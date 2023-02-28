每日星座運勢／摩羯多重角度看問題 以免入死胡同

2023-02-28

牡羊座

短評：越分享，越快樂。

【整體運★☆☆☆☆】

今天很喜歡獨處，享受獨自承受自己的喜悅憂愁，但時間一長也會有空虛的感覺。在錢財上會有揮金如土的傾向，還是暫時把錢交給家人的好。事業一波三折，但關鍵時刻還是能有迴旋的餘地。

【愛情運★☆☆☆☆】

太容易被感動，小心不自覺陷入稀裡糊塗的愛裡無法自拔，受到情傷。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，有點懶散兼力不從心，而且感受力特強，稍有風吹草動都會令你緊張。

【財富運★★☆☆☆】

投資理財仍宜虛心求教，莫自作聰明不聽人言的拿鈔票開玩笑！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 淺海藍

開運方位：正南方向

金牛座

短評：冷靜讓你更加有智慧。

【整體運★★☆☆☆】

跟異性交往，略顯曖昧，讓你的另一半大吃飛醋，易為此發生爭執；易有衝動的行為，失去你平日的冷靜穩重，在沒有弄清事情原委前，切忌妄加揣測；投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力就顯得有些欠缺。

【愛情運★☆☆☆☆】

情緣坎坷，你愛的人不愛你，愛你的人你不愛，糾結不安，難遇良緣。

【事業運★★★☆☆】

工作上表現得很好強，喜歡暗自與人競爭。雖然這讓你進步不少，但也容易讓你和同事相處時會有隔閡。

【財富運★★★☆☆】

發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢特別的勞心費力，宜以專業技藝取財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 蘭花紫

開運方位：正東方向

雙子座

短評：好運不斷，做事特別得心應手。

【整體運★★★★★】

千萬不要拒絕朋友的邀請，不然會錯過桃花哦！工作熱情高漲，朋友、同事對你抱持較強的信任感，要好好維繫這種信任。有獲得一筆小財的機會，不要太貪心，不然有得不償失的危險。

【愛情運★★★★★】

詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

【事業運★★★★☆】

今日是個忙碌的工作天，想辦法讓自己忙一點才不會心虛；可是，做事情要用對方法，才會達到良好的功效！

【財富運★★★★☆】

易有豐厚的錢財入帳。手氣不錯，可以小賭一把，買樂透、彩券，抽獎等，中獎機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 燻鮭紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：擬定周詳計劃，勿心急。

【整體運★★★★☆】

今天在工作上你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度。已婚者有機會重拾愛火，抓住難得的機會讓對方明瞭你很重視這份戀情。財運較弱，理財無計劃原則，會出現經濟窘迫的局面。

【愛情運★★★★☆】

愛情運看好，適合主動放電、製造浪漫的情境；說點噁心的甜言蜜語，效果會更好喔！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，多能用樂觀、正面的態度面對今日的工作，只要能保持快樂的心情，今天真是美好的一天喔！

【財富運★★☆☆☆】

分散投資難以面面兼顧，應抓好大項目，小投資可讓親近的人幫忙關注，以免因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 玉米黃

開運方位：正東方向

獅子座

短評：欲速則不達！

【整體運★★★★☆】

運動神經較發達的人更能抓住異性的心，進一步發展的機率大大增強；放棄一板一眼的取財步調，熱衷於投資的人可率先突破獲利；工作上頗有超前意識，總習慣走在計劃的前面，因而頗得上司賞識。

【愛情運★★☆☆☆】

悲樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。

【事業運★★★★★】

今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫！對於生意人、業務、公關工作者來說，特別有利；至於內勤工作者，效果不明顯。

【財富運★★★★☆】

在投資上，與異性合作比較有勝算。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 薰衣草紫

開運方位：正東方向

處女座

短評：工作忙碌，無暇顧及感情。

【整體運★★★★☆】

工作幹勁十足，特別在意他人的眼光，卯足了勁表現自己，值得慶幸的是收效也佳，讓你贏得許多掌聲與喝采。感情運相對較弱，單身者與異性接觸較多，但僅止於工作關係。偏財運優，可抽獎、買彩券，中獎機率高。

【愛情運★★★☆☆】

感情超級豐富的一天，很想黏住對方；沒有對象可以黏的，難免會感到寂寞。

【事業運★★★★☆】

運勢順暢，企劃工作者可望有不錯的收穫，易經同事指點而激發出新的靈感。

【財富運★★★★☆】

多與開朗活潑的朋友互動，會為你帶來財運。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 深海藍

開運方位：東北方向

天秤座

短評：有許多事情需要處理，應合理安排好時間。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛中的人沒有時間與戀人約會，應向對方說明情況，若遲到或爽約會讓對方受到打擊。財務易出現問題，多留意與他人的金錢往來，稍不留神易損財。工作任務重，做好時間管理，多與人合作可順利完成。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者與異性接觸的機會不多；有伴侶者多尊重、忍讓對方，小心呵護，愛情才能長久。

【事業運★★★☆☆】

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，可要好好發揮一番喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財運較背的日子，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 雪花銀

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：身體比較勞累，注意多休息。

【整體運★★★☆☆】

今天與戀人能相處融洽，雖然在現實生活中會遇到一些困擾，但認真面對又會有所好轉。工作中你的才能得以施展，做事很順利，也能與同事保持良好的關係。可適當補充一些營養品，有助於恢復體力。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運不錯，不用懷疑自己的感情，喜歡對方就大膽的靠近，想得太多反而會錯過良緣。

【事業運★★★★☆】

行動力轉強，有機會挑戰新奇冒險的任務，不妨放下心理障礙去實踐「一直想做卻不敢做的事情」。

【財富運★★☆☆☆】

在錢財上易吃力不討好，不宜花太多心思在金錢往來上，有錢還是存起來比較穩妥。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 萊姆黃

開運方位：西南方向

射手座

短評：工作時思想應集中，受干擾會讓失誤不斷。

【整體運★★★☆☆】

今天情感上比較主動，一些甜蜜的事情讓你有點樂不思蜀；不過在工作中沉浸於甜蜜回想卻造成做事效率低，進度可能無法按預期時間完成，千萬不要因私忘公哦。投資者手上的金融類投資可繼續持有。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人關係發展平順；單身者在家人的有心撮合下，有機會與不錯的異性結識！

【事業運★★☆☆☆】

面對客戶或參加面試時會出現考驗專業能力的情形，會面前要事先準備預想對方可能問到的專業問題並想好解答方法。

【財富運★★★☆☆】

今天你金錢的流失，大多是受最親密的伴侶或家人所牽連的。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 深茄紫

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：從多重角度看待問題，以免鑽入死胡同。

【整體運★★★☆☆】

今天很積極地做事，為他人付出，但收獲甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶時，不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

【愛情運★★★★☆】

用心感受伴侶的愛意，讓你體會到對方的辛苦，也更願意為對方做些事，以表示感激。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有受制於人的不滿心態，要注意偏激思想會耽誤正事，也要注意禍從口出。

【財富運★★★☆☆】

多與人群接觸，自然能夠吸收資訊。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 冷泉藍

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：今天你的愛情有點像苦咖啡。

【整體運★★★☆☆】

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂起來才好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

【愛情運★★★★☆】

有機會得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

【事業運★★☆☆☆】

工作上宜憑實力取勝，若放任惰性或是靠拍馬屁，恐會落人話柄。

【財富運★★★☆☆】

有暗中進財的機會，傾向暗中運作與調度，不太利於見光，見光反而容易財運停滯。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 琉璃銀

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：多與人互動，會有好運。

【整體運★★☆☆☆】

感情生活會有小小的驚喜，對方的關心會讓你很感動。偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破。工作氣氛較輕鬆，當同事們聊天的時候，別一個人躲在角落裡，參與其中才會更快樂。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者在桃花叢中徘徊，但戀愛成功的機率不高；已婚者易因小孩的事而吵架。

【事業運★★★☆☆】

按部就班的一天，只是少了一些積極性，主動一些會有更好的表現喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財運變化多端的一天，不宜投資理財，更不適合賭博。處理金錢問題要採取保守策略。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 玫瑰紅

開運方位：東北方向

【延伸閱讀】

「這個人」默默喜歡你！未來愛情能開花結果？

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】