開銷要支付，卻一直沒有穩定的收益入袋，存款越來越稀薄，感到十分焦慮。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，水星在財務宮位順行，相位良好，活用信用卡以及各種紅利，可獲得物超所值的商品，省下很多錢。有投資習慣的雙子座，會因為獲得穩定的資訊，功課做足，短期內將有不錯的獲利。

工作運方面，金星與海王星齊聚志業宮位，接獲一個光鮮亮麗，可實現自我夢想的案件，甚至會與嚮往的人士合作，在職場上極為風光，受到許多同事或同業的矚目。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在命宮行進，身體狀況依然不太理想，常覺得體力消耗很快，每天都感到十分疲累，容易感染急性疾病，並要注意血光之災，發生意外傷害的機率也較高，某些雙子座大病初癒，目前正緩慢調養中。

學業運方面，在學業宮位的太陽受到天王星影響，上學期的一些作業、功課、報告突然被退件，使得你這學期要重修某些學分。某些雙子座則是會發現某些為人師表不為人知的陰暗面，甚至濫用權力，會想揭發這些事件。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，水星在感情宮位持續行進，與交往對象在許多事務上都協調順利，兩人有說不完的話題。單身的巨蟹座會在交友網站遇到聊得來的人，情感關係會希望能穩定下來。

工作運方面，在志業宮位的木星相位良好，手上有充分的資源，可以選擇自己有興趣，或是成就感較高的工作。正在創業的巨蟹座，事業越來越有起色，會想擴展經營規模。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的金星受到精神宮位的火星影響，到海外出遊，容易因為時差或是認床而精神不濟、睡眠不足。沒有遠行計畫的巨蟹座，會看到某些旅遊景點很特別，心中嚮往，卻有許多顧慮，無法喬出時間去朝聖。

金錢運方面，在財務宮位的太陽受到天王星影響，與人合夥、團購時，注意財務糾紛，自掏腰包先墊出的款項會被人賴帳。某些巨蟹座則是常需要調頭寸，但會受到一些刁難。

獅子座：

整體運勢

遠行運佳，在遠行宮位的木星相位良好，因為能力被海外的人士認可，會有機會到國外進修、工作、留學。不想長期在外地生活的獅子座，也會想出國旅遊或是因為工作到異國出差一陣子，並結識許多外國朋友。

金錢運方面，金星與海王星齊聚財務宮位，購物消費會因為信用卡的應用得當，獲得很多的折扣或點數，買到物超所值的東西。有投資習慣的獅子座，短期內投資標的會回檔，可選在接近平盤的時期出脫，甚至可小賺一筆。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星受到在夥伴宮位的太陽影響，職場同事有些行徑非常誇張，非但不尊重他人工作領域，還對你頤指氣使，要求十分不合理，與這樣的人共事令你感到困擾。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到金星影響，對人過於大方、容忍，反而被當成工具人，付出的心血不被珍惜，感覺真心換絕情。某些獅子座會在同儕的壓力下吞忍一些委屈。心態必須夠穩定，才能夠抵擋一些雜音。

處女座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的木星相位良好，偏財運佳，記得對發票，中獎率頗高。有投資習慣的處女座，投資標的目前直線上飆，可選在適當的時機獲利了結，會賺到讓你十分滿意的報酬。

感情運方面，金星與海王星齊聚感情宮位，伴侶覺得無法常陪伴在你身邊，會對你特別好，可能會送些你喜歡的小禮物討好你。水星在戀愛、子女宮位順行，與曖昧對象或是與自己的小孩、寵物相處，不需要語言，很多事都能心領神會。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的金星影響，看不慣同事或合作夥伴做事情便宜行事，很多事情都會再三確認才放心，但也會使你累積過多的工作，經常需要加班才能完成工作。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到工作宮位的太陽影響，會需要到較偏遠的地區出差，但目前你會覺得自己分身乏術，不想浪費時間到外地一趟。某些處女座出遠門旅遊，還需要隨時待命，接收辦公室傳來的訊息。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，水星在家庭宮位順行，相位良好，生病家人的健康狀況獲得改善，使你寬心許多。某些天秤座因為租約到期，需要趕緊搬家，會很快找到理想的物件，有效率的搬家。

工作運方面，金星與海王星齊聚工作宮位，開工時就接到光鮮亮麗的任務或案件，有許多與海外人士接觸的機會。某些天秤座會暫時處於待業狀態，靠著失業給付過日子。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到天王星影響，與戀愛對象之間有些資金借貸帳目不清，被對方計較的感覺會很差。某些天秤座在親密關係上無法獲得滿足，會尋求一夜情來獲得心靈慰藉，但要當心惹上爛桃花。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到金星影響，會因為工作因素，需要到異地出差，但地方偏遠，令你覺得十分勞累。某些天秤座會趁這段時間出國旅行，一些親朋好友托你購買一些物品，感覺很麻煩，出國最好低調一點，不要聲張。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運佳，水星在旅遊宮位順行，到外地出遊，會覺得行程順利很多，感覺沒那麼擁擠，可愉悅地到想朝聖的景點打卡。某些天蠍座會漫無目地開車到郊區散散心，會意外發現一些風景漂亮的私房景點。

工作運方面，木星在工作宮位持續行進，在職場有許多機會表現工作能力，深獲上司、主管器重，可望升職。某些天蠍座則是與心所嚮往的人士合作，感覺十分榮幸。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情、婚姻宮位的天王星受到家宅宮位的太陽影響，與情感對象的家人相處有些不愉快，問題被攤在陽光下檢視。某些天蠍座則是與戀愛對象有財務糾紛，甚至因此撕破臉，不相往來。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到天王星影響，覺得某個家人的個性古怪，和大家相處不和諧，因而鬧得不愉快。某些天蠍座則是被鄰居的噪音或不良的生活習慣干擾，生活環境不安寧。

射手座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的木星相位良好，與喜歡的對象發展迅速，雙方很快就進入熱戀狀態。某些射手座則是有許多追求者，桃花旺盛。感情穩定的射手座，會在此時懷孕生子，或是會收編毛小孩，情感有寄託。

金錢運方面，水星在金錢宮位順行，與冥王星同宮，相位良好。被虧欠的資金本週將陸續入帳，荷包困窘的狀況解除。某些射手座會以十分靈活的方式調度資金，解決經濟上的危機。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到面試宮位的太陽影響，目前工作狀況不穩定，面試新工作時，會面臨技術或知識層面必須更新的困境。工作穩定的射手座，職場口舌是非多，謹言慎行為佳

家宅運方面，在家宅宮位的金星受到火星影響，在家中有些麻煩的問題需要修繕，或是有些問題必須要跟鄰居共同協調解決，但雙方各有堅持，因而演變成糾紛。

摩羯座：

整體運勢

旅遊運方面，金星與海王星齊聚旅遊宮位，會到一個似曾相識的陌生地區旅遊，感覺像是回到了故鄉，很多人、事、物都讓你有一種懷念的感覺。某些摩羯座則是選擇度假型的旅遊方式，在飯店享受許多服務設施。

家宅運方面，木星持續在家宅宮位行進，會想置產、購屋，可物色到適合的物件，並能殺到自己滿意的價格。沒有買屋預算的摩羯座，也會想搬到理想的環境居住，生活品質從此獲得改善。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到在金錢宮位的太陽影響，與戀愛、情感對象會因為金錢花費的問題起爭執。某些摩羯座則是會在戀愛對象、子女、寵物、娛樂方面開銷很多，但對方並不領情。

工作運方面，在工作宮位的火星受到金星影響，由於業務量或案件的增加，一開工就忙個不停，每天幾乎都要加班，才能消化掉工作量。正在找工作的摩羯座，會礙於工作難找，暫時屈就於低薪或是低技術層次的工作。

水瓶座：

整體運勢

學習運佳，木星在學習、旅遊宮位行進，目前正在學習新的知識或技能，未來在職場上可獲得升等。正在參加國考與各項認證的水瓶座，考試運佳，這段時間參加任何考試或認證都能通過門檻，進入公家單位服務或通過某種認證。

金錢運方面，金星與海王星齊聚金錢宮位，過年收了很多紅包，零用錢變多了，會用在平日捨不得購買的奢侈品或享受上。某些水瓶座可能會想捐一些善款幫助弱勢族群或動保機構。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到在金錢宮位的金星影響，為了喜歡的人，不惜負債也要贈給對方最貴重的禮物，容易用金錢來討好對方，把戀愛對象寵出公主病。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到命宮的太陽影響，居住環境太過吵雜，或是充滿了奇怪的鄰居，會很想搬家。某些已置產定居的水瓶座，常常因為工作、或是一些不確定的因素而無法回家生活。

雙魚座：

整體運勢

人際關係運勢佳，水星和冥王星齊聚人際關係宮位，加上金星在命宮行進，人緣極佳，會有許多人找你諮詢，你用一句話就能點破事件的關鍵，因此受到許多人的崇尚與敬重。

金錢運方面，木星持續在金錢宮位行進，目前會有很多副業，或是兼職發展有成，實際收益增加，開始能把錢存下來。某些雙魚座則是減少了許多開銷，有財富自由的感覺。

本週須注意的部分

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星受到太陽影響，外出旅遊時，會因為時差或是睡眠不足，造成旅途勞累，精神欠佳，整個行程也會變得很煩躁。某些雙魚座則是覺得入住的旅店氣場不佳，令自己不太舒服，會提早結束旅遊行程。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到金星影響，與家庭成員相處不和睦，甚至做出超出你理解的決定。這段時間依然要特別注意家中電器、爐火的使用，同時要當心門戶安全。

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