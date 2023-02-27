每日星座運勢／雙魚先拓展人際關係 投資不宜過急

2023-02-27

牡羊座

短評：異性緣佳，容易成為眾人追捧的對象。

【整體運★★★★☆】

今天有機會在外地與夢中情人相遇，讓你難以克制住內心的熱情；鎮定一點，找機會靠近，可獲得不錯的回應。中午時分運氣最好，有什麼想法就去做，會如願以償。下午運勢有點低落，身邊的流言蜚語對你不利，少聽他人說三道四。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會經親友介紹而結識一些有身份、有背景的異性朋友，真誠相待才可望深入交往。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，能夠嚴謹的面對自己的任務，適合默默地耕耘。

【財富運★★★☆☆】

偶爾花些錢滿足一下口腹之慾無可厚非，但千萬不可嘗試賭博！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 翡翠綠

開運方位：西北方向

金牛座

短評：煩心事較多，差強人意的一天。

【整體運★★☆☆☆】

今天不太順利，愛情上的小摩擦讓你心情煩悶，進而導致工作上有點分心，不能集中精神。注意多休息，讓自己處於放鬆的狀態，這樣工作才有成效。財運上不太如意，容易被一些虛假信息干擾視線。

【愛情運★★☆☆☆】

與異性互動比較少，但彼此的信任仍可維繫住這份關係。

【事業運★★☆☆☆】

說話做事太過隨意，容易在無意中說出傷人的話，並且得罪人而不自知。

【財富運★★☆☆☆】

窮神附身，投機者破大財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 白鋼銀

開運方位：正西方向

雙子座

短評：不要冷落了另一半，感情要多加呵護。

【整體運★☆☆☆☆】

已婚者雖然為改善生活而努力工作，但也要對另一半噓寒問暖。感情是基礎，動搖了根本可就得不償失。晚上有機會與另一半觀賞浪漫愛情劇，兩人都沉浸在劇情中，有助愛情升溫。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人掌控欲強烈，顯得固執已見，與戀人相處要小心一言不合而分手。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太順，有點力不從心，找不到施力點，依照平日的進度規則運作就好。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為則損失隨之發生。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 古銅青

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：借助飾品提升愛情運。

【整體運★★★★☆】

大氣又符合個性的小飾品，有助於散發你的獨特氣質，也能提升戀愛運勢哦！報答之前工作上有恩於你的人，對方感念你的心意，也讓自己有了償還人情債的輕鬆感。理財觀念發生改變，對金錢看法更為理智。

【愛情運★★★☆☆】

面對戀人，你火熱的舉動頗為霸道，看似你在傾心投入，一片真誠，實則僅只顧及了你自己的感受。這種一廂情願的作法，很容易把對方嚇跑。

【事業運★★★★☆】

只要勇於表達自我，把構思已久的方案或計劃書放上臺面，就能引起大家的重視。

【財富運★★★★☆】

適合理財，可動用一部分資金與能力優秀者合作，易有不錯的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 蘋果綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：投資易有新的發現，宜好好把握機遇。

【整體運★★★☆☆】

投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報章雜誌中找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所斬獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，也有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。

【愛情運★★☆☆☆】

心情鬱悶，怎麼辦？有心事請不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事情吧！

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活，創意頗多，若能好好利用，工作上會有很不錯的表現唷！

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，但對於大筆投資還需謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 芒果黃

開運方位：正北方向

處女座

短評：努力點，果斷點。

【整體運★★★☆☆】

當愛情突如其來的時候，不知所措顯然非明智之舉，有追求才會有希望；當投資慾望與諮詢信息成正比的時候，猶豫不決亦非明智之舉；當惰性在心中滋長，不想學習的時候，不思進取、任意妄為更非明智之舉。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易沉迷於自己編織的浪漫情境裡，空想無益，回到現實爭取主動吧！

【事業運★★☆☆☆】

主觀意識很強，對現狀不滿的情緒也漸漸上升，試著從自身的角度去分析問題，將會有新的發現。

【財富運★★★★☆】

掌握機會，若封閉自己不與外界接觸，那麼你的機運財就無法彰顯。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 杜鵑粉

開運方位：西北方向

天秤座

短評：不用太在意別人說的話。

【整體運★★☆☆☆】

今天和異性溝通起來特別順暢，之前的誤會可以趁此機會解除。投資上單靠你一個人的力量顯得微薄，不妨找個合適的夥伴，會有不錯的收效。不必為同事的無心之語而耿耿於懷，為此影響了工作情緒就太不值了。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情進展平順，應多製造生活情趣；單身者有機會在親友的撮合下結識一段良緣。

【事業運★★☆☆☆】

繁忙的工作讓你變得心浮氣躁，需及時調整，冷靜下來客觀面對問題才好。

【財富運★★☆☆☆】

金錢出入頻繁留不往，消費時需量入為出。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 祖母綠

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：事情的輕重緩急，把握得恰到好處。

【整體運★★★★★】

繁忙的工作並未讓你感到無所適從，哪些事情應該先做，哪些事情應該後做，你都有分寸，自然能夠輕鬆處理。你透露出一股成熟的魅力，讓人覺得有安全感，若能加入一些幽默的元素，許多不錯的異性會被你深深吸引。

【愛情運★★★★☆】

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動的參加團體活動，就能幫自己多創造一份機緣喔！

【事業運★★★★★】

事業運還不錯，但是比較適合動態、競爭等類的工作，表現比較突出。內勤工作者不容易感受到好運。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合暗中理財，例如：藏藏私房錢；也有機會得到意外的禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00pm 墨玉綠

開運方位：正南方向

射手座

短評：易遇到心思細膩的對象。

【整體運★★★☆☆】

單身者對自己顯得沒有信心，但沉默與內斂反而能為你贏得異性的好感。做投資分析，會獲得意想不到的訊息。工作上容易曲解合作夥伴的用意，導致工作進展較慢，甚至有受阻的危險。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人，感情進展平順，適時製造一些驚喜，有利感情迅速升溫。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁、不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

【財富運★★★★☆】

心情愉悅，投資者因獲利而內心暢快。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 白鋼銀

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：差強人意的一天，待人處事應冷靜。

【整體運★★☆☆☆】

今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。

【愛情運★★★☆☆】

單身者易在「我愛的人不愛我，我不愛的人卻來糾纏我」的痛苦中掙扎，應理性對待才好。

【事業運★★★☆☆】

若能將自己的心扉敞開，將能確保你的人緣不會下滑。

【財富運★☆☆☆☆】

思緒紛亂，不宜接觸財務的一天。跟錢有關的事務還是交由值得信賴的人來處理為好。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 玉米黃

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：情緒受到節日氣氛的影響。

【整體運★★★★☆】

情侶們的甜蜜恩愛易刺激單身者，有心儀對象的人應該抓住這個機會乘「虛」而入，用真情感動他；今天情緒比較亢奮，會急著辦理事情，可心思沒有完全集中在工作上；沒有情人可以約會的人，下班後最好別去找朋友玩，有可能會讓自己或朋友感到尷尬。

【愛情運★★★★★】

旺盛的愛情運，適合在熱鬧的場合中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，想要偷閒是不太可能的唷！適合積極表現個人的專業才能。

【財富運★★★☆☆】

保守理財的一天，適合儲蓄、存私房錢。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 深海藍

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：先做人，後做事。

【整體運★★★☆☆】

今天有機會接觸到新的工作，但在新的工作環境下你很難專心，不如把心思放在拓展人際關係上。有機會碰上較好的投資機會，但是不宜操之過急，深思熟慮才會有勝算。有機會在公共場所巧遇桃花，單身者宜把握機會。

【愛情運★★★★☆】

有許多機會與異性朋友談天、玩樂，單身者應把握戀愛機會；已婚者小心伴侶吃醋。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，雜事頗多，要耐著性子，否則恐欲速則不達。

【財富運★★★☆☆】

投資目標變來變去，有如火燒鈔票般易把錢燒光光囉！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 芒果黃

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

「這個人」默默喜歡你！未來愛情能開花結果？

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】